原标题：玩游戏、开菜园…… 广州众多学校“开学第一课”讲垃圾分类

坑口小学小学生寄语垃圾分类。 广州日报全媒体记者莫伟浓 摄

京溪小学垃圾分类游园会。广州日报全媒体记者李波 摄

京溪小学小学生参加游园会。广州日报全媒体记者李波 摄

坑口小学开学典礼。广州日报全媒体记者莫伟浓 摄

“魔镜魔镜告诉我，垃圾垃圾在哪里？”昨日，开学第一课，广州市荔湾区广雅小学千名学童开启绿色探秘之旅。和着音乐的节拍，孩子们唱起了颇具“魔性”的《分类达人》歌。而在白云区京溪小学，同学们则来到操场上参加垃圾分类“转盘”“垃圾分类飞行棋”“投圈圈”“‘钓’废为宝”等趣味小游戏。

城管部门负责人表示，这样的“开学第一课”，让广大师生对区分垃圾种类、如何正确投放等有更清晰的认识，对于推进垃圾分类工作具有重要意义。

京溪小学：

游园会上玩游戏学分类

昨天早上，在京溪街志愿者的协助下，京溪小学以游园会的形式给同学们上了生动有趣的新学期第一课——垃圾分类环保课。

记者在现场看到，集中观看完垃圾分类宣传短片后，同学们来到操场上参加垃圾分类“转盘”“垃圾分类飞行棋”“投圈圈”“‘钓’废为宝”等趣味小游戏。看到玩游戏的同学犹豫不决，后面排队的同学禁不住大声提示，京溪街志愿者和老师们同时也向同学们普及垃圾分类知识，不少通过努力成功闯关的同学换到了小礼品，开心不已。

“我们每周的班会课都普及垃圾分类的知识，学校也在操场上摆放了四个颜色的垃圾桶，同学们都争做校园垃圾分类的小能手。”六（3）班学生马晗羽说，父母从小就教育她垃圾要分类投放，“爸妈和我会互相提醒大家的家庭生活垃圾分类有没有做对”。六（3）班学生柯力篪则认为，“人人都做好自己的分内事，也能为清洁工叔叔阿姨减负”。

京溪小学校长谢衍庆表示，“通过‘课堂教学+互动游戏’的方式向学生们宣传垃圾分类知识和理念，让孩子们在寓教于乐中了解垃圾分类的重要性，掌握垃圾分类方法，同时也是一种过渡，让孩子们愉快地适应校园集体生活”。

研编垃圾分类拍手操舞台剧

“京溪小学以党支部为核心，全面推动垃圾分类教育工作，这是教育工作者的使命担当。”谢衍庆介绍，京溪小学组建了以党支部书记带党员的突击队；以党员带群众的服务队；以少先队大队中队带学生家长的宣传队；以智慧校园带智能科技的大数据管理队，家校合力开展垃圾分类时尚家庭评比，通过家庭辐射社区，形成全民垃圾分类教育大家庭。

早在几年前，京溪小学已经把垃圾分类知识纳入课程，针对不同年龄段学生的理解能力和接受程度，开展垃圾分类教育。京溪小学副校长迟文芳透露，目前，学校正在策划形式多样的垃圾分类宣教活动，比如组织教师研编适合低年级孩子的垃圾分类拍手操；拟编写适合中高年级学生的“垃圾大逃亡”舞台剧、“垃圾分类”三字经等。

“通过孩子们喜闻乐见的形式，让大家明白动动手指，每个人都能成为环保小卫士。”迟文芳表示，垃圾处理不仅是填埋、焚烧，更重要的是资源的循环再利用，“通过一系列的宣传教育，让孩子们对垃圾分类形成一种本能反应，对于引导孩子的家人养成正确垃圾分类习惯，再由家庭积极参与带动社区垃圾分类将起到积极作用。”

广雅小学：

垃圾拿去卖 资金当班费

在广雅小学校园里，生活污水可以化身为灌溉用水和养鱼用水，厨余垃圾也能变成沃土，滋养瓜果蔬菜。昨天，在课堂上萌宝们齐声宣誓：“我要做垃圾分类变废为宝的魔法师！”

“垃圾去哪儿了？”校长郑闽秋向一年级萌宝们提出了疑问，激起了孩子们的好奇心。看到老师播放的视频中，人们制造了那么多垃圾，孩子们发出了啧啧的惊讶声。有萌宝忧心忡忡地表示，将来要减少垃圾；也有萌宝说，今后不会乱剩饭菜，要学会垃圾分类。

在活动现场，孩子们还欢快地唱起了《分类达人》歌：“魔镜魔镜告诉我，垃圾垃圾在哪里？”“魔性”的歌曲和有趣的垃圾分类游戏，让垃圾分类的理念在孩子们心里种了下来。

据郑闽秋介绍，广雅小学十分重视垃圾分类，每年新生第一课，广雅小学都会对孩子们和家长进行垃圾分类的主题教育，让他们从踏入校园的第一天起就形成这种意识。郑闽秋说，广雅小学的垃圾分类由班级自我管理，班级尽量不制造垃圾。比如，学校提倡少用纸巾，尽可能用小手帕和小毛巾；学校也建议孩子洗手时尽量少用一点洗手液；为了减少餐厨垃圾，学校提倡孩子们要节约粮食。

对于学校里产生最多的废纸等物品，学校鼓励孩子们发挥创意，把旧物变废为宝。“有的孩子会把旧本子重新钉成小本子，有的设计成艺术作品，有的把旧报纸叠成可存放东西的小盒子。”郑闽秋说，每个班里还有个可回收的小箱子，学校每周以班级为单位进行回收，换取的资金用于补充班费。

厨余垃圾变沃土种出一园瓜果

在广雅小学校园内，竟然有一小片农田，这是“微缩版”的绿色生态教育基地——荔雅园。昨日，一年级新生们还来到了这个园子参观。这里地方虽小，但茄子、辣椒、豆角、瓜等庄稼都长势喜人。这里还大有乾坤，在老师的指引下，家长们用手机上的APP软件一键操作，园子里的滴灌设施就开始给庄稼浇水；在这里，校园里的厨余垃圾还发酵成了种植肥料……

郑闽秋介绍，为了减少垃圾量，广雅小学尽量让垃圾在校园内部实现降解，循环利用，最终达到减量目的。针对树叶和餐厨垃圾等垃圾，学校引进了先进的技术，让厨余变沃土，用于种养瓜果蔬菜等。学校还把校园里的生活污水和雨水收集起来，经过技术处理用来当浇灌用水，或放进池塘养鱼。

半天下来，一年级的萌宝们通过游戏体验、观看视频、实地参观、手工制作等活动，深切体会到了垃圾分类的重要性。一年级五班的同学许智莹对园子里的智能浇水系统非常感兴趣，她说今天上了这一课后，学会了不乱丢垃圾，还知道了垃圾要分类。

广东工业大学：

正式开展垃圾分类行动

各大高校也在校园和宿舍楼落实垃圾分类措施。广东工业大学物业服务中心8月15日就发出通知，正式开展垃圾分类行动。在物业服务中心发出的“温馨提示”上面，写着：为了更好地开展垃圾分类的工作以及为同学们创造整洁良好的生活环境，从8月15日起，将学生宿舍每层的垃圾桶回收翻新，转移到宿舍楼下，请各位同学移步楼下将生活垃圾进行分类投放。

消息一出，广工学子的朋友圈就炸了，叫外卖上楼吃完就丢的“好日子”到头了吗？但还是有很多同学表示支持，作为大学生，要积极带头做好垃圾分类，做好表率。

广州市轻工职业学校：

组织垃圾分类宣讲会

学会垃圾分类，从学生做起。8月28日，正值广州市轻工职业学校2019级新生军训，根据学校安排，总务科利用晚上七点至八点的时间，组织全体新生集中在操场参加垃圾分类宣讲会，宣讲会由总务科科长余滨主讲。

余滨针对可回收垃圾、不可回收垃圾、有害垃圾和其他垃圾的分类法，现场准备了4个垃圾桶和各种垃圾，随机邀请了20多位同学上台参与垃圾分类活动，实践与理论相结合地讲解垃圾分类的基本知识。余滨科长提了许多与生活垃圾处理相关的问题，现场学生踊跃抢答，热情高涨，学习气氛浓烈，加深了学生对垃圾分类知识的掌握。

通过宣讲活动，结合学校常规管理，学生的环保意识将不断内化，养成自觉的行为。据悉，广州市轻工职业学校每年新生从入学军训开始就接受垃圾分类教育，力求让美化校园、保护环境的理念深入到每个学生心中。

坑口小学：

玩转“洒扫应对”学做垃圾分类

9月2日上午，荔湾区坑口小学开展主题为“洒扫应对树美德”的劳动教育活动暨开学典礼。开学第一课，学校精心安排洒扫洗缝补等小劳动及垃圾分类小游戏，培养孩子良好的劳动习惯以及垃圾分类知识。在“我是小主人体验区”，一到五年级的同学纷纷加入文具整理大体验，并通过戴红领巾、叠衣服展示以及系鞋带、洗手帕体验活动，学习日常生活技能，并通过观摩“待客之道”茶道礼仪展示，学习待人接物的行为规范。为了培养学生垃圾分类意识，同时开展垃圾分类体验活动，借助垃圾分类知识飞行棋、垃圾分类趣味拼图等游戏，让同学们对垃圾进行正确的分类，并正确地投放进垃圾桶中。

部门说法：

写作业，爸妈管我

做分类，我管爸妈

白云区城管局副局长赵吉林表示，将垃圾分类作为白云区幼儿园及中小学秋季“开学第一课”的重点内容之一，目的是让广大师生对区分垃圾种类、如何正确投放等有更清晰的认识。

“希望在‘开学第一课’的宣传和教育引导下，让学生成为垃圾分类的践行者和宣传者，把垃圾分类知识分享给家庭成员”，赵吉林笑言，“就是爸爸妈妈督促我做作业，我来督促爸爸妈妈垃圾分类，通过小手拉大手，影响一家、带动一片、文明一方，让更多人参与到垃圾分类的行动中来。”

据了解，白云区今年已将垃圾分类知识全面引入全区幼儿园、中小学的秋季“开学第一课”，通过课堂内学习垃圾分类知识，课堂外开展契合学生年龄段的游戏互动、创意表演、奖励评比活动等多种形式的宣教，为孩子们带来积极向上的垃圾分类新体验。目前，白云区中小学、幼儿园已基本实现与辖区镇街对接，实行四类垃圾分收分运。

下阶段，白云区将在教育系统内加强垃圾分类培训，逐步建立专业宣讲队伍。学校通过开展垃圾分类课程、废物利用小手工、手抄报等多类型活动，联合城管部门开展垃圾分类社会实践活动，培养学生从小不浪费、少产垃圾、垃圾精准分类等良好习惯。

此外，白云区还将探索学校、家庭、社区联动模式，在大力推动垃圾分类进校园的基础上，加强家委会、居委会的密切联动，将垃圾分类工作向学校周边、家庭、社区居委延伸，倡导环保、健康、科学的生活方式。（文/广州日报全媒体记者全杰、汤南、林霞虹、曾卫康、吴多 实习生张雨歆 通讯员云宣、李勉聪）

(责编：郝孟佳、熊旭)