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3万多深港跨境学童开学季安全快捷通关

2019年09月03日09:01  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　新华社深圳9月2日电 （记者李晓玲）又到开学季，深圳口岸迎来大批深港跨境学童。深圳边检总站采取多项服务措施，确保学童出入境安全顺畅。

　　在跨境走读学童通关人数较多的深圳湾口岸，短短一个小时内就有七八千名学童通关。深圳湾边检站及时开启专用人工验放通道，组织专人引带学童前往，确保学童安全快速通关。

　　深港跨境学童是深圳口岸出入境旅客中的一个特殊群体。香港回归后，“跨境学童”这一特殊群体人数不断增加，由最初的数百人增至目前的3万多人。他们大多居于深圳、拥有香港户籍，每天经由各个口岸过境到香港上学。

　　目前，深港跨境学童出入境主要集中在罗湖、皇岗、福田、深圳湾、文锦渡、沙头角等口岸。为确保深港跨境学童出入境安全顺畅，深圳边检总站先后推出“深港跨境学童专用通道”“深港跨境学童免下车查验”等服务举措；在相关口岸设置“学童候检区域”“学童集合点”，安排专人进行候检引导和通关查验；创新科技应用，研发启用电子标签查验和“掌上通”移动终端免下车查验等模式，提升查验效率，优化通关手续，缩短学童通关候检时间，每名学童的通关时间仅需几秒钟。

　　在新学期来临之际，罗湖边检站对学童专用查验通道以及查验系统进行全面维护升级，为学童快速通关提供技术保障。皇岗边检站在皇岗、福田口岸出入境双方向设置出入境自助查验信息采集中心，方便新学期跨境学童办理自助通关手续。沙头角边检站每天安排专人为学童办理信息备案采集，确保零散学童随到随采。

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)
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