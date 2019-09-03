问卷推荐室友 别被社交的舒适圈局限

近日，南京理工大学新生报到。与以往不同，今年南理工设计艺术与传媒学院的宿舍安排，不是按姓氏笔画或拼音首字母，而是通过一套问卷调查，寻觅各自的“灵魂舍友”。

大学期间有过集体宿舍生活的人都会明白，室友选得好，将会收获学习、生活都互相促进的“良师益友”，又或者是收获一些能陪你吹牛、“开黑”的“最佳损友”。但若是遇上些不合拍的室友，小则心里因鸡毛蒜皮的琐事憋气，严重起来甚至发生言语乃至肢体冲突，由此酿成的刑事案件也偶有耳闻。

为了帮助大学新生找到合适的室友，问卷应运而生，其内容包括评价电影《举起手来》、最喜欢的娱乐方式、最喜欢的报道标题、最欣赏的媒体人等等。看似只是一份问你平时爱干啥的轻松问卷，衡量的却是个人的人生观、审美观、价值观、消费观。

在当今的网络社会，和光同尘不是主流，秀出性格才是风采。每个人对于观点的坚持都更为自我，所谓的“三观”合不合，对室友间关系的影响可能会比生活习惯还要来得重要，对一部电影、一个议题、一位明星的不同看法，都有可能让朋友分道扬镳甚至互删联系方式。在这样的情况下，宿舍矛盾的风险越来越大。

原本由学校、院系分配室友，谈不上选择，多靠运气，而问卷利用数据统计的方式，可以在更大范围筛选室友，排除“干扰项”，是颇有创新的手段。就好像社交媒体的“算法推荐”一样，这份问卷通过分析“小数据”，将爱好、品味类似的学生放在同一间寝室，获得一群可能“更懂自己”的室友。

但是，要是指望一份问卷能解决所有问题，结果可能会让人大失所望。人际关系错综复杂，问卷永远不可能涵盖人的方方面面。在社交方面，问卷“认为”适合的，不一定就是最适合的，赖以发挥作用的还是学生本身处理人际关系的能力。

大学是象牙塔，也是小社会，宿舍就像人生中经历的所有集体一样，有好有坏。处理宿舍关系，不一定要一味迁就，但学会沟通和解决问题，也是大学生在走出大学的“锻造炉”前的必要打磨。

即使问卷能够挑选出和你最相像的人，对于学生而言，也不一定是一件绝对的好事。辩论栏目“奇葩说”曾有过是否要使用大数据来寻找“灵魂伴侣”的辩题，节目嘉宾李诞说了一句金句：不是在找最适合的人，而是在找更好的人。

好的朋友不一定是和自己最像的，也有可能和自己截然不同。与性格迥异的人相处，也能吸收到不同的养分。“算法推荐”也许能时刻给你最喜欢的，但是你很有可能就囿于自己的“舒适圈”内，感知不到异质化的思想，也就谈不上博学笃志的“大学”之“大”。

作为文科生，我曾与一群理工科学生住在同一间宿舍，这群未来的科学家不懂风花雪月，不能与我从诗词歌赋聊到人生哲学，更不会争论时事到天明。但是，他们身上那种踏实努力、追求真理的科研精神，给了我诸多启发。这就是迥然不同的室友可能带来的裨益。

“你的气质里，藏着你走过的路、读过的书和爱过的人。”可以选择舍友的调查问卷很好，能够寻找志合者，排除道乖者。但是，不要就此排斥与自己不同的人相处。与各种各样不同的人为友，这也是人生。

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)