原标题：让更多学生体悟劳动乐趣

据报道，近日，教育部召开新闻发布会，介绍普通高中三科统编教材有关工作情况。普通高中语文教材总主编、北京大学教授温儒敏介绍，此次编审的语文统编教材，在必修上册以“劳动光荣”为主题专设一个单元，选取讴歌劳动人民、劳动模范、劳动精神的课文，引导学生了解和继承中华民族热爱劳动的优良传统。

自从去年召开的全国教育大会提出“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”，劳动教育迅速成为教育界关注的重点。此次在统编高中语文教材中专设“劳动光荣”单元，可以说是贯彻全国教育大会精神的一个重要举措。

上一辈人熟悉的劳动教育，在新世纪以来服务市场化、教育专业化的大潮中，的确已经成为当前整个教育体系中的短板。全教会强调“劳动教育”，重提“五育”并举，培育学生尊重劳动、热爱劳动、在劳动中学习的习惯和意识，无论对于个体还是对于国家都意义深远。

但时代在变，生活学习的环境与上一辈人发生了翻天覆地的变化，劳动教育怎么搞，是摆在所有教育工作者面前的一个时代难题。对此，中共中央、国务院近期发布的《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》提出的“充分发挥劳动综合育人功能”具有指引性的意义。

劳动之所以成就了人类，造就了文化，形成了传统，正是劳动“综合育人功能”的显现。从远古社会用歌咏唱出“断竹，续竹，飞土，逐宍”，到近世“耕读传家久，诗书继世长”的信条，再到新时代“大国工匠”的劳模，劳动从古至今备受讴歌和尊敬，就是因为它是一种充满创造空间和诗意空间的综合体。

在众多歌颂和提倡劳动的声音中，教育家陶行知对于劳动意义、价值和路径的阐发，对于当今“劳动教育怎么搞”这一难题，仍然具有较强的启发意义。

陶行知倡导“生活即教育、社会即学校、教学做合一”，就劳动教育发表过许多论述。他给晓庄师范题写过一副对联：“以教人者教己；在劳力上劳心。”“在劳力上劳心”可以说是陶行知教育思想的哲学根基，他提出“我们是主张在劳力上劳心，不是主张劳力与劳心并重”“真正之做只是在劳力上劳心，用心以制力。这样做的人要用心思去指挥力量，使能轻重得宜，以明对象变化的道理。这种人能以人力胜天工。”今天，培养人才必须德智体美劳并重，方能适应社会的需要，也是让学生拥有健康人生的必需。

陶行知的思想，对于劳动教育乃至于“五育”并举如何开展，都具有启发和指导意义。“五育”并举不是劳育就动动手、美育就动动眼、体育就动动腿、智育就动动脑、德育就动动心，而是手脑并用、心手相生。即便体育也是如此，南开大学校长张伯苓被称为“中国注重体育第一人”，其伟大之处就在于他最早提倡体育不仅仅为了强身健体，而是强调与涵养崇高的道德精神结合在一起，这也正是奥林匹克的精神。

劳动教育更是如此，掌握一定的劳动技能固然重要，但是通过劳动，达到在劳力上劳心的效果，实现道德的提升、智慧的增长、体质的强健、美感的涵养，这应该是劳动教育的真正内涵。

（作者系北京师范大学广东省中小学教师发展中心执行副主任）

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