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农村娃进城补课：教育理应平等 焦虑不可下沉

夏熊飞

2019年09月03日08:25  来源：中国青年报
 
原标题：农村娃进城补课：教育理应平等 焦虑不可下沉

暑假结束了，部分农村孩子的这个“第三学期”相当繁忙，村里的到镇里，镇里的去区里，区里的赶到城里补课。据《半月谈》报道，如今，在孩子教育上烧钱不再是城市的专利，进城补课给部分农村家庭带来不小的压力和负担。

这个新现象，被不少媒体与教育专家认为是教育焦虑在蔓延，现实也的确如此。但是，从教育焦虑的“下沉”中，我们也能窥探到农村家长的观念正在逐渐变化，对教育的重视程度有了显著提升。正如记者在基层了解到的，“可以到村里上班，但必须到城里上学”，已经成为许多农村家长的共识。从读书无用论盛行导致部分农村孩子早早辍学步入社会，到暑假千方百计送娃进城补课，“知识改变命运”理念在农村地区的认同感正在走高。

农村家长越发重视孩子的教育，这当然是重要的进步。但进城补课终究并非长久之计，一方面加重了孩子的学习压力，容易扭曲教育观念，片面重视考试分数，另一方面也增加了农村家庭的经济负担。

“村里的到镇里，镇里的去区里，区里的赶到城里补课”，孩子从基层地区往城镇流动，恰好说明教育资源与质量存在着反向关联。越到基层地区，优质教育的供给越发不足。要“切断”进城补课链，关键还在于提升农村地区的教育资源供给与质量，缩小乃至抹平城乡教育之间的差距，让农村娃在家门口就能享受到和城市同等的教育。

对此，可以从两方面着手，一是加大对农村地区的教育投入。教育部门要加大对农村教育的投入，不断完善激励机制，留住乡村优秀教师，甚至吸引城区教师“回流”，让乡村学校有能力与城区学校“掰手腕”。

二是借助互联网技术，让农村地区远程共享城市优质教育资源。去年，“一块屏幕改变命运”成为全民热议话题，通过直播教学，贫困地区的学生和成都七中的学生同步上课。虽说不是每个地区的远程教育都能如这块“屏幕”神奇，但在教育投入仍需一个周期的情况下，借助互联网技术弥补当下农村地区教育的短板，显然是立竿见影与且价比高的方式。

让农村家长看见农村教育的变化，让孩子接受与城市孩子平等的教育机会，那送娃进城补课的家长必然会越来越少。其间所表现出的教育焦虑“下沉”现象，也必定大为改观，农村教育也才会回归理性，走上良性发展的道路。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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