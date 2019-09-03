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五星红旗，我为你自豪 爱国成开学教育关键词 

2019年09月03日08:18  来源：人民网－人民日报海外版
 

9月2日，江苏省扬州市杨庙小学组织学生开展以“我爱你中国”为主题的开学第一课，学生们通过歌唱祖国、了解国旗知识等多种形式，表达对祖国的热爱之情。
　　孟德龙摄（人民视觉）

日前，浙江省湖州市德清县东风小学组织40多名少先队员，前往洛舍镇砂村新四军纪念馆，聆听英雄事迹，缅怀先烈，牢记历史。图为老党员正在为学生们讲述当年抗战故事。
　　王 正摄（人民视觉）

又是初秋日，又见麦儿黄，数百万学子伴随丝丝秋风踏入校园，迎来了开学第一天。正值新中国成立70周年，爱国教育成为今年开学典礼中出现频率最高的关键词。

各地第一课丰富多彩

垃圾分类知识普及课、环保走秀、环保故事大赛……开学第一天，浙江最美乡村小学——淳安县富文乡中心小学践行起“新时尚”：以“垃圾分类护秀水”为主题的开学第一课吸引了山区孩子和家长们。一系列寓教于乐的趣味性活动，将环保的种子播撒进孩子们心中。

正衣冠、拜恭敬、点朱砂，9月1日，北京市通州区贡院小学1年级的韩妍彤系上红色蝴蝶结，经过学校为新生精心准备的“入泮礼”，迎来了“开学第一课”。在贡院小学门口，来接韩妍彤放学的妈妈说，“在开学典礼上接受‘入泮礼’这样中国传统文化的熏陶，有助于孩子们从小培养正确的价值观。”

21世纪教育研究院副院长熊丙奇接受本报采访时说，各地学校推出不同形式的“开学第一课”，内容多元新颖，也与现实紧密结合，用更接地气的方式让“开学第一课”深入学生内心，“这种做法既体现了学校的自主权，也能因材施教，为学生提供个性化教育。”

《开学第一课》成人生必修课

绣红旗的故事，讲述的是信仰和希望；攀登者的故事，见证的是团结和拼搏；嫦娥人的故事，弘扬的是创新和探索；澳门濠江中学的上空和共和国一同升了70年的五星红旗，传递的是团圆和赤诚……9月1日晚8时，作为一档面向全国中小学生的电视公开课，《开学第一课》如期与观众见面。节目以“五星红旗，我为你自豪”为主题，讲述了守护国旗的动人故事。

节目播出之后，很多家长表示，明明是陪孩子看《开学第一课》，自己却深受感动。“尤其是看到白发苍苍的郭德贤老人、贡布老人，还有澳门濠江中学老校长杜岚女士的影像时，我与孩子一样感同身受。”来自云南省镇雄一中的家长周念豪说。

北京师范大学文学院教授、博士生导师康震认为，《开学第一课》这堂爱国课来得必要，来得及时。“节目的每个故事都是真感人、底气足、底蕴强、有节奏、有力量的。它是孩子们的开学第一课，更是中国人的一堂人生必修课。”康震说。

爱国主义教育恰逢其时

从文天祥“留取丹心照汗青”的誓言，到林觉民“为天下人谋永福”的担当，再到罗阳“用生命擎起舰载机起飞”的壮举，爱国主义激励着一代代中华儿女奋勇向前。多所学校把开学第一课的主题定为爱国主义，既能给学生留下深刻印象，也能让学生真正受到感染和触动。

“通过听故事、收看电视节目等多种形式，帮助学生在潜移默化中了解中华民族的光辉历史，树立爱国主义情怀和振兴中华的人生理想，非常必要。”湖南大学马克思主义学院教授龙兵表示。

今年是新中国成立70周年，爱国主义教育恰逢其时。龙兵认为，利用新中国成立70周年的契机，让中小学生了解70年来国家取得的辉煌成就，很有必要，激励他们为实现中华民族伟大复兴、实现中国梦贡献力量。

(叶 子 郑舒文 杨 洁)

(责编：郝孟佳、熊旭)
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