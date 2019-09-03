高中生用“黑科技”打造理想校园

高中生用“黑科技”打造的校园环境监测站 （郭丽霞/摄）

学生身体素质即时监测，课余时间可看皮影戏……这些都能用手机APP“一键实现”。刚过去的这个暑假，武汉市钢城四中学生设计制作的多个高科技“神器”全方位打造出他们理想中的校园。

昨日，记者在该校暑期科技作品集中展示活动中看到，校园环境监测站、海绵校园、体育健康素质检测器、钢城四中皮影戏台……它们的功能全都能够用手机APP实现。

“海绵校园”是学校创客社团的3名成员共同设计完成的，他们都是高二学生。桂胡祥负责规划、设计，胡炜凡编写主控板程序，张俊杰完成APP制作。顶层的雨滴传感器可以监控实时降雨；水位传感器可以在超过警戒水位时，让蜂鸣器报警；地下的储水装置将多余的雨水储存起来，过滤后净化成生活用水，再通过水泵抽出，可以用来洗车、浇灌植物。

“校园环境监测站”则运用了先进的北斗导航技术，随时监测校园的温湿度和PM2.5指数；“体育健康素质监测器”可以自动记录规定时间内，学生走路、跳绳、玩呼啦圈、做仰卧起坐、颠球和踢毽子的数量；“钢城四中皮影戏台”以屈原《九歌》为蓝本打造了一台皮影戏，通过蓝牙和红外线装置控制人物的动作，将荆楚文化用前沿的电子技术呈现出来。

“我喜欢科技，物理和地理也学得很好。”该校北斗创玩社团成员、高二（8）班学生杨彦然告诉记者，创客活动让他加深了对相关学科知识的理解，把所学知识运用到生活中、改变城市的面貌，这让他很有成就感。他效仿无人超市、无人驾驶汽车设计的“智慧港口”可以用计算机控制自动装卸货物，获得了“北斗领航梦想”全国青少年航天实践活动一等奖，并受邀赴北京参加了2019青少年航天科普夏令营。

“高中新课改更注重对学生创新能力的培养，这与我们学校的培养理念不谋而合。”钢城四中信息技术老师谢梦全表示，该校目前有创客、北斗创玩等多个科技社团，旨在锻炼学生的创新思维，提升他们的核心素养。（记者郭丽霞 蔡保荣）

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)