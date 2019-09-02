西安交通大学校长王树国：家国情怀是永远的追求

西安交通大学校长王树国（学校供图）

人民网北京9月2日电 日前，西安交通大学正式举行2019级本科生开学典礼暨军训总结表彰大会，校长王树国在发言中寄语4771名新生：我对你们的未来寄予很大的期许。你们每个人都有梦想，我期待同学们能把自己的梦想和国家的发展紧密结合在一起。

王树国在主题发言中的讲话内容节选如下——

大家上午好！看到你们一张张灿烂阳光的笑脸，感觉整个会场都充满了阳光和生机，你们就是这个社会的未来、国家的未来、民族的未来！

非常感谢空军工程大学全体承训官兵，他们和你们一起度过了两周军训生活。看到你们的汇报表演，我感慨万千，那种集体主义所表现出的团队精神和女同学飒爽英姿的亮剑精神，还有同学们结合专业所展示的战地救护技能所蕴含的对人类社会的大爱精神，在这里一览无余。在同学们身上展现出来的种种优秀品质，让我感觉到我们的国家和民族未来充满了希望。

刚才教师、基层教工、老生、新生代表作了非常好的发言，在这里，我不重复他们的感悟和期许，我想跟大家谈一些当前可能每一个中国人都非常关心的事情。你们真的非常幸运，赶上了一个伟大的时代，这个时代是历史上从来没有过的，这个时代是一个时代变迁的节点。当前，第四次工业革命正在深刻地改变中国、改变世界，它来势之凶猛超出我们的想象，它对社会影响之剧烈也超出我们的想象，以往从来没有一次工业革命能够如此深刻地影响社会的每一个角落、每一个人。短短一年、两年，你就会看到社会发生了急剧变化，原有的产业形态消亡了、新的产业形态层出不穷，人们的生活方式和交往方式都在发生着改变，甚至整个社会形态也在发生改变。知识在不断地更新，而且更新的速度超出以往任何一个时期。

这一切就在你们身边发生，这次工业革命将会影响到每一个专业、每一个行业、每一个人，甚至我们生活的每一个细节。比如，“双十一”那天，很多人会疯狂地加入“淘宝”的洪流之中，这就是对社会带来的巨大影响，大家看到，人们的购物方式发生了很大变化，原来固定的商场继续存在，并与网购相得益彰，新的形态和传统形式有机地结合在一起，这就是21世纪，这个伟大的时代给我们带来了以往任何一个时期都没有过的改变。

我之所以讲这些，是希望你们知道，在这个变与不变之中，在时代伟大的变革之中，你们要把握自己的人生坐标；要主动融入社会，要成为推动社会发展的一份子；要为这个社会的发展贡献自己的聪明才智。要知道在社会的发展当中，你们将会成为积极的推动者，既扮演参与者又扮演分享者的角色。所以，你们千万不要把自己孤立于社会之外，一定要主动融入社会。这就像学习一样，当你们主动学习的时候，你会发现学习效果特别好；当你被动为了考试而学习的时候，你会发现学习是一件非常痛苦的事情。人都是如此，当你了解这个社会、理解这个社会、主动融入这个社会的时候，你的身上将会爆发出难以估量的能量，点滴能量汇聚在一起就会成为洪流，而这个洪流就是我们民族进步的力量，推动我们伟大的国家不断前进。

伟大的时代铸就伟大的使命，我们要不忘初心、牢记使命，如何做到这一点？要秉承伟大的精神，主动融入伟大的征程。交大是一个大熔炉，能容纳来自各方的才俊，容纳不同的文明。大家知道，西安是中国最具有文化底蕴的城市之一。交大也是如此，从上海迁到西安，造就了这样一个伟大的大学。大家也了解到，中国西部科技创新港将会开启21世纪中国高等教育的新形态，它是一个开放的校园、一个主动融入社会发展的智慧学镇。你们在这里将深刻体会百年交大丰厚的文化底蕴。今后你们也会进入中国西部科技创新港，在那个开放的、国际化的、世界前沿的高地上充分展示你们的聪明才智，为我们的国家、为世界的未来做出你们应有的贡献。

我对你们的未来寄予很大的期许。你们每个人都有梦想，我期待同学们能把自己的梦想和国家的发展紧密结合在一起。胸无大局不可能有大的作为，人一生当中，如果想在历史上留下印记，一定要有家国情怀，没有家国情怀，不可能终其一生铸就辉煌。这个社会需要团结凝聚在一起，当你不关心这个社会，认为社会的一切与我无关，实际上你已经被社会所边缘化。每个人都应该知道，你中有我、我中有你，在这个多元化、多彩缤纷的世界中团结凝聚在一起，将是一个民族生生不息、勇往直前、永放光芒的民族力量和民族内涵。希望同学们记住这一点，团结就是力量，家国情怀是我们永远的追求！

(责编：李依环、熊旭)