北京林业大学校长安黎哲：以自然为师 成栋梁之材

北京林业大学校长安黎哲（学校供图）

人民网北京9月2日电 今日上午，北京林业大学举行2019级新生开学典礼。校长安黎哲在寄语新生发言中表示：作为北林新人，希望你们牢固树立“人与自然是生命共同体”的价值观念，以自然为师，向自然学习，追求真理，立志成才、立德修身、立行为国、立业为民，早日成为建设祖国的栋梁之材。

安黎哲在题为《以自然为师，成栋梁之材》中的讲话内容节选如下——

初秋时节，金风送爽；北林有约，自然有你。今天，我们欣喜地迎来了3433名本科生，2351名研究生，以及来自47个国家的112名留学生。在此，我谨代表全校师生员工，向全体2019级新生表示热烈的欢迎，欢迎你们在这里开启人生的崭新阶段。

同学们，你们所在的北京林业大学，是全国最高绿色学府，是培养国家生态文明建设人才的绿色摇篮。在这里，有带你进入科学殿堂的一流师资；在这里，有助你成长成才的保障条件；在这里，走出了15名两院院士和一大批顶尖专家学者；在这里，培养了近20万名高级人才和管理精英；在这里，一代代的北林人，秉承“知山知水，树木树人”的校训精神，牢记“替山河装成锦绣，把国土绘成丹青”的神圣使命，践行“誓让黄河流碧水、赤地变青山”的铮铮誓言，科学认识自然、保护自然、美化自然，绘就了一幅幅美丽中国的壮美画卷。今天，你们即将从这里启程，为生态文明建设事业接续奋斗，我相信，伟大的事业将因你们的加入而更具活力、更加辉煌！

同学们，山水木人，共生共荣，构成了“自然有你”的主题，组成了你们手中珍爱的录取通知书，“自然有你”的共识让我们相聚在这所世界知名的大学。作为北林新人，希望你们牢固树立“人与自然是生命共同体”的价值观念，以自然为师，向自然学习，追求真理，立志成才、立德修身、立行为国、立业为民，早日成为建设祖国的栋梁之材。

希望你们以山为师，立凌云壮志。山，刚健巍峨、屹立天地，蕴含着高大、伟岸、博大、壮美等品格，是崇高志向的象征。希望你们汲取“山”之力量，登高望远、驰目骋怀，树立“会当凌绝顶，一览众山小”的雄心壮志；仰望星空、笃志前行，抒发“治国平天下”的万丈豪情；把小我融入大我，做到“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”。

希望你们以水为师，立至善之德。水，柔之于形、坚之于心，蕴含着淡泊、宽容、坚持、执着等品格，是美好品德的象征。“国无德不兴，人无德不立”，品德决定人生的高度。希望你们滋养“水”之精华，与人交往，真诚坦荡，做到“君子之交淡如水”；为人处世，虚怀若谷，做到“海纳百川、有容乃大”；对待学习，持之以恒，做到“绳锯木断，水滴石穿”；对待集体，秉持大爱，做到“善利万物而不争”；扣好人生第一粒扣子，做到“上善若水，德才兼备”。

希望你们以木为师，立坚韧之行。木，向阳生长、凌寒而立，蕴含着坚韧不拔、顶天立地、百折不挠等品格，是坚毅行动的象征。“知是行之始，行是知之成”，行动决定人生的价值。希望你们锤炼“木”之韧性，对待目标，锲而不舍，做到“咬定青山不放松”；面对困难，矢志不渝，做到“大雪压青松、青松挺且直”；“求木之长者，必固其根本”，希望你们牢牢扎根中国大地，从中华优秀文化中汲取养分、获取自信，做到“脚下有大地，心中有家国、眼中有世界”。

希望你们以人为师，立时代伟业。人，天地之心，万物之灵。在人类历史长河中，孔子、亚里士多德、达尔文、马克思、爱因斯坦等无数圣贤先哲，他们前赴后继，创造了灿若星河的人类文明。在北林历史上，“水土保持学科开拓者”关君蔚院士，改写“自古梅花不过黄河”历史的陈俊愉院士，“三倍体毛白杨之父”朱之悌院士等一大批名家大师，他们矢志奋斗，开创了新中国生态文明建设事业中一个又一个创举。他们是我们终身学习的榜样。希望你们勇担“人”之使命，弘扬先辈精神，积极投身生态文明建设，为实现美丽中国梦、构建人类命运共同体而不懈奋斗！

同学们，你们有幸生在伟大的时代，伟大的时代也将因你们的奋斗而与众不同。你们是建设新时代中国特色社会主义伟大事业的中坚力量，是实现中华民族伟大复兴的中流砥柱，希望你们珍惜韶华，奋力拼搏，以青春之笔，奋力书写无愧于自己、无愧于母校、无愧于时代的精彩人生篇章！

(责编：李依环、熊旭)