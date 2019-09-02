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中科启元学校开学典礼举行 院士带来开学第一课

2019年09月02日10:26  来源：未来网
 

“新学年如约到来！久别的我们又欢聚一堂，大家高兴吗？让我们抱抱身边的朋友，为他们送上新学年的祝福吧！”金秋九月，在北京市中科启元学校的开学典礼上，两名小主持人互相来了一个大大的拥抱，鼓励着台下的同学也互相拥抱、彼此祝福。

中科启元学子迎来新学期。

一年级的新同学在学长们的引领下，穿过漂亮的气球拱门，走上红地毯，闪亮出场，真是仪式感十足！

今年，祖国妈妈将迎来70岁生日，作为中科院行政管理局创办的中科启元学校也将喜迎建院70周年，可谓双喜临门。这场精心设计的开学典礼，于无声处教孩子们要爱祖国、爱学校、爱科学，给启元学子上了很有意义的开学第一课，并将爱的种子播进了孩子们的心田。

校园里升起新学年的第一面五星红旗。

伴随着国歌响起，来自前国旗班的叔叔们在校园里升起了新学年的第一面五星红旗。启元学子面对五星红旗，尽情吐露心声，礼赞祖国妈妈——“我们的祖国是春风浩荡、与时共进的时代航母！我们的祖国是960万平方公里的浩荡山河，是五星红旗凝聚奋进的力量，是14亿华夏儿女亲密团结的心声……”这一声声、一句句都撞击着启元孩子们的心灵，爱国的种子在他们心中深深扎根。

开学典礼现场。

北京市中科启元学校自诞生起就带着中科院唯实求真、科学民主的文化基因，开学典礼上也显现着这种基因的印记。中国科学院院士、动物研究所周琪所长出现在开学典礼中，周院士长期担任国家重大科学研究计划项目首席科学家，“干细胞与再生医学研究”、“器官重建与制造”战略性科技先导专项首席科学家。少年强则国强，开学典礼上，周院士带着启元学子们一起回顾了建国70年来我国科技发展取得的巨大成就，并通过两弹一星元勋的事迹鼓励孩子们“少年立志，科学报国”。

中国科学院院士周琪在为启元学子作分享。

而新生家长代表杨波也“鼎鼎有名”。他作为中国科学院声学研究所研究员，蛟龙号载人潜水器主任设计师，深海勇士号、全海深载人潜水器副总设计师，被党中央、国务院授予“载人深潜英雄”称号。现场，他为孩子们带来了关于“蛟龙号”的知识，并告诉孩子们，通过最新的全海深载人潜水器，普通人也能潜入深海，感受海洋的奥妙。

中科院声学研究所研究员杨波在为孩子们分享“蛟龙号”相关知识。

经过周琪院士和杨波研究员的分享，孩子们对科学萌生了浓厚兴趣，求知欲也被极大地激发。

为传承与弘扬红色精神，学校还请来了现任军事科学院战争研究院副院长、研究员毛新宇少将。孩子们在朗诵、欣赏毛主席的诗词作品后，又一起聆听了毛伯伯带来的开学第一课《红色基因代代传》。

军事科学院战争研究院副院长、研究员毛新宇少将在为孩子们上“开学第一课”。

启元学子学习与传承红色经典。

中科院行政管理局局长顾全伯伯则深情寄语莘莘学子，希望中科启元的孩子们能够刻苦学习，努力实践，在充满爱和希望的校园里健康成长，早日成长为祖国的栋梁之材。

中科院行政管理局局长顾全寄语启元学子。

据中科启元学校党支部书记王群英介绍，学校日常除了做好基础教育工作外，还充分利用中科院独特的科教资源，带领孩子们走进各个研究所参观，和科学家们一起动手实验，聆听专家报告，了解最前沿的科学技术知识，感受科学的魅力。

启元学子与出席开学典礼的嘉宾们合影留念。

新的学年，启元学子手捧开学季礼物——师生共同编写的中科启元学校五周年特刊，无不为学习生活在这样一所充盈科学气息、充满爱的校园而自豪。

这一场充满爱与知识的开学典礼让孩子们收获满满，引领中科启元学子踏入又一场探索科学、汲取新知、追逐梦想的新旅程。

（记者 程婷）

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)
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