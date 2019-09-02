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教育部、中央军委联合参谋部、中央军委政治工作部、中央军委国防动员部联合发出通知要求

扎实做好学生军训工作

2019年09月02日09:14  来源：新华社
 
原标题：扎实做好学生军训工作

教育部、中央军委联合参谋部、中央军委政治工作部、中央军委国防动员部日前联合发出通知，要求各级教育行政部门、学校和军事机关深入贯彻落实党中央、国务院、中央军委关于加强新时代学生军训工作的决策部署和改革要求，扎实做好2019年全国学生军事训练工作，立起新时代学生军训的崭新形象。

通知指出，学生军训是培养社会主义事业建设者和接班人的战略工程，是提高国防教育质量和培养高素质后备兵员、实现立德树人根本任务和强军目标根本要求的重要途径。要切实抬升站位，从为国家培养合格接班人和实现中国梦强军梦的战略高度，从传承红色基因、强化忧患意识、筑牢精神长城的政治高度，充分认清抓好新时代学生军训工作的重要意义，切实把这项工作抓紧抓好、抓出成效。

通知要求，要配强承训力量，解放军和武警部队要选派全面过硬的官兵承担军训任务，省军区系统要组织民兵预备役骨干参与学生军训。要加强岗前培训，学习军训政策法规，开展作风纪律教育，组织军训技能培训，严格落实持证上岗要求。坚决防止违规开展商业化运营和市场化运作。

通知指出，要创新组训方式，全面落实普通高校军事课教学大纲，设计融入体验式教学、模拟化训练和互动性活动，增强学生军训的时代性、感召力。要坚持“塑形”与“塑魂”相结合，注重融入爱党、爱国、爱军教育内容，训家国情怀、训战斗精神、训责任担当，发挥好学生军训国防教育功能。要立足现有条件开展“学校组训＋基地轮训”新模式试点，探索基础性训练科目在学校进行，战术训练、轻武器射击等内容就近到部队训练基地组训的方法路子。要推开错峰训练，研究分期分批组训模式。

通知要求，要加强对参训学生和跟训教师的训前教育，引导学生正确认识军训价值和作用，自觉接受严格管理和艰苦训练。要强化风险管控，加强对学生军训安全管理工作的指导和监督，针对青年学生身心特点，讲究方式方法，控制训练强度，做到科学组训、灵活施训、文明施训。跟训教师要全程参训，及时化解训练中遇到的问题苗头。要加强组织领导，进一步明确各级各部门职责分工，既各司其责，又形成合力，高标准做好今年学生军训工作。（记者贾启龙）

(责编：李依环、熊旭)
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