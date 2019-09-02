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10个上班族9个颈椎病 职业病未来或有“新成员”

2019年09月02日08:53  来源：科技日报
 
原标题：10个上班族9个颈椎病 职业病未来或有“新成员”

　　“头晕、恶心，我这颈椎病又犯了。”“你这算工伤啊……”没想到，生活中的一句玩笑话正有望成为现实。

　　日前，从“健康中国行动推进委员会办公室新闻发布会”上传出消息：职业健康保护行动将颈椎病、肩周炎、腰背痛、骨质增生、坐骨神经痛列为劳动者个人应当预防的疾病。针对这些目前“并非职业病”的疾病，中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所副所长孙新表示，未来或将其列为法定职业病。

　　发病率走高，纳入职业病仍存在争议

　　“10个上班族，9个颈椎痛。”当前，随着工作方式发生改变，人们久坐的时间越来越长。相应的，颈椎病、肩周炎、坐骨神经痛等疾病发病率也越来越高，而且呈年轻化趋势。因此，将其纳入职业病的呼声也是此起彼伏。那么，究竟什么是职业病，以上疾病有没有必要纳入职业病范畴呢？

　　孙新介绍，职业病是指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中，因为接触粉尘、放射性物质和其他有毒有害物质等因素而引起的疾病。在我国，只有被列入职业病目录的疾病才属于法定职业病范畴。

　　目前我国的《职业病分类和目录》包含十大类132种疾病。具体来讲，这十大类职业病分别为：职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病、职业性皮肤病、职业性眼病、职业性耳鼻喉口腔疾病、职业性化学中毒、物理因素所致职业病、职业性放射性疾病、职业性传染病、职业性肿瘤和其他职业病。

　　也就是说，根据《职业病分类和目录》，颈椎病、肩周炎、腰背痛、骨质增生、坐骨神经痛等疾病尚未被列入职业病，这几类疾病并非我国法定的职业病。但孙新强调，这些病其实都是与职业活动有关的疾病。

　　至于是否有望纳入职业病，有专家表示，按照我国《工伤保险条例》，职业病被自动视为工伤，普通劳动者可享受工伤保险待遇。一种疾病是否纳入职业病范畴，应从职业病的基本特点来考虑。具体而言，从事某一类职业的工作人员，其工作时的身体姿势，或者工作状态必然会导致产生某种疾病。

　　而从理论和实践来看，将颈椎病等上述疾病纳入职业病都存在较大障碍。职业病强调疾病的职业关联性，即劳动者患病是因为职业危害导致。然而，很难认定颈椎病等疾病与职业有必然的关联性，长期使用电脑或者久坐的职业可能导致颈椎病；但生活中个人的不良习惯，如不正确的坐姿、长期低头使用手机等行为，也有可能导致颈椎病。

　　范围在扩大，快递小哥也是高危人群

　　“容易罹患颈腰腿痛、肩周疾病、骨质增生的职业人群范围和人数都在扩大。”清华大学附属北京清华长庚医院骨科副主任医师宋飞说，以往，这些只有重体力劳动者才容易出现的症状，随着生活节奏的加快和生活方式的改变，很多脑力劳动者和青少年，也遭受到了同样问题的困扰。

　　具体哪些职业人群更易罹患此类疾病？宋飞介绍，首先是重体力劳动者，尤其是弯腰较多，或搬运重物的人，腰椎负荷过大，依旧是患病的主要人群。目前，除传统的产业工人外，随着物流业的发展，快递小哥也成为高危人群。

　　其次是长期伏案工作者。各种姿态比较，坐姿加上驼背对脊柱、椎间盘形成的压力最大，天长日久，可能导致骨质增生，间盘退变、突出。如教师、IT从业者，包括医生自己都容易罹患此类疾病。

　　再就是体重过重的人群。脊柱关节是承担人体重量和保持身体稳定的器官，其中颈椎和腰椎在承重和“维稳”的基础上，还是承载活动的器官。如果体重过重，脊柱出现疲劳、“早衰”的风险就会变高。职业女性中，处于怀孕和妊娠期的人群，体重快速增长，加之孕产期韧带松弛，成为了此类疾病的高发人群。

　　此外，还有缺乏锻炼的人群。不当的锻炼可能会损伤人体运动结构，但长期缺乏锻炼却是腰痛的高危因素。因为健康和坚强的肌肉，是保护骨骼、关节、韧带的最重要结构，肌肉分担了荷载和稳定的工作，脊柱关节的“工作”才能轻松一些。

　　宋飞表示，综上可以看出，预防颈腰腿痛、肩周疾病、骨质增生等此类疾病的关键是：避免过劳、不良姿势和久站久坐，注意饮食和减肥，选择适宜的锻炼方法，这样才能有效预防脊柱关节疾病。从政策层面来看，则应加强劳动保护，限制加班和高强度工作，保障劳动者休息和锻炼的时间，鼓励用人单位创造运动的场地和条件等。

　　孙新也认为，加强职业健康需要政府、企业、个人共同参与。政府要发挥主导作用，负责制定职业健康制度设计和规划，并督促落实，加强监管。企业则要承担职工健康的主体责任。就个人来讲，如健康中国行动所言，每个人是自己健康的第一责任人，更应加强防范，提升自身职业健康意识和素养。

　　锻炼宜适量，坚持不懈才能缓解病痛

　　带病工作，轻伤不下火线……生活中，这样的人不在少数。那么，对已经不幸“中招”又不得不继续从事相关工作的人来说，有没有好的办法来缓解病痛呢？

　　宋飞表示，对于脊柱关节类退变及劳损性疾病，缓解和预防疾病进展的基本原则是，症状急性期需要充分休息，适当给予药物和物理治疗。缓解期应加强肌肉软组织功能锻炼，重点是患病部位周边肌肉的锻炼，以分担负荷，保护关节。在运动项目中，像游泳、慢跑都是较为有效的锻炼方式，不过锻炼也要适宜，不要过量。日常工作和生活中，则应避免久坐、低头、弯腰、负重，以及爬山爬楼等反复屈伸的活动。

　　以腰痛为例，宋飞建议，可以尝试以下几种较易做到的锻炼方法：一是“小燕飞”。“这种方法简单有效，但是对体力有所要求。”宋飞说，具体做法是趴在床上，胸腹部接触床面，头部和四肢绷直向上翘，坚持5—10秒钟，反复操作。每次5—15分钟，这一方法适合体力较好的中青年人群，睡前和早起各做一组很方便。

　　二是“平板支撑”。主要锻炼核心肌群，当然也包括腰背部的脊柱稳定肌。不过也要量力而行，一次的记录不重要，关键是要保持锻炼习惯，坚持不懈。

　　三是“五点支撑”。这一方法难度系数比“小燕飞”低，只需躺在床上，屈肘屈膝，以头枕部、双肘、双足着床，将腰臀部抬离床面悬空。

　　宋飞说，其他如颈椎和膝、肩关节的锻炼方式，原则也是一样的，适度就好。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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