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近八成大学生“打卡”自我监督

2019年09月02日08:12  来源：中国青年报
 
原标题：近八成大学生“打卡”自我监督

　　中青校媒一项调查显示——

　　近八成大学生“打卡”自我监督

　　“你已坚持学习英语X天”“恭喜你完成今日运动量”……近年，一些大学生时常在个人社交媒体平台分享“打卡”记录。

　　为调查大学生为何热衷“打卡”，近日，中青校媒面向全国近百所高校的大学生发放问卷，调查结果显示，78.98%的受访大学生表示参与过自我监督类的“打卡”，其中50.15%的受访者坦言自己“打卡”坚持时间处于半个月以内，34.84%受访者能坚持到半个月到3个月，能够坚持到3个月以上的受访大学生占15.02%。在坚持“打卡”超过半个月的被调查对象中，88.55%认为坚持“打卡”会产生比较好的学习或锻炼效果。

　　有人坚持，有人放弃

　　来自辽宁一所高校的朱思宇是英语专业的大二学生，单词储备量对于英语专业学生的重要性不言而喻。朱思宇和室友约定，每天把背单词“打卡”的链接分享给彼此，如果哪天没完成，就要给对方发个小额红包。朱思宇和室友的聊天界面，只有互相分享的“打卡”链接。

　　即将升入大三的朱思宇课业压力很大，课余时间还要参加社团活动，只有晚上回寝室后的时间留给厚厚的单词薄。寝室熄灯后，朱思宇往往空有一腔背单词的热情，却敌不过和枕头“亲密接触”的强烈念头，一不小心意志力就会“滑坡”。

　　朱思宇偶然发现一个背单词的线上班级，加入后可以和全国各地的人一起背单词、一起“打卡”分享，相互勉励。想“与自律者同行”的他加入了这个线上班级，每天在群组里看到别人背单词的数量和完成时间，也能看到自己的班级排名，竞争带来的紧张感时刻鞭策着他。

　　朱思宇所在的线上班级里，排名靠前的同学已经连续“打卡”1530天，有一些同学会早起或者熬夜背单词，一天背300到400个单词是他们的常态。“打卡”群同学“打鸡血”的状态激发了朱思宇的强迫症，“一天不‘打卡’，看着空了一天就浑身难受。”

　　为了不让自己因为厌烦而半途放弃，他会根据实际情况调整自己的计划，“比如平时每天计划背80个单词，特别忙的时候我就会把当日目标设置成30个。”现在，朱思宇和室友已经坚持了438天。他说：“‘打卡’就像爬山，起初爬的时候特别累，半路上什么风景也没有。后来你看到了云朵，有了点成就感，但是仔细想想，看到云朵说明还在山腰，你还得往上爬。学英语就是这样，就算你爬不到‘顶峰’，也得爬。”

　　但是“打卡”这条路，不是人人都可以像朱思宇这样坚持到底。调查显示，有过自我监督“打卡”经历的被访者中，有46.85%的受访大学生因为“太忙没有空闲时间”而导致“打卡”间断，33.63%觉得“打卡”软件起不到预想的效果而主动放弃，32.13%因为惰性太强而没有坚持下去。

　　安徽一所高校的李昊在同学的带动下加入了“‘打卡’大军”。刚开始，她下定决心要背完四级单词，可是繁重的学习和学生工作压力慢慢地把“打卡”的时间冲掉。有时候忙完一天的学习和工作，回到寝室已经是晚上11点，有的室友已经早早休息。李昊匆匆忙忙洗漱完毕，再为下一天的学习做些准备，时间就到了第二天凌晨。

　　手机屏幕发出的亮光无法阻止困意一次次袭来，很多时候，李昊的眼皮一次又一次“打架”，恍然间猛地睁开眼时，才发现已经是第二天早上，头天晚上只背了五六个单词，就直接睡着了。

　　李昊心情复杂，说不清是懊恼还是自责。但这样的情况出现得次数多了，当初每天“打卡”的坚定斗志也就自然而然地化作泡影。

　　国家二级心理咨询师、大连工业大学教授谷力群认为，人能否持续坚持“打卡”除了行为约束也与性格有关，有的同学追求完美或者偏强迫症，或者性格中就有按部就班、遵守规则的特性，做了就必须坚持到底。

　　对于能否坚持自我监督“打卡”，谷力群补充说，坚持是对自我价值的肯定，同时是一个人个性本身的特点使然。反之，性格中惰性较强或者灵活性较高的人，是不太愿意约束自己的。

　　大学生到底图什么

　　今年寒假，刚刚“飘过”英语四级的朱安在自己的计划清单上加了一行“每天学英语1个小时”，以应对此后的大学英语六级考试。按照计划清单上的日程，“打卡”第一天，她7点起床，拿出手机准备开始学习。

　　第一天的任务在不到1个小时的时间内完成后，朱安没有在朋友圈里分享自己“打卡”的信息，而是悄悄把链接转发到了自己的“小号”。

　　“‘打卡’只是为了记录学习，并不是给别人看的。”她很反感每天在朋友圈“打卡”，总觉得时间长了容易流于形式，或者变成朋友圈里的“表演”。

　　寒假期间，朱安每天要投入三分之一的时间完成不同的“打卡”任务。她学会了日语五十音图、完成了一套口语课程、让自己的体重减轻了10斤。

　　“打卡”，对于朱安来说像是身边的朋友，陪伴自己完成每天的任务，可对于沈阳一所高校体育教育专业的孙宇泽来说，“打卡”更像是一个自我提升课堂。他的漫漫“打卡路”就是从他决定成为一名体育特招生开始的。

　　孙宇泽在微博上看到体育博主每天使用健身“打卡”App训练，就试了试。因为有良好的体育基础，起初他“打卡”时来一点儿也不费劲，在新奇和满足的驱使下，他暗暗下决心一定要完成这个任务。

　　高三寒假期间的集训，让他逐渐不太看重运动类App提供的训练项目。北方的冬天，户外气温摄氏零下十几度，体育队的队员捱着刺骨的低温在操场一圈圈地跑、一遍遍地练习着高抬腿。好不容易捱到晚上7点多训练结束，又要马不停蹄地赶回学校上晚自习。晚上回到家，他只想倒头就睡，根本没有心情“打卡”。

　　如今，孙宇泽在课堂上学到更多更为专业、系统的体育锻炼方法，健身“打卡”App在他眼里就没那么实用了，他索性放弃了“打卡”。

　　虽然自己不再“打卡”，但孙宇泽依旧认为“打卡”是最有效、最方便快捷的自学方式，他相信只要自己意志足够坚定，就能做到“心中有卡”。

　　中青校媒调查结果显示，74.70%的受访大学生认为，促使自己“打卡”的动力是想通过坚持提升自己的某方面能力，57.23%想证明自己有坚持下去的能力，22.29%希望其他人能看到自己的坚持。他们选择“打卡”，图的不是“打卡”这个动作，而是“打卡”背后学到的知识和技能。

　　“‘打卡’时间长了，就是生活的一部分。生活节奏变了，‘打卡’也要随着变化。”朱安对于“打卡”如此推崇，源于高三时“学霸”同桌的推荐。高三以前，她还没觉得学习是头等大事，可是高三一开学，每天十几张试卷、大段大段的知识点，让她慌了阵脚。

　　“高三开学的数学考试我只考了74分，当时感觉五雷轰顶。”她的同桌是一个每天都会给自己定制任务的“打卡女孩”，桌子左上角总会摆着精致的“打卡清单”。“这个很有用，每天看着自己一点点变好，是很幸福的事情。”同桌的一句话让刚刚蒙受打击的朱安动了心。

　　从此之后，朱安每天都会和同桌利用课间10分钟的时间一起制作“打卡”清单，督促自己完成学习任务。回到家里，她还会给自己额外布置一组数学专项练习，也是“雷打不动”。她从高三那年的11月一直坚持到次年高考，最终高考数学成绩从刚进高三的74分涨到了118分。

　　朱安觉得，“打卡”就是登山，进一寸就有进一寸的欢喜，不必去追求“打卡”的天数，只求每天都是更好的自己。

　　树立正确“打卡观”

　　翁瑾是福建一所高校汉语国际教育专业的学生，由于专业的需要，这个暑假，她找了一款英语口语练习App，开始每天“打卡”学习。她之所以选择“打卡”，是因为需要一种外来的力量来督促自己。但是翁瑾心里很清楚，自己追逐的目标并不是积分或者物质的奖励，她更加在乎自己的口语是否得到提高，“打卡”只是一种约束自己的形式。

　　即使是心情不好的时候，翁瑾一想到有“打卡”在，就还是会硬着头皮学下去。翁瑾有一次在实习单位工作不顺利，下班回家后，她简单吃了几口晚饭就躲进房间，满脑子想的都是白天的经历。晚上10点，口语“打卡”的提示音才把她从不快的情绪中抽离出来。她看着手机屏幕里的“打卡”提示，鼓励自己“既然有这样的“打卡”任务在，进度还是0%，无论如何还是要完成”。由于不在状态，当天的学习效果让她很不满意。在完成“打卡”任务之后，她又掏出手机，比往常多花了15分钟，跟着软件多读了两遍。

　　翁瑾觉得“打卡”关键还是看个人想要什么。抱着什么样的目的进行“打卡”，最终就会有什么样的效果。翁瑾认为自己“打卡”的效果还不错，有自己既定的目标和努力的方向，在她的口中“打卡”是一件对自己有益的事。

　　可在沈阳上学的张宇对于“打卡”并不看好，这个暑假他正准备国际注册会计师考试，他也选择了“打卡”学习，每天十点多在朋友圈更新一条学习的照片。

　　起初，坐在书桌前学习将近一个小时对他来说是件难事。“全都是数字和各种图表，很枯燥。”学着学着，他手里的笔就会转起来。刚开始的几天，他每天都会发朋友圈，也有很多朋友在“圈里”和他互动，让他觉得倍受鼓励，学习的劲头也足。可是没过多久，朋友圈的互动点赞越来越少，没有了反馈，学习又变回了一个人的“苦熬”，枯燥感又回来了。张宇坦言，选择“打卡”某种程度上是为了获得学习机构提供的物质奖励，他的学习进度和效率并没有因为“打卡”而有什么改变。

　　“感觉发朋友圈就是在给教育机构做宣传，对于自己没什么帮助。”张宇说，“有时候还会觉得厌烦，感觉莫名其妙多了一件事要做。”

　　中青校媒的调查结果显示，86.13%的受访者认为坚持“打卡”是有效的，这与他们的“打卡”初衷有密切的联系。

　　谷力群认为，“打卡”对于大学生来说是很好的成长助力，但是不能强求每个人都要以这样的方式完成某项学习。每个人规划人生都有不同的偏好和路径，不要把“打卡”套用在每个人的身上。如果用不好或者不想用，也不要内疚、自责。

　　“坚持‘打卡’只是一种外在形式，不能是宣传，更不能是作秀。‘打卡’能否坚持的关键，还是在于自己想通过‘打卡’获得什么，真正能够支撑自己一步步坚持下来的，还是学到手里的知识和技能。”谷力群说。

　　（应受访者要求，文中朱安、李昊、张宇为化名）

　　福建师范大学 王军利 辽宁科技大学 蒋天熠 中国青年报·中国青年网见习记者 毕若旭

(责编：郝孟佳、熊旭)
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