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开学买买买成为一些家长“甜蜜的负担”

2019年09月02日08:11  来源：工人日报
 
原标题：开学买买买成为一些家长“甜蜜的负担”

　　大到数百万元的“学区房”，小到几十元的教辅用品

　　开学买买买成为一些家长“甜蜜的负担”

　　笔记本电脑5000元，手机2000元，衣物2000元，行李箱500元，预备生活费1万元……孩子今年考上大学的湖北籍家长肖先生的购物单上有一长串数字。

　　又到开学季，从大学到幼儿园，大到数百万元的学区房，小到几十元的教辅用品，为了给孩子创造条件，家长舍得花钱，商家们也瞅准了商机。一些家长无奈地说：开学“买买买”已成为“碎钞机”。专家呼吁，应防止过度消费，养成孩子相互攀比的不良习气，要让开学经济转变成“经济”开学。

　　“老大到了上学年龄，赶在今年登记入学前买了一套学区房，花了150多万元。我和爱人是工薪阶层，多亏了家里老人支持。”兰州的苏先生说。

　　在很多城市，动辄几百万元的学区房成为许多家长开学买买买的“终极消费”。北京西城区的一家房产中介人员告诉记者，每年下半学期前，是学区房交易的高峰期，他们也会因此加大营销力度。

　　“家长们为了孩子能有一个更好的教育机会，舍得投入，愿意付出。”这位中介人员说。

　　相对于学区房这样的“大宗商品”，更常见的则是家长们为孩子置办电子产品、衣物等。一家电商平台的工作人员表示，每年的开学期间，无论是线上还是线下，都会开展针对学生的促销活动。而事实上，这段时间也是这类产品的销售旺季。记者发现，北京的一些商场甚至推出了“持录取通知书或学生证打折”的活动。

　　“不要说大学，现在中小学生用手机的都不在少数。孩子们之间也难免会有攀比心理，而家长们‘尽力给孩子创造好条件’的心理实际上助长了这种攀比。”徐莎是北京一所中学的班主任，她发现，每年一开学，班上的学生聚在一起，常常讨论暑假去哪里旅游了、新买了什么电子产品等话题，而这些又和家长的消费能力相关。

　　在教辅用品方面，一些家长在选购时，也体现出了“独到”之处。一支中性笔20多元，一支钢笔数百元……教辅市场上的进口品牌文具受到了家长欢迎。记者了解到，这些价格高昂的产品除了标榜自身的“高质量”外，还声称“更环保”，不少家长就是冲着“更环保”的噱头去购买的。

　　实际上，开学买买买已成为不少家长的负担。“到了要上学的时候，你就会发现孩子是个‘碎钞机’。”这是不少家长的共鸣。不过，要么是因为“别人家的孩子都有，自己家孩子如果没有会自卑”，要么是“为了孩子，再大投入都值得”，这种开学买买买更像是家长们“甜蜜的负担”。

　　但是，有教育专家提醒，学生没有独立经济能力，家长应该理性消费，为孩子树立正确的价值观、消费观，这样有助于孩子养成勤俭节约的良好品质。“开学经济”容易滋生攀比之风，学校可以给予必要的引导，将正确消费观教育纳入进来，把“开学经济”变成“经济”开学。

　　（记者邓崎凡）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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