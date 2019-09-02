原标题：高职学生为何选择暑假留校

职教视野

高职学生为何选择暑假留校

这个暑假，高职生是怎么过的？

为了解高职生暑期留校情况，中国青年报教育科学部联合广州番禺职业技术学院开展了一次微型调查，回收问卷近2000份。调查发现，有20%高职院校学生选择暑假留校。在年级分布上，大一、大二、大三（四年制）的高职生留校分别为47%、44%和9%。在留校目标的达成度方面，觉得非常一致、基本一致、不一致的分别为30%、63%和7%。

走进社会，完成更多“第一次”

他们是在暑假留校的哪个“时辰”？根据调查结果，在留校目的上，10%的同学是为升学备考，31%的同学是为了兼职工作，23%的同学是为参加社会实践；15%的同学是为参加实习，2%的同学是为逃避父母管束。在留校时长上，选择整个暑假都留校、一个月、10天以内的同学分别是47%、33%和20%。

这个暑假，北京财贸职业学院金融学院2016贯通国际金融专业学生刘耔含做了一件非常有意义的事，她在毛主席纪念堂做了为期13天的志愿服务。

“我们的志愿服务主要职责是配合纪念堂工作人员引导前来瞻仰的各界来宾有序排队，维护队伍良好秩序，耐心解答游客的相关问题。纪念堂里的指导老师将我们分到了不同的岗位，分别有：南助残岗、北助残岗、献花岗、外围岗、团队预约岗和蓝立方岗。我在团队预约岗的团3岗位，负责导游出口以及回答瞻仰群众的问题。”刘耔含说。

在志愿服务这两个星期里，刘耔含每天都能遇到特别多“可爱的人”，有不远万里前来，在广场的烈日下排队两三个小时的瞻仰群众，有年长的爷爷坐着轮椅，穿着军装，即使行动不便也要自己走上台阶去看毛主席，还有很多来自不同国家的外国游客。

“我觉得能跟他们交流，帮助他们解决问题让我很开心，同时锻炼了我，我也越来越能感觉到祖国的繁荣富强。”刘耔含说。

郭绍斌是广州番禺职业技术学院投资理财2017级的学生。这个暑假，他赚到了人生的“第一桶金”。

经过朋友介绍，郭绍斌要在这个假期“大干一场”：组建一支创业兼职团队，以D2C（企业代表直面潜在顾客群）的方式为京东公司开展有关业务推介和新客户招纳。一放假，这个团队就建了起来。

“我们并没大做宣传。但一下子就来了几十个学生。有的还把在别校读书的朋友带来了。”这完全超出了郭绍斌的预期，“主要担心人招进来了，却找不到事干。后来挑了又挑，定了16个人。”

没有任命，郭绍斌就成了这个团队的队长，小伙伴们都喊他“包工头”。这也难怪，联系业务、分配工作、协调所遇突发情况、安全教育、绩效考核和结算工资，都由他负责。

“所有的工作都不容易，推销更是一个难干的活儿，不像当学生那么轻松。”郭绍斌感慨地说。据悉，同学们一天的收入其实不多，90元的底薪，加上业绩提成大约150～200元之间。

或许是因为同学们在工作中受到了实践锻炼，在开展团队分享总结时互相鼓励，再加上所学到的知识技能、所获的市场洗礼和创业精神培育，团队同学们感到暑假很充实。“16个人没有一个中途退出的。”郭绍斌骄傲地说。

暑假，“充电”好时期

这个暑假，不少高职学生选择留校“充电”，提高自己的专业能力。

广州番禺职业技术学院2018级工业机器人专业学生陈雄早有预感，他的这个假期要留在学校了。

5月，学校举行全国“互联网+”大学生创新创业大赛选拔，他们的项目《基于机器视觉的透明药瓶底部缺陷检测》获得一等奖。随即项目被推荐到广东省赛复赛。之后，他们的项目入选广东省决赛。陈雄说：“金奖银奖常有，而省赛不常有！能和全省本专科学生同台竞技，是我们的荣耀。得知这个消息，我们都开心得跳了起来。”

陈雄算是这个项目的主要参与者之一。据他介绍，这个项目是来自一个药厂的真实“难题”。由于需要高速高效检测透明药瓶，且缺陷特征极其不明显，药厂作为项目需求方经过多次研究攻关后失败，2017年11月向陈雄所在机电学院机器视觉研究中心求助。师生共同组成的项目组应运而生。

陈雄加入团队后，作为技术组负责人和组员一起攻克技术难题，为项目提供技术支撑。

“假期的8:30-22:00,我们要么在学校工作室，要么在工厂车间，要么就在去工作室和车间的路上，天天如此。创业中心的老师与同学们吃、住、行、学、研讨全陪同。我们就是要争这口气，在老师的指导下，我们把这个难关攻克了。我认为这也是让整个高职学生群体扬眉吐气了！智能制造的创新之路上不能缺了高职生。”陈雄说。

功夫不负有心人。在广东省比赛决赛之前，项目研制取得了阶段性成果，通过了有关部门组织的成果鉴定。比赛项目也在广东省决赛中荣获银奖第一名，并被推荐参加国赛集训。

北京财贸职业学院2015级贯通外培项目、现代物流技术与管理专业学生韩放，则选择参加了一个夏令营。

“北京市高端技术技能人才贯通培养实验项目，主要是学习英语。我去年参加过一次，今年是第二次参加。在学习过程中我挺开心的。老师们也都很幽默，很有耐心，授课也不会像平常的授课那么死板。”韩放说。

韩放表示，夏令营开始和结束的时候都有一个测试。“这是一个对比分析测试，评估你经过这个训练成长了多少。我感觉进步最大的是口语，因为现实生活中你没什么机会用英语跟人交流，但夏令营提供了这样的一个生活场景练习，很实用”。

到农村，感受到的不只是泥土香

对于高职生来说，贴近基层是他们天然的优势，这个暑假，不少高职生用他们学到的专业知识回报乡村建设。

调查发现，高职生暑期留校男女生比例约为46∶54。来自东部、中部、西部农村学生留校比例分别为38%、21%和10%，而来自东部、中部、西部城镇的留校学生比例分别为17%、11%和4%，总体呈现出来自农村的留校高职生为来自城镇学生的两倍。

重庆工程职业技术学院学生刘晓丽作为学校组织的“工小程”赴川志愿服务团的一员，利用暑假的时间参加了青年志愿者关爱农民工子女专项志愿服务活动，到四川省南充市营山县黄渡镇晨钟村做了有关留守儿童的调查。

刘晓丽从团队的“农村留守儿童的监护类型及家庭教育现状调查表”信息反馈和访谈中得出，这些留守儿童中由祖父母监护的占大部分。在农村，儿童监护的责任，很少由青壮年来担任。

刘晓丽说：“这个村留守儿童父母不少都离了婚，一部分父母选择了另组家庭，一部分父母选择单身并外出打工，将孩子送到自己的父母或是兄弟姐妹那里抚养。他们一般只在过年的时候回家看看，有些孩子可能一年只能见一次父母，有的甚至几年才能见到父母一面。”

“看着他们，有感动也有心疼。”刘晓丽说。

广州番禺职业技术学院审计专业学生赖小桃则表示：“这个暑假，我要留校开展国家好政策下乡宣讲。”

赖小桃要加入的政策宣讲团是广东省级三下乡实践团队。在3位老师带领下，6名学生团队的目的地是广西金秀瑶族自治县，主要工作任务是对国家政策进行宣讲。

“一开始有点蒙，感觉无从下手。”老师为赖小桃和同学们的宣讲进行了详细指点。“此后宣讲过程中，我们从唠家常、讲故事开始，一步步引导他们接近主题，然后用启发回忆的办法，让农民们讲述改革开放前后家乡的变化以及他们自己家的生活变化。他们讲完之后，我们会紧跟着作总结提升，让他们的认识更深刻一些。”

在田间地头走访，赖小桃切身感受到瑶族乡亲的热情好客。赶上吃饭的点儿，乡亲们一定会留她在家里吃饭，再送上一些自产的瓜果蔬菜；说到开心之处，他们还会主动唱瑶族山歌给大家听。虽然有时候也会遇到一些语言交流上的小障碍，但是，乡亲们都会尝试用不太流畅的普通话来跟同学们交流。

“一言一行中，我们能看得出来他们对国家惠民政策的认可，对党和国家的感谢和拥护，对美好生活的向往，也让我感到这个暑假很有价值。”赖小桃说。

实习生 康玺 通讯员 刘文明

(责编：郝孟佳、熊旭)