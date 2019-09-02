人民网>>教育>>滚动新闻

开学“诈骗季” 同学需警惕

2019年09月02日08:10  来源：中国青年报
 
原标题：开学“诈骗季” 同学需警惕

　　开学“诈骗季” 同学需警惕

　　“我命令你立刻把钱退回来！这是她上学的钱，否则到天涯海角我也要把你找出来！”最近一则民警帮学生追讨诈骗嫌疑人的小视频广为流传。据报道，该学生轻信了假Q币充值活动，被骗8900多元，幸而及时报案挽回了损失。

　　这种情况并非个案。8月初，中国青年报社联合支付宝发布调查报告称，近七成大学生曾遭遇骗子，四成校园诈骗发生在入学季前、后一个月。

　　又是一年开学季，“防骗”再次成为校园群体关切的话题。那么校园诈骗是如何发生的？骗子又有什么新招数？同学、家长、老师等该如何智斗骗子？

　　电信诈骗花样翻新 防不胜防更要防

　　从形式上看，电信诈骗可谓最为灵活的诈骗形式之一，其具体内涵“日新月异”，不断挑战着同学们的智商、情商和生活常识。

　　“一个电话打过来问我是不是最近身份证丢了。说有人拿我的身份证办了卡，欠了很多钱，让我出钱去打官司。”北京的刘毅（化名）大一刚开学时接到了这样的电话。他之前确实丢过身份证，就相信了骗子，并且给了对方家庭住址，“对方说如果这件事办不好会影响我的档案记录，还特意嘱咐我不要告诉别人。”刘毅躲在房间里悄悄跟骗子打电话，不敢告诉屋外的姥姥、姥爷。

　　“当时姥姥、姥爷看我一直一个人躲在房间里打电话，觉得不对劲，就问我到底是怎么回事，然后姥爷就把电话抢过去，把那人骂了一顿。那天，我跟骗子耗了一个多小时，差点就被骗了。”刘毅觉得非常懊恼。

　　现在回想起来，他分析，如果陌生电话谈到钱，一定要跟家人讲，千万不能自己一个人和对方周旋，像“不能告诉别人，只能你自己知道”这种话，都是想隔离、孤立受害者，这样行骗就会更容易。

　　然而这种直截了当的骗钱方式已经为太多人所熟知，近年来，依托短信、电话、电子邮件、QQ及微信等平台展开的诈骗手法快速迭代。

　　去年9月，西北地区某高校的刘欣欣（化名）在班级入学聚会前，收到了一条新同学发来的“聚会邀请函”QQ信息。

　　“当时我有一丝犹豫，心想这是不是假的，因为此前点开好友发来的链接结果被诈骗的事情很多，但又一想可能是这位同学为聚会特意做的邀请函，错不了，我就打开了。”

　　链接打开之后，页面是红色的贺卡，“做的还有鼻子有眼儿的”。刘欣欣点了一下，页面突然跳转到黄色视频网站，吓得她赶紧关掉了。

　　“很多同学都说收到了这样的‘邀请函’，我才起了疑心，赶忙去修改了自己的QQ密码。”此后刘欣欣一直惴惴不安，担心病毒入侵，盗取自己的银行卡、支付宝等信息。

　　吃一堑长一智。当同学们对各种网络链接越来越警惕之后，骗子的工作做得越来越“深入”和“细致”了。

　　比如，某高校的同学们上学期就收到了一条特别“走心”的诈骗短信：“××同学，你好！经近期本学院领导随机检查课堂监控视频，发现你多次出现课堂使用手机、交头接耳影响课堂秩序现象。为了建设一流学院，我院已将你上课期间无故使用手机视为违规违纪现象，请你于本周六（4·27）下午6:00前到教务处报到学习《学生手册》。请务必按时前往，否则将给予警告以及全院通报批评处分。收到请回复。”

　　校方发现后立即通知同学们提防该诈骗短信，并提醒大家好好听课，“身正不怕影子斜”。

　　该校的一位受访同学哭笑不得地表示：“这真是迷惑行为大比拼。”

　　“馅饼”“横祸”都砸中我？冷静分析别忙操作

　　从诈骗的思路上看，“天上掉馅饼”和“飞来横祸”式骗局都很常见。

　　今年7月，教育部全国学生资助管理中心有关负责人通过媒体提醒广大学生，开学前有的诈骗分子会冒充资助工作者，以发放奖学金、助学金、生活补助等名义，引诱学生和家长上当受骗。

　　“无论是哪个资助项目，都不会要求学生在电话中告知身份证号、银行卡号、手机验证码等信息，也不会要求缴纳任何费用或在ATM机和网上银行进行操作，如有类似要求的，一定要提高警惕。”该负责人特别强调同学们要“头脑清醒”，“一定要明白不存在只有你知道、别人不知道的‘发财秘诀’”。

　　而除了需要警惕“馅饼”，还需要警惕“横祸”。

　　长沙市某律师事务所的王律师就帮一名学生处理过相关案件。这名学生收到一则短信，说她涉嫌一起刑事犯罪，“短信上说‘相关申请材料（申请表、账单、证明材料、起诉状、应诉通知书、举证通知书、送达回证、传票）8月1日正式提交××人民法院’，还引用了《刑法》的相关条例，诱导我回电咨询”。

　　“看到这样的内容，当事人觉得害怕在所难免。”王律师帮她分析了短信的号码归属、措辞等细节：“一会儿说涉嫌妨碍公务，一会儿说涉嫌窝藏包庇，一会儿又说涉嫌诈骗金融机构。短信逻辑混乱，可信度很低。”

　　王律师表示，大学生，尤其是大一新生，刚到一个陌生的环境，遇到突发问题的确会不知所措。

　　首先应冷静分析自己最近是否有涉及这方面的事情，如果想不起来，可以向专业人士寻求帮助。此外，见到这种私人号码或者来历不明的电话时，应提高警惕。再者，收到诈骗短信或接到诈骗电话，尤其是要求付款的信息后，切记不要盲目按照短信上面所说的步骤去操作，应该找老师、辅导员、家长或者其他同学一同商量。

　　步入大学校门之前，很多家长都会提醒孩子“害人之心不可有，防人之心不可无”，开学“诈骗季”，正是同学们实践这句话的时候了。

　　实习生 秦臻 康玺 中国青年报·中国青年网记者 张茜

(责编：郝孟佳、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved