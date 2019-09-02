原标题：开学“诈骗季” 同学需警惕

开学“诈骗季” 同学需警惕

“我命令你立刻把钱退回来！这是她上学的钱，否则到天涯海角我也要把你找出来！”最近一则民警帮学生追讨诈骗嫌疑人的小视频广为流传。据报道，该学生轻信了假Q币充值活动，被骗8900多元，幸而及时报案挽回了损失。

这种情况并非个案。8月初，中国青年报社联合支付宝发布调查报告称，近七成大学生曾遭遇骗子，四成校园诈骗发生在入学季前、后一个月。

又是一年开学季，“防骗”再次成为校园群体关切的话题。那么校园诈骗是如何发生的？骗子又有什么新招数？同学、家长、老师等该如何智斗骗子？

电信诈骗花样翻新 防不胜防更要防

从形式上看，电信诈骗可谓最为灵活的诈骗形式之一，其具体内涵“日新月异”，不断挑战着同学们的智商、情商和生活常识。

“一个电话打过来问我是不是最近身份证丢了。说有人拿我的身份证办了卡，欠了很多钱，让我出钱去打官司。”北京的刘毅（化名）大一刚开学时接到了这样的电话。他之前确实丢过身份证，就相信了骗子，并且给了对方家庭住址，“对方说如果这件事办不好会影响我的档案记录，还特意嘱咐我不要告诉别人。”刘毅躲在房间里悄悄跟骗子打电话，不敢告诉屋外的姥姥、姥爷。

“当时姥姥、姥爷看我一直一个人躲在房间里打电话，觉得不对劲，就问我到底是怎么回事，然后姥爷就把电话抢过去，把那人骂了一顿。那天，我跟骗子耗了一个多小时，差点就被骗了。”刘毅觉得非常懊恼。

现在回想起来，他分析，如果陌生电话谈到钱，一定要跟家人讲，千万不能自己一个人和对方周旋，像“不能告诉别人，只能你自己知道”这种话，都是想隔离、孤立受害者，这样行骗就会更容易。

然而这种直截了当的骗钱方式已经为太多人所熟知，近年来，依托短信、电话、电子邮件、QQ及微信等平台展开的诈骗手法快速迭代。

去年9月，西北地区某高校的刘欣欣（化名）在班级入学聚会前，收到了一条新同学发来的“聚会邀请函”QQ信息。

“当时我有一丝犹豫，心想这是不是假的，因为此前点开好友发来的链接结果被诈骗的事情很多，但又一想可能是这位同学为聚会特意做的邀请函，错不了，我就打开了。”

链接打开之后，页面是红色的贺卡，“做的还有鼻子有眼儿的”。刘欣欣点了一下，页面突然跳转到黄色视频网站，吓得她赶紧关掉了。

“很多同学都说收到了这样的‘邀请函’，我才起了疑心，赶忙去修改了自己的QQ密码。”此后刘欣欣一直惴惴不安，担心病毒入侵，盗取自己的银行卡、支付宝等信息。

吃一堑长一智。当同学们对各种网络链接越来越警惕之后，骗子的工作做得越来越“深入”和“细致”了。

比如，某高校的同学们上学期就收到了一条特别“走心”的诈骗短信：“××同学，你好！经近期本学院领导随机检查课堂监控视频，发现你多次出现课堂使用手机、交头接耳影响课堂秩序现象。为了建设一流学院，我院已将你上课期间无故使用手机视为违规违纪现象，请你于本周六（4·27）下午6:00前到教务处报到学习《学生手册》。请务必按时前往，否则将给予警告以及全院通报批评处分。收到请回复。”

校方发现后立即通知同学们提防该诈骗短信，并提醒大家好好听课，“身正不怕影子斜”。

该校的一位受访同学哭笑不得地表示：“这真是迷惑行为大比拼。”

“馅饼”“横祸”都砸中我？冷静分析别忙操作

从诈骗的思路上看，“天上掉馅饼”和“飞来横祸”式骗局都很常见。

今年7月，教育部全国学生资助管理中心有关负责人通过媒体提醒广大学生，开学前有的诈骗分子会冒充资助工作者，以发放奖学金、助学金、生活补助等名义，引诱学生和家长上当受骗。

“无论是哪个资助项目，都不会要求学生在电话中告知身份证号、银行卡号、手机验证码等信息，也不会要求缴纳任何费用或在ATM机和网上银行进行操作，如有类似要求的，一定要提高警惕。”该负责人特别强调同学们要“头脑清醒”，“一定要明白不存在只有你知道、别人不知道的‘发财秘诀’”。

而除了需要警惕“馅饼”，还需要警惕“横祸”。

长沙市某律师事务所的王律师就帮一名学生处理过相关案件。这名学生收到一则短信，说她涉嫌一起刑事犯罪，“短信上说‘相关申请材料（申请表、账单、证明材料、起诉状、应诉通知书、举证通知书、送达回证、传票）8月1日正式提交××人民法院’，还引用了《刑法》的相关条例，诱导我回电咨询”。

“看到这样的内容，当事人觉得害怕在所难免。”王律师帮她分析了短信的号码归属、措辞等细节：“一会儿说涉嫌妨碍公务，一会儿说涉嫌窝藏包庇，一会儿又说涉嫌诈骗金融机构。短信逻辑混乱，可信度很低。”

王律师表示，大学生，尤其是大一新生，刚到一个陌生的环境，遇到突发问题的确会不知所措。

首先应冷静分析自己最近是否有涉及这方面的事情，如果想不起来，可以向专业人士寻求帮助。此外，见到这种私人号码或者来历不明的电话时，应提高警惕。再者，收到诈骗短信或接到诈骗电话，尤其是要求付款的信息后，切记不要盲目按照短信上面所说的步骤去操作，应该找老师、辅导员、家长或者其他同学一同商量。

步入大学校门之前，很多家长都会提醒孩子“害人之心不可有，防人之心不可无”，开学“诈骗季”，正是同学们实践这句话的时候了。

实习生 秦臻 康玺 中国青年报·中国青年网记者 张茜

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