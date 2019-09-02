2019上海海峡两岸青年创业大赛在金山落幕

人民网上海9月2日电 （记者 姜泓冰）用人工智能图像识辨技术抓拍篮球场上精彩瞬间，为体育爱好者留下珍贵记忆；准确记录世界手冲咖啡冠军的冲煮手法和相关指标，让你在自己家中也可享受“冠军品质”的好咖啡……8月30日，2019上海海峡两岸青年创业大赛总决赛在金山区落幕，一批台湾青年带着“脑洞大开”的创意项目，由此踏上通向成功的快车道。

上海海峡两岸青年创业大赛是沪台港联袂主办，海内外青年共同参与的创业大赛。自2016年起大赛已连续成功举办三届，今年已是第四届，累计吸引了1600多个项目报名参加。大赛的持续举办促进了海内外青年创新创业项目交流，涌现了一大批具有潜力和创新力的青创团队和新创企业。

今年5月，大赛在上海、台北、高雄（今年新增）顺利发布，共收到报名项目371个：其中来自台湾的报名项目199个占53.64%、大陆106个占28.57%、香港53个占14.29%、海外13个占3.5%。其中信息技术领域报名项目152个占40.97%、文化创意领域115个占31%、生命健康领域87个占23.45%、无人系统领域17个占4.58%。通过线上初赛、上海、台北、香港分赛区线下路演复赛、创业加速营等环节历练比拼，最终20个项目闯进总决赛。总决赛采用公开答辩、现场亮分的形式，参赛团队根据抽签顺序上台，就用户及需求、产品、商业模式、团队、行业等方面内容进行一一陈述，更有战队导师现身为选手站台助力，一起接受评委们的重重“考验”。

本届大赛颁奖典礼以“创意改变梦想，创业改变未来”为主题，弘扬海内外青年携手并进、共创未来的创新风尚。决赛阶段，经过激烈角逐，来自台湾的“预防医学研发之医疗级产品发展计划项目”获得一等奖。他们利用温和不刺激的植萃成分，结合4D立体专利水膜磁，以及深次微米金银锌错离子，调配出对幼儿、动物、地球环境皆温和无害，且具有结构性修护和高效杀菌、杀病毒的高品质生医产品。“菁英魔法学院”“LinkSoul智慧楼宇管控系统平台”等19个项目分获二等奖、三等奖和优胜奖。

金山区委书记赵卫星在致辞中表示，希望借助青创大赛这一平台，越来越多的创新创业项目脱颖而出，越来越多的创业合作将在大陆与台港澳青年之间达成，也诚邀海内外优秀青年人才到金山这片充满活力的土地上创新创业，共同书写未来发展传奇、成就精彩人生。

据悉，获胜项目将被择优推荐入驻上海(金山)海峡两岸青年创业基地，提供青年创业者与多家创投机构和众多行业领军人物、投资人进行互动机会。不仅收获大赛奖励，更有一站式落地配套政策和全方位代办服务。

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