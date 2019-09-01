黑芝麻胡同小学举行开学典礼 梦想从这里启航

人民网北京9月1日电 （记者 郝孟佳）今天，北京市东城区黑芝麻胡同小学优质教育资源带举行了以“梦想从这里启航”为主题的新学年开学典礼暨开学第一课。

开学典礼在庄严的国歌声中拉开序幕。今年是新中国成立70周年，黑芝麻胡同小学的少先队员们也在用自己的方式为祖国妈妈准备着一份份特别的“生日礼物”——红领巾献礼祖国母亲。

黑芝麻胡同小学的男生舞团现场展示 图/学校供图

即将在十一前夕代表学校参加艺术节展示的男生舞团和今年年底即将登上中国儿艺舞台公演的《我的20斤》部分演职师生，通过现场展示、采访和观看排演视频等方式解密幕后花絮，带领全校师生了解他们的默默坚守与付出。

“很多孩子在舞蹈方面都是零基础的，他们从学习舞蹈到能够在舞台上展示，付出了很多。”男生舞团指导老师于文龙说：“我看到了他们的努力、坚持以及对舞蹈的热爱。在排练的过程中，他们不仅收获了技能也收获了友情。”

北京市东城区城管局的校外辅导员向学生们赠送普法书籍

来自北京市东城区城管局的校外辅导员老师为同学们带来了“法治教育开学第一课”，生动的语言、真实的案例、普法书籍的赠送……城管局的队员们在多个角度帮助学生从小树立知法懂法、知法守法的意识与自觉。

黑芝麻胡同小学校长吴健寄语全体师生，她勉励大家要立志当下，奋发图强，用自己的实际行动和优异表现向祖国母亲70岁华诞献礼。

开学典礼上，学校还对上学期的优秀个人及集体进行了表彰，以此激励同学们在新学期再接再厉，争取更大进步；一年级新生代表用稚嫩的童声表达出了自己对小学生活的憧憬与渴望；新教师团队分学科进行了自我介绍；学校为一年级小同学量身定制了全新的礼服套装，在本次开学典礼上也首次亮相。

据了解，帽儿校区的并入，使黑芝麻胡同小学资源带再次扩容，变为一校六址。此次开学典礼面向四个校区同步直播。

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