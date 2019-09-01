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“新家庭教育大讲堂”走进鄂尔多斯

2019年09月01日16:03  来源：人民网-教育频道
 

日前，鄂尔多斯市新家庭教育大讲堂正式启动。

人民网讯 日前，“新家庭教育大讲堂”在内蒙古自治区鄂尔多斯市教育体育局举行首场报告会。活动当天，该市9个旗区的535个分会场共17万人同步观看了报告会的视频直播。

据悉，此次“新家庭教育大讲堂”由鄂尔多斯市教育体育局主办，湖南教育出版社、新家庭教育研究院提供学术支持，将于今年8月至明年6月，连续开展36场家庭教育讲座，为鄂尔多斯市中小学校、幼儿园教职工及学生家长提供专业家庭教育指导。

“家庭教育是教育事业的重要组成部分，不是对学校教育可有可无的补充，而是我们今后工作的重中之重。”鄂尔多斯市教育体育局局长高怀京会上发言指出，此次举办“新家庭教育大讲堂”活动，以提升家庭教育指导服务专业化水平为重点，以推动“家-校-社合作共育”为抓手，旨在强化家长家庭教育主体责任，提高全市家庭教育水平，营造有利于学生健康成长和全面发展的良好氛围。

湖南教育出版社党委书记、社长黄步高谈到，家庭是孩子的第一所学校，父母是孩子的第一任老师，如何让孩子在家庭之中形成良好的思维和行为习惯，应该成为我们共同关注和研究的话题。家庭教育、学校教育两者不可分割，少了任何一个，孩子的成长过程都是不完整的。

“儿童成长离不开家庭与学校，校园和家庭是他们最重要的场景。”全国妇联《婚姻与家庭》首席教育专家刘勇赫认为，学校、家庭、政府和社会机构共同组成“教育共同体”，在此基础上形成的继续教育模式、家长教育模式、家校合作教育模式等互补互助，构建起一个完整的教育体系。

湖南师范大学文学院教授、教育学博士黄耀红会上指出，“孩子是父母的一面镜子”，只有耐心观察孩子们的习惯和行为，才能成为一位合格的父母。老师和家长们要在成人与儿童世界之间去寻求最有效的沟通，不能总从“我”的世界出发，不能总是以训诫的方式对待孩子，而应当怀着对儿童生命世界的敬意，去试图理解他们，理解儿童世界的独立性。

(责编：李依环、熊旭)
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