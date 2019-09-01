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从家到“珈”：香港学生武大上学记

2019年09月01日15:10  来源：光明日报
 
原标题：从家到“珈”：香港学生武大上学记

“武汉比想象中的热。武汉大学的校园很美很大，大到会迷路。”在武大校园初见19岁的戴锦丰时，他正身着迷彩，青春洋溢。其实，作为香港学生，他本可以不参加军训。他说，主动参加军训，就是想锻炼一下自己，标记新的一段求学经历。

为何选择来内地，到武汉大学？

作为武汉大学经济与管理学院大一新生，虽然第一次专业课都还没有上，戴锦丰的回答却十分坚定而自信：内地风土人情差异比较大，之前去过西藏、云南，也来过湖北。上大学就应该在外面闯一闯、看一看，开阔自己的视野。武汉大学经管专业很强，大学四年有无限可能性，毕业后在大城市更能找到立足之地，更能留得住。

2001年出生的香港学生简怡，本来也主动参加了军训。可能是因为武汉天气太过炎热，不曾想军训第一天她便中了暑。在室友全程陪同去校医院就诊后，她就没再参加军训，而是改为每天去听国情讲座。

“上午是中国近代史，下午有入学教育、情感疏导、校史等。在国情课上，老师讲授了很多新东西，特别是不少细节，见人见事，这是我之前看书没有了解到的，感觉收获很多。”简怡说。

武汉大学港澳台事务办公室副主任彭国晖介绍，学校对港澳台新生开设国情教育的课程，组织国情教育社会实践活动，如参访各类爱国主义教育基地、企业，让他们在增长知识才干的同时，加深对内地的了解，增进国家认同感。在武汉，黄鹤楼、辛亥革命武昌起义纪念馆、湖北省博物馆、八七会议会址、市民之家等，是港澳台新生国情参观的重要去处。

武汉大学学生工作处副处长李勤介绍，考虑到香港学生先前在学习制度方面与内地存在一些区别，为帮助香港新生更好适应大学生活，学校还组织开办学习方法训练营、读书经验分享会等。

8月27日，武汉大学国际经济与贸易专业的大三学生陈海智和近200名港澳台新生作了交流。他以一个港澳台新生“过来人”的经历，围绕学习计划、英语分班、考研深造、如何更快融入等方面为他们答疑解惑，现场的问答环节十分活跃。

陈海智说，武汉大学“珞珈英才计划”、国际推广与文化交流协会，为港澳台学生学习成长提供了广阔舞台。在交流会上，他还特地与学弟学妹们分享了他今年一次难忘的实习经历。

今年暑假，陈海智到广州南沙自贸区实习了一个半月。在南方（南沙）国际产能和技术合作中心对外交流部的岗位上，他参与组织了好几场活动，到大使馆参访，帮助南沙企业做“走出去”的策划方案。

陈海智说，“创汇谷”粤港澳青年文创社区、中国南沙国际仲裁中心……这些让他看到了大融合，看到了粤港澳大湾区的发展前景。

谈起未来的打算，陈海智信心满满地说：“准备在内地考研，以后就在内地发展，将来去粤港澳大湾区。那里经济发展快、选择机会多、就业平台大，对港澳台提供的东西很优厚。”

武汉大学招生办公室有关负责人表示，香港学生有两个渠道进入武大求学：中华人民共和国普通高等学校联合招收华侨、港澳地区及台湾地区学生入学考试，香港中学文凭考试。

记者了解到，目前武汉大学港澳台在校本科生超过500人，其中在校香港本科生171人，分布在25个院系，专业以经济学、新闻、计算机、法律、医学居多。

多年来，武汉大学积极探索尊重学生特点、符合学校实际的港澳台学生管理模式。对港澳台学生，武汉大学坚持趋同化管理，让每一个学生公平享受教育资源。在生活上强调一视同仁、适当照顾，学习上提同等要求，毕业学分和毕业设计、毕业论文要求同内地学生是一致的。

为了增加港澳台学生对中国文化、中国历史和中国国情的了解，港澳台学生还要必修选修一定学分的相关课程。此外，武大还发挥法学研究优势，邀请专家学者为港澳台学生开设专门课程，如“一国两制”与中国法治建设。

“你好，欢迎到‘珈’。”在今年武汉大学的开学季，漫步珞珈山，一句问候语直抵心田。（夏静 张锐）

(责编：李依环、岳弘彬)
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