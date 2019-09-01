原标题：幼有所育，根本之策在普惠

网络上有一个笑话：孩子今年4岁了，掌握1500个英语单词的词汇量够不够？——在美国肯定是够了，在北京海淀明显不够。

笑话虽短，却透露了当下一线城市儿童家长对于学前教育的焦虑。学前教育，是孩子表达自我、认知世界、健康成长的重要阶段，牵动着每一个家庭的心。今年的《政府工作报告》指出，多渠道扩大学前教育供给，无论是公办还是民办幼儿园，只要符合安全标准、收费合理、家长放心，政府都要支持。

我国学前教育事业发展现状如何？还存在哪些问题？今后将如何发展？日前，教育部部长陈宝生受国务院委托，向全国人大常委会作了关于学前教育事业改革和发展情况的报告，对这些问题一一作出了回答。

重普惠，破解“入园难”“入园贵”

“入园难”“入园贵”，长期以来为社会诟病。很多幼儿园一位难求，“幼儿园报名战”年年上演。幼有所育，根本之策在普惠。2018年，党中央、国务院印发《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（以下简称《若干意见》），确定到2020年全国学前三年毛入园率达到85%的普及目标、普惠性资源覆盖率达到80%的普惠目标和全国公办园在园幼儿占比原则上达到50%的结构性目标。为破解“入园难”“入园贵”，国务院有关部门通过规范城镇小区配套幼儿园建设使用、积极挖潜扩大增量等措施，多渠道扩大普惠性资源。

教育部基础教育司司长吕玉刚曾表示，小区配套学前教育资源的严重流失，是造成城镇“入公办园难”“就近入园难”的主要原因。2019年1月，国务院办公厅印发《关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》，部署各地全面摸底排查，针对规划、配建、移交、使用不到位等问题，采取补建、改建、新建、置换等措施，确保小区配套园提供普惠性服务。截至目前共摸排4.21万个小区，约有1.84万所幼儿园需要治理。据初步测算，通过治理将增加普惠性学位约370万个，普惠性幼儿园覆盖率将提高8%。住建部发布《城市居住区规划设计标准》后，各地在城市修补、功能完善、老旧小区改造、老工业区更新中补充完善基础教育设施，实施了一大批幼儿园建设项目。在北京，通过利用疏解腾退空间新建改扩建幼儿园、支持国有企事业单位和街道办园、以租代建等多种方式扩大普惠性资源供给，2018年新增学位就超过3万个。

目前普惠性资源依旧短缺。报告显示，全国普惠性幼儿园覆盖率为73.1%，距离《若干意见》确定的2020年普惠目标还差近7个百分点。农村地区、少数民族地区、集中连片特困地区资源不足，全国还有4000个左右的乡镇没有公办中心幼儿园，个别地方的学前三年毛入园率还在50%以下。

对此，报告提出，下一步要继续做好城镇小区配套园治理，推动各地切实疏通城镇普惠性资源供给的堵点，回归城镇小区配套园的公共服务属性。陈宝生表示，教育部、住房城乡建设部等七部门将联合印发指导意见，健全小区配套幼儿园监管长效机制，推动各地在老城（棚户区）改造、新城开发和居住区建设、易地扶贫搬迁时将配套建设幼儿园纳入公共管理和公共服务设施建设规划，确保配套幼儿园办成公办园或普惠性民办园，让老百姓的孩子在家门口接受普惠性学前教育。

报告还提出着力补齐农村学前教育短板。推动每个乡镇原则上至少办好一所公办中心幼儿园；根据实施乡村振兴战略和行政村适龄人口的实际需要，大村设中心园分园或独立建园，小村联合办园，人口分散地区提供巡回指导，满足幼儿的入园需求。

此外，报告还指出要将支持学前教育发展专项资金向农村和贫困地区倾斜，鼓励有条件的地方试点实施乡村公办园教师生活补助政策，进一步稳定农村幼师队伍。

强师资，严格准入落实保障

近年来，人才流失、职业归属感低、编制少、待遇长期得不到解决、部分民办幼儿园为降低成本聘用无资质教师等问题，像是长期飘在幼师行业的几片阴云。报告中学前教育教师队伍建设加强的数据，让人为之一振——

培养规模不断扩大。目前全国已有505所高校设置学前教育专业，本专科招生规模超过20万人。到2018年年底，全国共有幼儿园园长和专任教师287万人，其中，大专以上学历占82%。

培训力度持续加大。到2018年年底，幼儿园教师“国培计划”8年共投入35.6亿元，累计培训了近200万名幼儿园骨干教师，各地幼儿园园长教师普遍接受了一轮培训。

幼儿园师资配备不断加强，工资待遇保障机制日渐健全。教育部出台《幼儿园教职工配备标准（暂行）》《幼儿园教师专业标准（试行）》《幼儿园园长专业标准》，各地通过公开招考、小学富余教师转岗、特岗计划、公费师范生等多种方式补充幼儿园教师。目前有19个省份出台了公办园教师编制标准。

报告显示，目前全国幼儿园专任教师总数为258万人，按每班“两教一保”标准测算，尚缺52万人。截至2018年年底，全国公办幼儿园专任教师总数为97.2万，事业编制总量55.6万名，实有在编人数44.8万人，在编比例偏低。一些地方公办幼儿园编制核定不够及时，还有一些地方一边空编一边使用编外教师，教师队伍不稳定。因此陈宝生也指出，教师队伍建设有待进一步加强。

如何破解教师队伍建设难题呢？报告给出了回应——

继续推动地方结合实际出台公办园教职工编制标准，及时补充公办园教职工，严禁有编不补、长期使用代课教师；

严格教师准入，认真落实教师资格准入与定期注册制度，严格执行幼儿园园长、教师专业标准，坚持公开招聘制度，全面落实幼儿园教师持证上岗，切实把好幼儿园园长、教师入口关；

切实落实保障待遇，认真落实公办园教师工资待遇保障政策，确保教师工资及时足额发放、同工同酬。推动民办园参照当地公办园教师工资收入水平，合理确定相应教师的工资收入。

禁“抢跑”，推进幼儿园和小学科学衔接

为了不让孩子“输在起跑线上”，很多幼儿园和校外培训机构选择了“抢跑”。很多地方、很多城市，幼儿园“小学化”现象突出。

上幼儿园究竟该学什么？教育部印发的《3-6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要（试行）》，明确了幼儿的身心发展特点和规律，对幼儿园孩子应该“学什么”“怎么学”和“教什么”“怎么教”提出了指导性要求。报告显示，在幼儿园保育教育实践方面涌现出一批在国内和国际具有一定影响力的地区和幼儿园，其中，“安吉游戏”的实践探索得到国际学前教育界高度肯定。

针对幼儿园教育“小学化”现象，2018年7月，教育部印发《关于开展幼儿园“小学化”专项治理工作的通知》，明确要求各地按照标本兼治、疏堵结合的原则，对幼儿园和校外培训机构提前教授小学课程内容、教育方式“小学化”、教学环境“小学化”、小学非零起点教学等问题进行治理。

为进一步推进科学保教。报告还提出将健全教研体系，推动各地将各类幼儿园全部纳入教研指导范围；规范办园行为，推动实施幼儿园责任督学挂牌督导制度，加强对教师资质、保育教育、安全卫生等方面的动态监管；加大幼儿园小学化专项治理力度，严禁幼儿园提前教授小学教育内容，推进幼儿园和小学科学衔接。此外，陈宝生还强调要继续办好全国学前教育宣传月活动，转变教师和家长观念。（刘华东 陈凯君）

(责编：李依环、岳弘彬)