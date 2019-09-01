北京灯市口小学：浓浓爱国情 迎接新学年

人民网北京9月1日电“从西双版纳的热带雨林，到呼伦贝尔的苍茫草原，从香格里拉的巍峨雪山，到西沙群岛的水天一色，五十六族兄弟姐妹，携手同心，七十年，一挥间……”在今天上午举行灯市口小学优质教育资源带开学典礼上，灯市口小学五年级7班的郭子琪朗诵了自己创作的诗歌《祖国在我心中》。

谈到创作感受，郭子琪说，对祖国七十年来的飞速发展，特别是科技方面的进步，感到十分自豪和骄傲。写这首诗就是为了表达对祖国的热爱，表达对祖国繁荣昌盛的祝福。

作为一所有一百五十余年历史的老校，灯市口小学在新学年迎来了318名一年级新生。在庄严的升旗仪式中，师生齐唱国歌、向国旗致敬，共同宣誓“忠于祖国、为祖国服务”。灯市口小学优质教育资源带校长滕亚杰表示，希望学生们新的学期能胸怀祖国、心中有爱，脚踏实地地追梦前行，做有家国情怀、世界眼光的中国人！

灯市口小学学生合唱《歌唱祖国》 李璐/摄

开学典礼上，六年级11班的邢煜祺分享了自己在假期中的“红色之旅”：在湖南长沙的橘子洲重温《沁园春?长沙》，在遵义会议旧址、黄洋界保卫战胜利纪念碑学习爱国故事。据介绍，在老师的鼓励下，许多灯小学生都在暑假开展了爱国主义教育主题旅行。孩子们在旅途中增长见闻，树立爱国情怀。

记者在现场了解到，灯市口小学优质资源带将在新学期开展“树时代新风，立爱国之志，做美德少年”为主题的爱国主义教育活动，通过“爱祖国的多彩民族、爱祖国的大好河山、爱祖国的传统文化、爱祖国就努力学习”四个活动版块，加强学生的“爱学习、爱劳动、爱祖国”——三爱教育，使学生了解祖国的悠久文明历史，熟悉祖国的伟大成就，增强热爱祖国、建设祖国、保卫祖国的意识和信念，从小树立为了祖国繁荣、强大而努力学习的远大理想和抱负。（孙竞、实习生李璐）

(责编：曹昆)