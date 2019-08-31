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香港学生，请在军都山下度过美好时光

2019年08月31日13:56  来源：光明日报
 
原标题：香港学生，请在军都山下度过美好时光

近日，中国政法大学2018级香港学生陈浩男格外忙碌，他开始了迎接新生的工作。“第一步，我们打算系统地教给港澳新生电子支付的方法。”

“对香港学生来讲，内地与香港对比，各方面还是挺不一样的，比如说支付习惯，香港同学还是习惯使用现金或者信用卡，所以他们对内地惯用的电子支付方式如微信支付、支付宝等还是比较陌生，而电子支付在内地的日常生活中十分重要，所以我们准备系统性地教一下香港同学，这样可以更好地帮助他们融入内地的生活、法大的生活。”陈浩男告诉记者。

在中国政法大学，像陈浩男一样的香港学生有287人。中国政法大学港澳台教育中心副主任曾涛告诉记者，2019年学校共录取香港地区新生共94人，本科76人，研究生17人，校际交流生1人。

在香港，成为一名法律工作者是不少青年学生的梦想。而随着交流的日益深入，越来越多的香港企业需要熟知两地法律的人才，因此，不少香港学生选择中国政法大学这所法律生心中的“第一学府”。曾涛介绍，中国政法大学在香港的招生报名人数逐年递增，且“难度不小”，学校录取的免试生，在中学毕业文凭考试中5门成绩最高分达到25分（满分）。

“从2012年政法大学首次招收香港学生开始，经过7年探索实践，形成招生、学生学业管理、学生生活管理和毕业就业等环节的全流程工作机制。”曾涛介绍。

“关于本科新生，开学工作重点主要为帮助香港学生完成高中到大学的转型，跨越不同地区的融合，对内地教育的适应，即尽快转换、尽快认识、尽快融入大学生活。港澳台教育中心通过家长见面会，与家长进行面对面交流和沟通，使家长首先实现角色和观念的转换，从而更好地配合学校对学生进行教育和培养。通过新老生交流会、学业规划讲座等，使新生尽快实现从高中生到大学生的角色转换，从老师灌输到自主学习的认识上的转换。”曾涛告诉记者，“之后，我们还会通过学术提升计划、学习预警制度、学生社团建设、毕业生发展计划等工作机制，为港澳学生提供更好的帮助和服务。”

在学校的关爱下，不少香港学生努力学习，取得了很好的成绩。中国政法大学港澳台教育中心学生办公室副主任邓轶聪告诉记者，2016级香港学生吕浸仰与同一宿舍四位同学（三位香港同学、一位澳门同学）均考上研究生，其中三位通过了祖国内地的法律资格考试，“香港学生与澳门学生、内地学生一起，相互勉励、共同进步”。

在四年的学习生活中，不少香港同学对祖国的认识也悄然发生了变化。在来内地就学之前，2018级香港学生饶谷诚曾有过纠结和犹豫，他这样说：“反水货行动，‘占中’行动，鱼蛋事件等一连串的政治事件激起了不少港人心中的波涛，加上传媒渲染的报道，令他们对祖国产生了种种误解，当时的我亦是其中一位。庆幸的是，法大给予我重新了解祖国的机会。2018年8月19日，我收到了法大的录取通知书，内心被中国法律第一学府录取所兴奋的时候，身边有些朋友劝我不要来北京，认为留在香港才是最明智的选择，那个时候的我纠结不已，但是最后，在家人的支持鼓励下，我选择不再听信传言，亲身踏进法大，去感受真正的北京。踏入北京的第一刻，昂头望向高高飘扬的五星红旗，我知道，我的选择是正确的。”随后，法大的一年，更让他坚定了爱国爱港的信念。

采访的最后，陈浩男对记者说，他还想代表法大的香港师兄师姐告诉未来的香港新生一句话：“我们的老师、师兄师姐都会尽全力去帮助你们融入北京的生活、融入法大的生活。而且这四年在法大学习的经历确实会带来更广阔的视野。所以，师弟师妹们，请好好享受这四年在军都山下的生活吧。”

（本报北京8月30日电 本报记者 姚晓丹）

(责编：何淼、岳弘彬)
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