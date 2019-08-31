学生近视防控 家长勿信谣言

【大课堂】

当前，近视在我国不仅越来越“大众化”，而且越来越低龄化。国家卫健委公布的2018年我国儿童青少年近视调查结果显示，全国儿童青少年总体近视率为53.6%。其中6岁儿童为14.5%，小学生为36.0%，初中生为71.6%，高中生为81.0%。而高三年级高度近视（近视度数超过600度）的人数，在近视总人数中占比达到21.9%。专家指出，这是一个严重的问题，亟须得到遏制。

孩子近视后，家长往往尝试各种方式，希望帮助孩子恢复。但调查发现，由于对科学防治近视的知识不了解，很多人存在观念误区。例如通过针灸、按摩等方式可以治愈近视；近视一旦戴上眼镜就无法摘掉，而且度数会越戴越深……那么，这些观念到底对不对呢？在日前举办的2019视觉健康创新发展国际论坛中，由中华医学会眼科学分会视光学组、教育部近视防控与诊疗工程研究中心、中南大学爱尔眼科学院、温州医科大学附属眼视光医院联合主办的“第五届中国青少年儿童近视防控名师讲堂”正式开讲，此举旨在攻破近视谣言，把正确、科学的近视防控知识传输给家长群体。

家长重视、及早发现、科学干预是近视防控基础

来自山东济南的薪豫（化名）今年仅12岁，近视度数就已高达750度。“薪豫5岁时，做过一次散瞳验光，那时就检查出有100多度的真性近视，但是我们也没太重视，手机、平板电脑还是随她玩。”薪豫的家长告诉记者，不承想，半年后，薪豫的近视度数就已经到了400多度了。现在说起此事，薪豫爸爸还后悔不已。

“我们那个时候，小孩是‘不着家’，现在的小孩是‘不出门’；我们小时候玩的都是单双杠、沙包、乒乓球，现在小孩玩的都是手机、平板、电脑。” 中华医学会眼科学分会眼视光学组副组长、中南大学爱尔眼科学院博士生导师杨智宽指出，现在小孩子的用眼行为和用眼环境发生了巨大的变化，近视的诱因成倍增加，而很多家长还存在着不正确的老旧观念，对孩子的视力关注度也不够。

还有些人对近视的危害认识不足。中华医学会眼科学分会眼底病学组副组长赵明威强调，高度近视可能会引发多种严重并发症，白内障、视网膜脱离、黄斑裂孔、青光眼等眼病的发病率也会急剧提升，严重者甚至会致盲且不可逆转。

目前中国近视患者人数已多达6亿，中国作为青少年近视率全球第一的国家，视觉健康形势极为严峻，如果不积极采取措施，近视问题或将影响国计民生。中华医学会眼科学分会副主任委员、温州医科大学附属眼视光医院院长瞿佳表示，在开展近视防控工作的过程中，家长、学校、社会的重视极为重要，这样才能让我们尽早发现孩子近视，及早进行科学干预，避免出现更糟的情况。

从小建立屈光档案，密切监测用眼行为是近视防控关键

湖南长沙的晶晶（化名）是一名小学四年级的学生，她从放暑假的第一天，就开始上了暑期学习班。整个假期真正能休息的时间不足10天。

“我们上学的时候，近视的人数都是凤毛麟角，但现在我小孩的班上，戴眼镜的孩子就一大片。” 晶晶妈妈无奈地说，要是视力好和学业好不能兼得的话，那我肯定还是选学业好，毕竟视力不好可以戴眼镜，但学业不好，孩子未来可咋办！晶晶妈妈的想法，代表了很多家长的心声。难道学习和视力竟成了天敌？

“其实并非如此。”杨智宽表示，导致近视的原因非常复杂，遗传、双眼视功能异常、用眼负荷过重等因素都是造成儿童青少年近视的原因，如果能够科学防控，还是可以让孩子拥有一个光明的未来。

据了解，同是小学四年级的小雨（化名）不仅品学兼优，视力也特别好。小雨妈妈分享说，因为自己本身就是眼科从业人员，所以对孩子的眼健康极为重视。在小雨3岁时，就带她去医院建立了屈光发育档案，然后每半年带她去做一次眼健康检查，时时关注她的眼睛发育状态。在用眼行为、用眼环境方面也谨遵医嘱。“可见，从小建立屈光档案，密切监测孩子的用眼行为、用眼环境是近视防控的关键。” 国家眼视光工程技术研究中心常务副主任、中华医学会眼科学分会眼视光学组委员陈浩强调，为应对近视高发的问题，国家也重拳出击，2018年，教育部、国家卫生健康委员会、国家体育总局等八部门联合印发了《综合防控儿童青少年近视实施方案》。他表示，应从青少年儿童的用眼行为、用眼环境等方面进行全方位把控。

治愈近视的说法毫无科学依据，目前能做的就是科学控制

2018年2月，一次偶然的机会，一诺（化名）妈妈和朋友一起去给孩子做视力检查。“不查不知道，一查吓一跳！” 一诺妈妈说，第一次做视力检查的一诺，就查出了500度的真性近视。但由于存在着错误的观念，认为近视眼镜一旦戴上就没法摘掉，而且度数会越戴越深，就没敢给孩子配眼镜。不仅如此，一诺妈妈还给孩子使用在微商处购买的、号称能“治愈”近视的按摩仪来恢复视力。可想而知，一点效果也没有。

一诺妈妈非常着急，四处打听该怎么办。后来听一个朋友介绍说角膜塑形术可以控制近视，就赶紧去医院给孩子配了一副。一诺妈妈告诉记者，现在戴了一年多，孩子的近视度数很稳定，基本没有再加深。她也了解到，近视是不可能治愈和恢复的。事实上，很多家长对近视存在误区。由于不想让孩子早早成为“小眼镜”，总希望用各种方法治愈，所以尝试了很多方法，甚至被各种虚假广告蒙骗。

“近视是由眼轴变长导致的，而眼轴变长是一个不可逆的过程，所以近视一旦发生是无法治愈的。”杨智宽解释说，这就好比一个人的个子长高后，无法再变矮一样，近视的度数也不可能自然消失或降低。目前，近视只能进行控制，减缓加深速度。之前提到的角膜塑形镜，是当前能够有效控制、延缓近视发展、避免孩子发展成为病理性高度近视的安全方法之一，但需要强调的是，一定要到专业机构科学验配角膜塑形镜。“如果再配合使用云夹，密切监测孩子的用眼行为，根据数据及时进行调整，就能更全面控制孩子近视度数的增长。”杨智宽介绍说，我们历时5年研制的云夹，是世界首款近视眼行为客观监测与干预的智能可穿戴设备。依托各种先进手段，可明确每个患者的近视病因，进而提供精准的诊疗方案。希望通过我们的努力，搭建起集预防、检查、矫正三位一体的近视防控体系，把近视防控推向个性化诊疗新时代。

（本报记者 田雅婷采访整理）

(责编：何淼、岳弘彬)