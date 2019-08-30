人民网>>教育>>本网原创

暑期老师都在忙什么？坚守一线 关爱满园

——幼儿园老师篇

记者郝孟佳 实习生王子文

2019年08月30日15:48  来源：人民网-教育频道
 

“鹤发银丝映日月，丹心热血沃新花”，老师经常被比作园丁，那是人们在赞誉其辛勤育人的品格。不过，现在教师们的长假，也着实令不少人“眼红”。绿树荫浓夏日长，暑假里老师们都去哪儿了？又都在忙些什么？近期，人民网教育频道采访了多位幼儿教师，发现很多老师依然不断学习、坚守在工作一线。

做一个把阳光播撒在孩子心间的人

学习传统扎染技术、了解造纸术、掌握水墨画技巧、写课程规划、做总结……这个暑假，韩佩池很忙。

韩佩池在朝阳区金盏小金星幼儿园工作，可能你想不到，这名自信、阳光、充满朝气的大男孩，是园中唯一的一名男老师。

图为韩佩池给孩子们上课

新学期，韩佩池打算把假期学到的内容教给孩子们。“今年是新中国成立70周年，我想让孩子们用自己的作品致敬祖国，同时也感受和领略中华文化的魅力。” 韩佩池说，“要让孩子们能在自然的、传统的、生活化的课程中不断成长和前行，这是我的责任。”

除了利用暑假“充电”， 韩佩池还要总结上学期的工作经验，规划下学期的课程。韩佩池说：“暑期才能静下心来总结保教工作中的教育教学方法、分析孩子的发展现状和家校互动的成效，在反思中总结工作中的优势和不足。”

图为韩佩池帮孩子扎辫子

说起为何选择成为一名幼师，韩佩池坦言，很大程度上是受母亲的影响。

“我母亲是一名幼师，她常常在家提起幼儿园里发生的趣事，慢慢的，我对这个职业产生了好奇和向往。”韩佩池说。

朋友们对韩佩池的职业选择感到意外。“他们都认为我不该放弃自己的爱好，应该报考和自己兴趣特长相关的传媒播音专业。”韩佩池说，“其实我并没有放弃爱好，只是将它转变，更好地服务于我的职业和我的孩子们。”

与朋友的反应不同，家人潜移默化的影响和支持让韩佩池在幼教这条路上走得更加坦然。

“我很喜欢孩子，想做一个将阳光播撒在孩子心间的人，陪伴他们快乐成长。” 韩佩池坚定地说。

辗转大江南北 依旧不忘初心

作为幼儿园教师，高娟还有一个特殊的身份——军嫂。

22年的教师生涯里，高娟随着部队辗转祖国大江南北，从东部海岛到西北戈壁再到首都北京。

1997年，高娟来到一座偏僻的小岛工作，离最近的陆地要坐4个小时的船，可她一待就是四年。2001年，她随军跨越3千多公里来到西北边陲，在茫茫戈壁滩坚守了十年。

目前，高娟是北京望京新城幼儿园的一名教师。这个暑假里，她最重要的工作就是找到如何缓解幼儿入园焦虑的办法。

图为高娟为新生制定了暑期活动内容并分享在家长微信群中

“9月份要开学了，入园初期，陌生的环境会给孩子带来一定的压力，还有和父母分离的焦虑，这是需要家园双方共同探讨解决的问题。”高娟说。

与家长沟通之后，高娟建立了微信群，每天都会向家长了解孩子们的情况。为了更清晰地了解每一位孩子的特点和习惯，高娟还收集家长问卷，针对不同的情况单独和家长交流，引导家长用讲故事等方法培养孩子的良好习惯。

“我已经制定了详细的计划，通过亲子游戏、自我介绍、自理能力分享等活动，帮助孩子们与同伴互动、增加孩子之间的信任感、安全感。” 高娟说：“我会全心全意的爱护孩子们，让孩子高兴入园，让家长放心工作。”

高娟一直坚持做好部队驻扎地区的幼教工作，给孩子带去爱和温暖，为军人子女的教育贡献力量。“作为随军家属，我心中只牢记一点：祖国的需要就是我的选择。”

坚持家访 4年走访230多户家庭

陈莉芸是福建省泉州市惠安县城南大地幼儿园的园长。这个暑假，除了坚持在幼儿园照顾孩子、提升舞蹈专业技能、学习剪纸等，陈莉芸还有一项重要任务——组织老师家访。

“家访时，我们不只是以老师的身份，会像朋友那样关心孩子的生活、了解他们平日里的生活习惯。此外，我们会和家长沟通，宣传幼儿日常安全、卫生饮食等方面的知识。” 陈莉芸说。

在家访的过程中，老师们也遇到过难题。陈莉芸说：“我们幼儿园在工业园区偏农村位置，个别学生家庭位置偏僻，有时候打车无法到达，老师们只能在特定的地点下车，再徒步前往，最远要走3-4公里。”

图为陈莉芸暑期前往孩子家中进行家访

孩子成长的背后是老师屡次家访时忙碌的身影，路虽远，行则必至。一家一户走下来，也留下了许多让陈莉芸印象深刻的事。

陈莉芸介绍，幼儿园曾经接收了一名被退学的转学生，孩子体质较弱，时常请病假，平时和老师、同伴很少交流。“我们针对孩子的情况，通过初期家访、定期家访、病假超过三天家访、期末家访等，深入了解并干预他的日常生活、行为习惯和人际交往。”

在老师的付出和家长的配合下，孩子从不愿交流到能大胆的表达自己的意愿，能和个别的同伴分享交流，逐渐变得大方自信。“看到孩子的成长和改变，我觉得一切都值得。” 陈莉芸说。

2015年办园至今，大地幼儿园的老师们一直坚持在寒暑假家访，至今已经走访了230多户家庭。

家访虽然辛苦，却从未动摇过陈莉芸家访的决心。“少数家长不理解、不配合甚至直接拒绝家访，有时我们感觉很失落，但是从未放弃，因为我们知道家访对家庭教育和孩子成长的影响有多大。”

幼儿教师工作是一份良心活

炎热的暑假，有的老师忙于总结经验、规划教学工作，有的专注于缓解新生入园焦虑，还有一群老师默默坚守在幼儿园内陪伴孩子，邢迪就是其中之一。

邢迪所在的北京市朝花幼儿园是一所体制改革园，七、八月份正是该放暑假的时候，但是很多学生家长都要上班，家里没有人带孩子。“为了让家长们能够安心工作，暑假期间，我们也不休息，和平时一样陪伴孩子。”

邢迪和同事会根据孩子们的发展情况制定教学环节、制作教具，设计一些特别的游戏活动丰富他们的暑期生活，让每个孩子都体验适合自己年龄段的游戏。

图为邢迪为暑期游戏活动制作教具

“暑假上课时间是7:30到17:30，班里最多有24个孩子，配备3位老师。如果有老师轮休，我们就要投入更多的精力。” 在邢迪看来，虽然假期还在紧张的工作，但这一切都是有意义的。

其实这样的情况并不少见，北京市康泉新城幼儿园的张羽辰老师也是如此。学校为了给无人照顾孩子的双职工家庭提供方便，在暑期安排老师值班，照顾好每位来园的幼儿。

图为张羽辰陪伴暑期来园的孩子

“能得到家长肯定、听到家长对我说谢谢的时候，我真的很欣慰。其实幼儿教师工作就是一份良心活，无论是放假还是开学期间，我都会认真负责，将每一位孩子都当做自己的心肝宝贝，虽然我是一位新入职教师，但我心中牢记当初走向岗位的初心。”张羽辰说。

无水无电也要坚守 幼儿园安全检修不容忽视

北京市枣营幼儿园办公室主任高硕告诉记者：“在幼儿教育中，环境作为一种‘隐性课程’，在开发智力、促进个性发展方面，越来越凸显它的价值。”

为了在新学期让孩子们拥有一个温馨的教学环境，高硕和同事们利用假期时间，将所有的环境进行归整，把班级物品进行整理与收纳，并且利用假期时间充实自身活动区创设的认识，根据孩子不同年龄段不同的需求做好创设的准备。

图为高硕暑期创设的幼儿园环境

“暑假是全年最热的时候，但是园内的水管、电力需要彻底检修，所以我们要在无水无电的状态下坚守园内的安全点位，发现问题及时上报与处理。”高硕说：“安全无小事，安全也是幼儿园最重要的环节之一，为了保障孩子们的安全，我们一定会坚守岗位。”

“我们还整改了母婴室，希望为哺乳期和孕产期女教师提供一个温馨舒适、充满着家庭氛围的爱心母婴室。” 高硕介绍，假期中，教师餐厅、教职工之家和楼道幼儿的互动场所都做了相应的改造。“我们要把舒适、温暖深入与园所环境之中，为新学期教师工作的舒心、幼儿生活的开心，做好准备。”

高硕说：“在别人眼里，我们是轻松度过暑假的，但叮叮当当的维修声、耐心解答的交流声才是我们的假期主旋律。为了新学期有崭新的开始，我们时刻准备和坚守着。” （图/由受访者提供）

(责编：实习生(樊洁瑜)、孙竞)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved