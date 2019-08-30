暑期老师都在忙什么？坚守一线 关爱满园

“鹤发银丝映日月，丹心热血沃新花”，老师经常被比作园丁，那是人们在赞誉其辛勤育人的品格。不过，现在教师们的长假，也着实令不少人“眼红”。绿树荫浓夏日长，暑假里老师们都去哪儿了？又都在忙些什么？近期，人民网教育频道采访了多位幼儿教师，发现很多老师依然不断学习、坚守在工作一线。

做一个把阳光播撒在孩子心间的人

学习传统扎染技术、了解造纸术、掌握水墨画技巧、写课程规划、做总结……这个暑假，韩佩池很忙。

韩佩池在朝阳区金盏小金星幼儿园工作，可能你想不到，这名自信、阳光、充满朝气的大男孩，是园中唯一的一名男老师。

图为韩佩池给孩子们上课

新学期，韩佩池打算把假期学到的内容教给孩子们。“今年是新中国成立70周年，我想让孩子们用自己的作品致敬祖国，同时也感受和领略中华文化的魅力。” 韩佩池说，“要让孩子们能在自然的、传统的、生活化的课程中不断成长和前行，这是我的责任。”

除了利用暑假“充电”， 韩佩池还要总结上学期的工作经验，规划下学期的课程。韩佩池说：“暑期才能静下心来总结保教工作中的教育教学方法、分析孩子的发展现状和家校互动的成效，在反思中总结工作中的优势和不足。”

图为韩佩池帮孩子扎辫子

说起为何选择成为一名幼师，韩佩池坦言，很大程度上是受母亲的影响。

“我母亲是一名幼师，她常常在家提起幼儿园里发生的趣事，慢慢的，我对这个职业产生了好奇和向往。”韩佩池说。

朋友们对韩佩池的职业选择感到意外。“他们都认为我不该放弃自己的爱好，应该报考和自己兴趣特长相关的传媒播音专业。”韩佩池说，“其实我并没有放弃爱好，只是将它转变，更好地服务于我的职业和我的孩子们。”

与朋友的反应不同，家人潜移默化的影响和支持让韩佩池在幼教这条路上走得更加坦然。

“我很喜欢孩子，想做一个将阳光播撒在孩子心间的人，陪伴他们快乐成长。” 韩佩池坚定地说。

辗转大江南北 依旧不忘初心

作为幼儿园教师，高娟还有一个特殊的身份——军嫂。

22年的教师生涯里，高娟随着部队辗转祖国大江南北，从东部海岛到西北戈壁再到首都北京。

1997年，高娟来到一座偏僻的小岛工作，离最近的陆地要坐4个小时的船，可她一待就是四年。2001年，她随军跨越3千多公里来到西北边陲，在茫茫戈壁滩坚守了十年。

目前，高娟是北京望京新城幼儿园的一名教师。这个暑假里，她最重要的工作就是找到如何缓解幼儿入园焦虑的办法。

图为高娟为新生制定了暑期活动内容并分享在家长微信群中

“9月份要开学了，入园初期，陌生的环境会给孩子带来一定的压力，还有和父母分离的焦虑，这是需要家园双方共同探讨解决的问题。”高娟说。

与家长沟通之后，高娟建立了微信群，每天都会向家长了解孩子们的情况。为了更清晰地了解每一位孩子的特点和习惯，高娟还收集家长问卷，针对不同的情况单独和家长交流，引导家长用讲故事等方法培养孩子的良好习惯。

“我已经制定了详细的计划，通过亲子游戏、自我介绍、自理能力分享等活动，帮助孩子们与同伴互动、增加孩子之间的信任感、安全感。” 高娟说：“我会全心全意的爱护孩子们，让孩子高兴入园，让家长放心工作。”

高娟一直坚持做好部队驻扎地区的幼教工作，给孩子带去爱和温暖，为军人子女的教育贡献力量。“作为随军家属，我心中只牢记一点：祖国的需要就是我的选择。”

坚持家访 4年走访230多户家庭

陈莉芸是福建省泉州市惠安县城南大地幼儿园的园长。这个暑假，除了坚持在幼儿园照顾孩子、提升舞蹈专业技能、学习剪纸等，陈莉芸还有一项重要任务——组织老师家访。

“家访时，我们不只是以老师的身份，会像朋友那样关心孩子的生活、了解他们平日里的生活习惯。此外，我们会和家长沟通，宣传幼儿日常安全、卫生饮食等方面的知识。” 陈莉芸说。

在家访的过程中，老师们也遇到过难题。陈莉芸说：“我们幼儿园在工业园区偏农村位置，个别学生家庭位置偏僻，有时候打车无法到达，老师们只能在特定的地点下车，再徒步前往，最远要走3-4公里。”

图为陈莉芸暑期前往孩子家中进行家访

孩子成长的背后是老师屡次家访时忙碌的身影，路虽远，行则必至。一家一户走下来，也留下了许多让陈莉芸印象深刻的事。

陈莉芸介绍，幼儿园曾经接收了一名被退学的转学生，孩子体质较弱，时常请病假，平时和老师、同伴很少交流。“我们针对孩子的情况，通过初期家访、定期家访、病假超过三天家访、期末家访等，深入了解并干预他的日常生活、行为习惯和人际交往。”

在老师的付出和家长的配合下，孩子从不愿交流到能大胆的表达自己的意愿，能和个别的同伴分享交流，逐渐变得大方自信。“看到孩子的成长和改变，我觉得一切都值得。” 陈莉芸说。

2015年办园至今，大地幼儿园的老师们一直坚持在寒暑假家访，至今已经走访了230多户家庭。

家访虽然辛苦，却从未动摇过陈莉芸家访的决心。“少数家长不理解、不配合甚至直接拒绝家访，有时我们感觉很失落，但是从未放弃，因为我们知道家访对家庭教育和孩子成长的影响有多大。”

幼儿教师工作是一份良心活

炎热的暑假，有的老师忙于总结经验、规划教学工作，有的专注于缓解新生入园焦虑，还有一群老师默默坚守在幼儿园内陪伴孩子，邢迪就是其中之一。

邢迪所在的北京市朝花幼儿园是一所体制改革园，七、八月份正是该放暑假的时候，但是很多学生家长都要上班，家里没有人带孩子。“为了让家长们能够安心工作，暑假期间，我们也不休息，和平时一样陪伴孩子。”

邢迪和同事会根据孩子们的发展情况制定教学环节、制作教具，设计一些特别的游戏活动丰富他们的暑期生活，让每个孩子都体验适合自己年龄段的游戏。

图为邢迪为暑期游戏活动制作教具

“暑假上课时间是7:30到17:30，班里最多有24个孩子，配备3位老师。如果有老师轮休，我们就要投入更多的精力。” 在邢迪看来，虽然假期还在紧张的工作，但这一切都是有意义的。

其实这样的情况并不少见，北京市康泉新城幼儿园的张羽辰老师也是如此。学校为了给无人照顾孩子的双职工家庭提供方便，在暑期安排老师值班，照顾好每位来园的幼儿。

图为张羽辰陪伴暑期来园的孩子

“能得到家长肯定、听到家长对我说谢谢的时候，我真的很欣慰。其实幼儿教师工作就是一份良心活，无论是放假还是开学期间，我都会认真负责，将每一位孩子都当做自己的心肝宝贝，虽然我是一位新入职教师，但我心中牢记当初走向岗位的初心。”张羽辰说。

无水无电也要坚守 幼儿园安全检修不容忽视

北京市枣营幼儿园办公室主任高硕告诉记者：“在幼儿教育中，环境作为一种‘隐性课程’，在开发智力、促进个性发展方面，越来越凸显它的价值。”

为了在新学期让孩子们拥有一个温馨的教学环境，高硕和同事们利用假期时间，将所有的环境进行归整，把班级物品进行整理与收纳，并且利用假期时间充实自身活动区创设的认识，根据孩子不同年龄段不同的需求做好创设的准备。

图为高硕暑期创设的幼儿园环境

“暑假是全年最热的时候，但是园内的水管、电力需要彻底检修，所以我们要在无水无电的状态下坚守园内的安全点位，发现问题及时上报与处理。”高硕说：“安全无小事，安全也是幼儿园最重要的环节之一，为了保障孩子们的安全，我们一定会坚守岗位。”

“我们还整改了母婴室，希望为哺乳期和孕产期女教师提供一个温馨舒适、充满着家庭氛围的爱心母婴室。” 高硕介绍，假期中，教师餐厅、教职工之家和楼道幼儿的互动场所都做了相应的改造。“我们要把舒适、温暖深入与园所环境之中，为新学期教师工作的舒心、幼儿生活的开心，做好准备。”

高硕说：“在别人眼里，我们是轻松度过暑假的，但叮叮当当的维修声、耐心解答的交流声才是我们的假期主旋律。为了新学期有崭新的开始，我们时刻准备和坚守着。” （图/由受访者提供）

(责编：实习生(樊洁瑜)、孙竞)