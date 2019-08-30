淮北师范大学文化艺术服务团暑期实践 文艺表演下基层

人民网讯 近日，淮北师范大学“红色文艺轻骑兵”文化艺术服务团（简称“艺术团”）来到阜阳市颍东区，开展由团中央主办的“深度贫困地区青春行”全国大学生暑期社会实践专项活动。

为期三天的实践活动中，艺术团来到杨付村付寨小学进行文艺表演。杨付村500名村民一同观看了演出。艺术团表演了歌曲《不忘初心》、舞蹈《壮士》、笛子演奏《跑旱船》、独舞《扇骨》、独唱《草原之夜》，颍东区文旅体也带来了淮北大鼓《古有桐城六尺巷 今有皖北一杯茶》、戏曲《杜鹃花》等节目。节目最后，演员和全体村民一起挥舞国旗，共同唱响了《我和我的祖国》，为祖国70华诞放声高歌。

（贾梓欣／摄）

据了解，艺术团还走进了河东街道张北社区和新华红叶林老年护理院慰问演出。护理院的工作人员聂艳说，艺术团给孤寡老人带来了高质量的演出，这样的活动很受老人们的欢迎。

演出之余，艺术团来到阜阳市烈士纪念馆重温共产党光辉的战斗历程，亲身感受先烈们崇高的革命情怀和大无畏的牺牲精神。队员表示，要认真学习文化知识，继承发扬党的革命传统，坚定理想信念，为建设社会主义现代化国家多做贡献。

（贾梓欣／摄）

颍东区是劳务输出大区，每年有近20万外出务工人员，留守儿童问题在当地尤为突出。艺术团实地走访了新华办事处杨付村贫困家庭，看望留守儿童，为孩子们送上爱心书包和学习文具，征集他们的微心愿。孩子们受到鼓舞，表示要努力学习，立志考上大学。

（贾梓欣／摄）

据了解，淮北师范大学“红色文艺轻骑兵”文化艺术服务团是音乐学院暑期社会实践重点团队。艺术团在实践中，把专业知识、思想品德修养、创新思维和个性发展紧密结合起来，将所学所感应用到实际的学习和工作生活中来，刻苦钻研、积极创新。

该团队一直致力于利用文艺专业所学之长，开展“六进”活动，为基层贫困乡村、群团、社区、学校、军营、工地等送去精神文化大餐，慰问扶贫干部，传承红色基因，让大学生“受教育、长才干、做贡献”。

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)