“护根、传脉、守魂”——现代信息技术延续中华文字之美

人民网北京8月30日电（记者何淼 实习生黄钰霖） 随着社会发展的节奏加快，科学技术日新月异，在渐渐习惯了用键盘、手机输入文字的人里，“提笔忘字”的现象似乎并不少见，能够说出一个汉字背后含义与发展过程的人却少之又少。汉字是中华五千年文化长河经久不衰的源头，这样重要的文明瑰宝如何在现代社会发展中赓续，成为研究学界学者们都持续关注的问题。

章黄之学代表、北京师范大学已故教授陆宗达先生曾在生前呕心沥血，亲笔著成《说文同源字新证》一书。陆宗达先生家属陆昕教授在《我的祖父陆宗达》一文中写到：“从《说文》的头一个字写到末一个字，聚集了祖父数十年研究《说文》的心得，花费了巨大的心血。在这一年半时间里，祖父除去接待客人或外出参加非参加不可的社会活动和会议外，整日坐在椅子里，埋头写作……”然而手稿的出版，面临资金等一系列问题，一度搁置数十余年。29日，陆宗达的手稿成书《<说文解字>同源字新证》发布，对于成书的问世，陆昕感到欣喜与安慰。

王宁教授（主办方/供图）

“我们相信，中国古代的优秀传统文化走向现代是没有问题的。”这是北京师范大学教授王宁和她的团队从事多年汉字研究以来一直坚持的信念。

北师大中文系在1993年成立了汉字与中文信息处理研究所，作为所长，王宁带领团队不断探讨传统语言文字学与现代信息技术相结合的模式，坚持致力于数字化的《说文》学研究，20年间先后开发了“《说文》小篆字库与输入法”、“《说文解字》音义系联系统”……再到今天“数字化《说文解字》研究与应用平台”的发布。

作为国家社科基金的重大项目，“《说文解字》研究与应用平台”对于语文教育也同样意义匪浅。在接受记者采访时，王宁表示，过去汉字的简化是为了方便教育的迅速普及，而现在却是一个全民汉字“补课”的时代。王宁说：“汉字教育是一切语文教育的基础。如果没有好的基础，在后续的阅读和写作中都会出现问题。”而平台则能够为更加全面的汉字学习提供新的途径。王宁也希望，未来能够尽快的在基础教育中推广平台的使用和普及，在加强学生民族文化自信的同时，也能够让他们更好的学习汉字底蕴之美，弘扬中华民族的传统文化。

纪念章太炎先生诞辰150周年学术研讨会现场（主办方/供图）

在北京师范大学所举行的“章黄之学与《说文解字》：纪念章太炎先生诞辰150周年学术研讨会”上，北京师范大学副校长周作宇说：“中华之根、中华之脉、中华之魂，是靠什么延续？是靠中华文化。护根、传脉、守魂，更是每一个中华儿女的责任”。《<说文解字>同源字新证》的发布和“数字化《说文解字》研究与应用平台”的上线，都使《说文》学研究有了进一步的现代化进展。它们所展现出融贯古今、人文与科学并重的学术格局，离不开研究学者们数十载的努力，也离不开国家对于中华文化弘扬和发展的支持。

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