西北大学校长郭立宏：将每名学生都培养成“世界上唯一的花”

西北大学校长郭立宏（西北大学/供图）

人民网北京8月30日电 今日上午，西北大学正式举行2019级新生开学典礼暨军训动员大会。校长郭立宏在发言中寄语7000余名本科和研究生新生：不忘初心，追逐梦想，用生命中最美好的青春韶华，写下绚丽多彩新的华章。

郭立宏的主题讲话内容节选如下——

南山与秋色，气势两相高。今天，我们怀着无比喜悦的心情，与7000多名朝气蓬勃的2019级新同学，在美好的初秋时节聚首长安、共望终南。在此，我代表全校教职员工，向来自天南海北的你们表示衷心的祝贺和热烈的欢迎！向辛勤哺育和守望你们成长成才的家人和师长致以崇高的敬意！

前两天，我与亚杰书记和其他老师在迎新现场，已经充分感受到了同学们饱满、昂扬、奋进的精神状态。更令人欣喜的是，今年文史类、理工类高考在陕西和多个省份录取分均高于往年；我们复办医学院，迎来了首届临床医学专业“徐诵明医学卓越班”30名新同学。更令人感动的是，新生熊修贤同学，在遭遇命运不公和不幸、身体行动不便的情况下，却以超人的毅力，顺利考上我校信息科学与技术学院。修贤同学坚强、乐观，学校相关部门和院系周到、贴心，令全校师生动容。还有51天走遍中国西部的土耳其籍留学生白振国，在西大完成他的本科和硕士研究生学业后，毅然选择在西大攻读博士学位，他的“世界那么大，我只爱西大”的口头禅已经响彻西大内外。可以说，同学们有大志向，大目标，也必将大有所为！

同学们，在你们迈入西大校门的那一刻起，大家对于大学的憧憬、疑虑和期待，都将与这座百年学府的现实和未来风景交织融合，回响呼应。入学伊始，一定会有诸多重要人生命题接踵而至，需要大家去思索和面对。理解和厘清大学是什么，对于大家适应新的角色、开启新的征程尤显关键和重要。就人才培养的角度，我想将大学特质概括为以下四个关键词：一是科学求真，“吾爱吾师，吾更爱真理”，对科学和终极真理的追求是大学最本源和普适的价值所在；二是守正创新，既要始终坚守人间正道、事物正理、社会正义，又要始终立于时代前列，以自身独具的深刻洞见推动社会创新发展；三是家国情怀，无论身处“庙堂”还是“江湖”，都要将自己置身于社会发展进程中，将个人的修养、家庭的幸福与国家民族的命运紧紧相连；四是立德树人，要用实际行动回答“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题，旗帜鲜明地坚定正确的办学方向，培养社会主义事业建设者和接班人。

回望山河飘摇的117年前，西北大学的前身陕西大学堂在三秦大地应时而生，西北地区有了第一所现代高等学府；100年前，“五四”运动拉开了中国新民主主义革命的序幕，以刘含初、杨钟健、罗章龙等为代表的西北大学先贤们，积极投身那场“外争国权、内惩国贼”声势浩大的爱国运动。从那时起，以“爱国、进步、民主、科学”为内涵的“五四”精神就在西大人心中生根发芽，成为西大人在民族复兴伟大历程中不懈奋斗的重要精神财富；82年前，北平大学、北平师范大学、北洋工学院和北平研究院西迁来陕，组建西北联合大学，后易名为国立西北大学，与西南联大一起成为民族独立解放时期中国高等教育的两大堡垒；新中国成立初期，学校服从国家大局，从西北大学分出的诸多科系参与组建了国内众多知名高等院校和科研机构；改革开放后，我校先后被确定为全国重点大学、国家“211工程”建设院校、教育部与陕西省共建高校、“世界一流学科”建设高校。回望百余年薪火相传的风雨历程，西北大学始终与祖国发展同呼吸、共命运，始终培养具有人文情怀、社会责任、创新能力、国际视野的高素质人才，始终是服务国家建设和推动社会进步的一支重要力量。

近年来，学校坚持“以生为本”，实施完全学分制改革，强化专业自主选择机制，逐步建立丰富多元、彰显个性的“一人一策”育人体系。今后，学校将进一步优化资源配置，不断完善与各个培养阶段相适应的课程模块设置、学生自主管理、后勤服务等软硬件保障，使大家能够自由、全面、健康成长，让大学生活更加精彩充实。我热切期待着各位新同学尽快适应新角色和新环境。借此机会，我提三点期望。

一是要天真而纯粹，用理性探索世界的真理。从高中考入大学，面临眼前豁然展开的大千世界，很多人会感到茫然不知所措，似乎什么都想学想做，却不知道该如何抉择。我对大家的建议是，先从最基础的开始，无论是人文社科关于人类社会的基本问题和运行规律，还是理工学科关于宇宙从最宏观到最微观的科学认知，你们都可以按照自己的专业和兴趣去学习和探索。这些知识如同茂密森林中的参天巨树，撑起整个人类的知识体系，能够让你们把握到世界的框架和全貌，从而在日后学习中不会迷失方向。“天真”代表对真理执拗的追求，“纯粹”代表不受任何外界诱惑的干扰。只有从入学起就坚定这样的信念，才能真正在大学里坐得住“冷板凳”，为未来的学业和事业打下基础、把好方向。

二是要自由而专注，用实践拓展自身的边界。在开始丰富多彩的大学生活之前，很多同学可能已经为自己做好了一些规划。在学好专业课程的同时，是想在体育课学学爬树，在“黑美人”艺术节排排话剧，在社会实践中去做田野调研和乡村支教，还是在“诺奖论坛”中领略世界级大师的风采。西大会给大家提供诸如此类的多元选择，也鼓励所有同学跳出舒适区，尝试新事物，拓展自身的边界。学校绝不培养千篇一律，也不唯单一导向去评价学生。将每一名学生培养成“世界上唯一的花”，不是世俗意义上的“最好”，却有着独特亮丽的闪光点。当然，我需要提醒大家的是，可以兴趣广泛、多多涉猎，却绝不能走马观花、浅尝辄止，绝不能本末倒置地过分强调“自由”而忽视“专注”。每个人在未来都需要通过某项本领在社会立足，也许是自己的专业，也许是自己的其他技能，但前提依然是“足够专业”，否则只会在社会发展的浪潮中迷失自我。

三是要审慎而勇敢，用行动承担社会的责任。社会中存在这样一种倾向，很多人奉行“事不关己高高挂起”的信条，或以明哲保身的“绥靖政策”应对身边的不公，或以随心所欲的“键盘倾泻”评论社会的百态，由此引发的社会问题不胜枚举。而出现这种现象的原因，实际上就是社会责任感的缺失。大学生作为青春且富有朝气的知识青年，是社会中立场最单纯、思维最活跃的群体。一方面要时刻葆守人文情怀，用怀疑、审慎、批判的态度去体察世界、观照现实；另一方面要将自己置身于社会发展的洪流中，通过得当的方式方法去关怀和帮助他人。这种责任感不应分高低贵贱，也不应以自身条件和状态为转移。只有当任何人在任何时间都不置身事外，社会的公平正义才能真正得到维护和弘扬。而坚守社会责任，正是西大人才培养目标的重要一环，希望西大学子，无论何时何地，都是责任和担当的代言者。

同学们，西北大学的怀抱已向你们敞开，广阔和深邃的世界已与大家约定未来。城墙晚照、终南晴雪、紫藤花开、玉兰芬芳，西大的每一个人和每一处风景，都将为你们的成长提供养分，为你们的精彩作出见证，为你们的故事画上注脚。愿各位同学在这个伟大的新时代，不忘初心，追逐梦想，用生命中最美好的青春韶华，写下绚丽多彩新的华章。

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)