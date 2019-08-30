天津大学校长金东寒寄语本科生：大学之学 启航人生

天津大学校长金东寒（校党委宣传部/供图）

人民网北京8月30日电 今日上午，天津大学举行2019级本科生开学典礼，校长金东寒在发言中寄语新生：大学是追逐梦想的起航阶段，“大学之学”究竟应该学些什么？我希望你们能够学会求知、学会做事、学会共处、学会做人。

金东寒在题为《大学之学 启航人生》的演讲节选内容如下——

今天，我们在此隆重举行2019级本科生开学典礼。首先，我代表天津大学对你们的加盟表示热烈的欢迎。其次，我对你们或你们的家长作出天大的选择表示由衷的赞赏，因为选择了天大就等于选择了充满光明但又富有挑战的未来。再次，我对你们能够成功地考进天大表示衷心的祝贺，这毫无疑问地说明你们都很优秀。让我们拿数据说话：天大今年在全国31个省市招收理科生，其中25个省市录取的最低分学生都位列当地报考总人数的前百分之一，所以说，你们真可谓是百里挑一的佼佼者。

天津大学是中国第一所现代大学，诞生于甲午战败的民族危亡之际，创校之初就承载着兴学强国的使命。124年以来，天大已为国家培养了30多万各类人才。天津大学是播种希望、孕育梦想的地方。作为新一代“天大人”，你们将在这里扬起梦想的风帆，镌刻美好的青春岁月，度过精彩的大学生活。

你们这届学生，对我来说注定有着特别的意义。因为，我们差不多是同时进入天大的，我只比你们早来了100多天。所不同的是，我是来当校长的，你们是来当学生的。同学们，平心而论，我非常羡慕你们！如果可能，我宁愿放弃所有的一切，希望能回到18岁去做你们的同学。你们处在中华民族迈向复兴的最好时期，既有着无限广阔的人生舞台，又肩负着十分重要的时代使命。

我能够想象，过去的三年你们都是怎样度过的！你们每个人都付出了艰辛的努力，每天“起得比鸡早、睡得比狗晚”，过着近乎“807”式的生活。我想知道你们当中有谁后悔过吗？我相信肯定没有。当你们收到天大录取通知书的那一刻，你们是不是感到很兴奋？是不是感到所有的付出都很值？是不是感到有一种从未体验过的成就感？我不敢说你们所有的人都是这样，但我相信你们中的绝大多数会有这种感觉。这说明一个简单的道理：有付出才会有回报！

是的，你们的确已经考进了一所好大学，不过我劝你们还是忘掉这一切吧。千万不要有终于可以松口气或者终于可以歇歇脚了类似的想法，这是十分危险的。因为，大学的竞争会更激烈，不进则退，慢进也是退。各位同学，如果你放松自己，就等于放弃了选择自己生活和工作的权利，只会落得被选择的严重后果。所以，我强烈地建议你们首先回答好一个问题：为什么要上大学？为了学知识；为了将来找一个好工作；为了多挣钱；为了找对象；其实不想读，没办法，父母逼的......还可以列举出很多答案。42年前我上大学，如果有人问我这个问题，我的回答是我喜欢读书，就这么简单。如果我是现在的你们，我的回答是为了将来能干点大事！同学们，我的经验告诉大家：读书可以改变一个人的命运，尤其是在天津大学读书，可以让你有机会创造任何奇迹。

你们一定在兴奋中憧憬着未来的大学生活，在懵懂中思考着今后的人生道路。大学是追逐梦想的起航阶段，“大学之学”究竟应该学些什么？我希望你们能够学会求知、学会做事、学会共处、学会做人。具体来说，我想对大家提四点希望。

大学之学，首在修身。“做事先做人”“为学先为人”，修身、齐家、治国、平天下，修身是摆在首位的。我校余贻鑫院士的书架上，有两种书是必不可少的：一是专业书籍，二是党员必读书籍。其中，《论共产党员的修养》这本书，他从大学时代就一直带在身边，并以此为镜，50余年如一日严格要求自己。余先生说“努力养得一种心灵大气象，使内心更大器，使人生的步子更坚实，是我终生的功课。”求学天大，你们将耳濡目染醇厚的历史文化和优秀的天大品格。希望你们在“兴学强国”中读懂“实地把中华改造”的光荣使命、在“实事求是”中感悟对科学真理的不懈追求、在“严谨治学”中牢记学术诚信的严格要求，在“爱国奉献”中追求“大我”境界的人生高度，在“矢志创新”中直面充满挑战的美好未来。希望你们把立德修身作为第一要求，“扣好人生的第一粒扣子”，在坚守天大品格中砥砺成长。

大学之学，要在求知。著名教育家埃德加·福尔指出：未来世界的文盲不再是目不识丁的人，而是不会学习的人。今年5月，我们率先发布了“天津大学新工科建设方案”，你们每一个人都将是参与者，也会是受益者。新工科是培养面向未来的人才，强调多学科联合、多方参与，意味着大家要在持续创新的新工科教育体系中开启求知之旅，培养自主的学习能力。业精于勤，求知问学的唯一捷径就是勤奋。著名工程非线性振动专家、我校陈予恕院士从教60多年，在学生学习开始之前，他一定会问这样的问题——“有兴趣吗？愿意下力气吗？”陈先生要求学生“勤奋学习”，自己更是“勤奋”的典范。在85岁高龄时，他还立下“将继续努力，一直到生命的最后一刻”的誓言。同学们，不要过分纠结于是否喜欢这个专业，本科期间重要的不是你学了什么，而是掌握科学的学习方法，养成终身学习的良好习惯。如果你连不喜欢的课都能学得非常好，这就是你掌握科学学习方法的最好证明。希望你们要不断强化自主的学习意识，不断总结正确的学习方法，逐步养成良好的学习习惯。

大学之学，重在实践。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”，我们从来不认为学习只是在课堂上或者从书本中，而是要坚持理论联系实际，要学思用贯通，知信行统一。余元君校友1994年毕业于我校水利水电工程建筑专业，他放弃留在大城市工作的机会，毅然回到洞庭湖边，怀着“要为洞庭湖谋长远”的人生理想扎根湖区，一生守护一湖清水。他生前有70余本工作记录本，详细记录着洞庭湖区的地形、水系和治理的关键信息，被称为“行走的洞庭湖水利百科全书”。今年8月9日，中宣部追授他“时代楷模”称号。同学们，你们既要善于通过读书来学习，通过实践来学习，还要善于向同学学习，向模范人物学习，学习他们“不畏浮云遮望眼”的勇气，学习他们“风物长宜放眼量”的胸襟，学习他们“千磨万击还坚劲”的韧劲，一步一个脚印在人生的道路上笃行致远。

大学之学，贵在相处。你们很多人是第一次离开家长、独自面对周围的世界，要学会与他人相处，培养自己的团队意识和团队精神，这是做大事必不可少的品格。与他人相处时，既要容人之短，又能喜人之长，懂得尊重，学会包容，乐于互助。天津大学每年都会出现学霸宿舍，在刚刚毕业的2019届本科毕业生中，材料学院和理学院两个学霸宿舍的同学集体被录取为研究生。之所以能取得这样的成绩，得益于同学们之间的相互影响和相互激励，从而收获内心的温暖和成长的力量。与他人合作是一种必备的社交能力，与自己相处是一种可贵的精神定力。放慢脚步，你们可以在北洋园“最美图书馆”用一本书启迪成长，可以去聆听北洋合唱团的演唱滋养心灵，或者到学校的“菜地”里播种耕作，感受丰收的喜悦和劳动的快乐。我还想告诉大家，人生的道路不可能一帆风顺，会遇到很多困难和挫折。与挫折相处时，要心中充满阳光，相信办法总比困难多，在挫折面前不气馁、不妥协、不放弃，这样，一定会迎来风雨之后更美的彩虹。

青春正当时，扬帆再起航。今年是新中国成立70周年，希望你们在大学期间立德修身、勤奋求知、躬身实践、学会相处。亲爱的同学们，你们怎样，天大就怎样。预祝你们未来几年的大学生活能让你们终生难忘，并为此感到自豪！我期待着在为你们每个人颁发毕业证书时，能够欣慰地听到你们说：我做到了！

(责编：李依环、熊旭)