天津大学校长金东寒寄语研究生：矢志做学问 宁静以致远

天津大学校长金东寒（校党委宣传部/供图）

人民网北京8月30日电 今日下午，天津大学正式举行2019级研究生新生开学典礼，校长金东寒在发言中寄语7000余名研究生新生：同学们成长的这些年，见证了祖国的繁荣富强。希望你们珍惜在天大的时光，矢志做学问，宁静以致远。未来，你们定将成为驱动中华民族加速迈向伟大复兴的蓬勃力量！

金东寒在题为《矢志做学问 宁静以致远》中的演讲内容节选如下——

今天，我们这所百年学府因为你们的到来增添了别样生机。你们在这里即将开启研究生阶段的学习生涯，这意味着你们不仅仅是要学习获取知识，更要注重培养质疑与批判的精神，积极探索自然与文化的奥秘，勇于攀登思想与科学的高峰。研究生阶段的特别之处就在于，它会帮助你们实现从学习知识到创造知识，从人云亦云到独立思考，从懵懂学生到严谨学者的跨越式转变。

朱熹曾言：“为学之道，莫先于穷理；穷理之要，必先于读书。”为学就是做学问，穷理就是探究事物的规律，而要探究规律就必须具备深厚的知识积累。学习的精髓在于研究，而科学研究本身是件艰辛繁重的苦差事，需要吃苦不怕苦、知难不畏难的精神。你们一定要在喧嚣中保持内心的宁静，立志做大学问、做真学问。无论你们将来是否“以研究为生”，我都希望你们能在这个过程中穷究学理、锤炼品格，以丰厚的学识和高尚的人格滋养人生。

一、做学问以求真为本，要有实事求是的科学精神。1915年，时任北洋大学校长的赵天麟将“实事求是”四个字作为校训延续至今。在我看来，“实事求是”告诉我们，做学问要从实际出发，以事实为依据，以效果为导向，坚持理论联系实际，在实践中探索真理、把握规律。百年校训“实事求是”在岁月积淀中历久弥新，早已成为天大人共同的文化基因，实事求是的科学精神也应当成为天大人的“第一课”。

实事求是的科学精神需要你们保持理性思考，学会批判性思维，善于用科学的方法认识世界，总结规律，指导实践。很多重大科学成果的诞生，往往都是对传统认知的颠覆和对科学真理的坚持。正是爱因斯坦敢于挑战权威，大胆质疑牛顿经典力学，才有了相对论的问世。在未来的学习和工作中，你们要永远不满足现状，永远不脱离现实，真正做到“不唯书、不唯上、只唯实”。

实事求是的科学精神需要你们坚守严谨治学的校风。国内光纤通信领域专家、我校自动化学院杨恩泽老先生即将迎来100周岁生日，但至今仍然工作在教学科研第一线。他的研究生曾将偶然发现的实验现象作为结论用在自己的论文中，杨老先生发现后，立即要求进行理论分析。这位同学至今都记得杨老先生的教诲：“科学研究不能有任何想当然的侥幸，光有实验结果的论文是不完整的，没有理论推导，实验就没有根基。”同学们，做学问是一件实实在在的事，来不得半点虚假和马虎，一万小时的锤炼是从平凡走向卓越的必经之路，希望你们在今后的学习和工作中，都能秉持求真务实的态度，积淀扎实的学识，打牢治学的根基。

二、做学问以求新为要，要有矢志创新的不懈追求。要坚信任何事物都有改进的可能，重要的是你是否能够发现问题，并能找到解决的办法。在我看来，只要你有问题意识，你就会发现这个世界有无数的地方需要改进；只要你坚信办法永远比困难多，善于接受新思想、新观念，你一定能找到解决问题的方法。只要用心，人人都能创新。

举一个我本人经历的例子。活塞杆密封是热气机的关键技术。要开发出高性能高可靠性的密封系统，首先要建一个试验台，能够准确测量微小的泄漏。当时，国际上有两种方法：一种是直接法，需要用到氦质谱仪，价格是我课题费的数倍，买不起。一种是间接法，通过测量氦气的温度和压力算出泄漏量，好处是简单便宜，缺点是误差非常大。我就想到了高中化学学到的排水取气法，既简单便宜，又精度高，最终很好地解决了这个问题。

今年以来，我们高兴地看到：机械学院空间力学团队多项科研成果应用于嫦娥探月工程和火星探测计划；精仪学院光纤传感团队研发的高效传感器，实现了一系列光纤传感领域的突破；材料学院功能碳复合团队研制出超高能量氟化碳材料，有望助力我国率先突破超高能量存储这一“卡脖子”关键技术。所有这些创新成果的背后都凝聚着天大师生对矢志创新孜孜不倦的追求。创新之路注定坎坷，求知求学、科研攻关没有捷径。同学们，你们要认清前进的方向，以坚韧不拔的毅力和迎难而上的勇气应对一切挑战。希望你们在今后的学习和工作中，注意培养创新思维，激活创新潜能，磨炼创新意志，不断提高创新能力。

三、做学问以求实为魂，要有家国情怀的使命担当。你们要脚踏实地，知行合一，把个人的理想奋斗融入祖国建设中，自觉肩负起实现中华民族伟大复兴“中国梦”的使命与担当。“兴学强国”的使命是天大人跨越三个世纪的坚守，一代代天大人聚焦国家重大需求和世界科技发展前沿，以推动社会进步、谋求人类福祉为己任，践行着校歌中传唱的“不从纸上逞空谈，要实地把中华改造”的庄严承诺。

建筑学院年过七旬的王其亨教授带领团队完成众多世界文化遗产和全国重点文物保护单位的测绘，为“样式雷”整整跑了36年，整理、鉴识、判读出了一万多张“样式雷”图档。他向中国、向世界证明了中国古建筑的不朽价值，以实际行动诠释了“家国情怀”。最近，在中央4台播出的《雅砻江新传》中，同样有我们天大人的身影。建工学院水工科研团队承担的锦屏水电站大坝泄洪测试取得成功，这个被誉为“世界最难建设”大坝不仅是世界第一高坝，其施工难度也是世界施工界罕见的。天大人将不可能变成了现实，用智慧和汗水创造了中国水电史上鬼斧神工的奇迹。“人必真有爱国心，然后方可以用大事”。你们身处的这个时代需要仰望星空，更需要脚踏实地。天大人从来都是坚定的行动派。希望你们在今后的学习和工作中，坚守家国情怀，传承天大品格，担负时代使命，努力把论文写在祖国大地上。

青年者，国之魂也，生逢其时，重任在肩。今年是新中国成立70周年，你们成长的这些年，见证了祖国的繁荣富强。希望你们珍惜在天大的时光，矢志做学问，宁静以致远。未来，你们定将成为驱动中华民族加速迈向伟大复兴的蓬勃力量！

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