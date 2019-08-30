中国职业能力测评健康发展论坛在京召开

8月27日，中国职业能力测评市场健康发展论坛在北京举办，此次论坛以“职业能力测评市场的机遇与挑战”为主题，旨在通过国内专家领导、相关媒体领导、行业优秀企业的视野，全面客观地研讨中国职业能力测评市场的机遇和挑战，为中国职业能力测评市场的从业者、学习者和社会大众带来思想的盛宴，给出产业发展方向的启示。

国际质量科学院院士、国务院参事郎志正

国际质量科学院院士、国务院参事郎志正提出，得靠教育提升各个行业中各类人员的职业能力，而职业能力测评作为职业教育的重要组成部分，更是提升从业人员职业能力的重要环节。

作为中国品牌联盟的副主席，他倡导ACI中国从“品质、品格、品德”三处入手丰富品牌内涵：品牌应当有课程品质作为保证；品牌应当有自己的文化品格作为标志；品牌应当承担起自己的品牌责任。他希望ACI中国能够做好品牌建设，进一步扩大品牌影响力，在中国职业能力测评市场的快速发展中起到模范带头作用。

ACI中国总部东方汇才CEO Sherry

ACI中国总部负责人Sherry 聂结合ACI中国的发展理念，根据行业形势提出了五个关键词，分别是“专业”、“科学”、“权威”、“系统”、“未来”。

在对“专业”一词内涵的解读中，她提出了一个问题并作出了回答：“为什么国际化的职业能力测评一般都由专业机构或者企业主导而不是政府认证？”“因为专业机构更了解职业需求、市场需求、从业者需求，三者结合成就其专业性。”

ACI作为职业能力测评机构，自2003年进入中国以来，一直严格遵守法律法规，对合作机构采取了承诺书、协议约束及市场抽查等一系列监管措施。ACI认为，职业能力认证的权威性来自于认证体系的“专业”性、“科学”性、“系统”性，优秀的职业能力测评机构应当秉持和倡导自主认证、独立认证的基础，建立独有的科学认证体系。

谈及“未来”，Sherry认为，良好的行业环境需要大众、媒体、行业从业者共同努力维护。“ACI坚决反对行业不良行为，为做出表率，ACI将进行自查，对违背协议和承诺、缺少契约精神的合作伙伴进行严肃处理，担负起行业领军者应尽的责任。对于打着ACI的旗号进行夸大和不实宣传的恶劣行径，我们将求助于相关管理部门和媒体。”

(责编：实习生(李璐)、熊旭)