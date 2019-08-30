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2019大学校长“开学第一课”

北京第二外国语学院校长计金标：不忘初心，读书报国

2019年08月30日16:38  来源：人民网-教育频道
 

北京第二外国语学院校长计金标（校党委宣传部/供图）

人民网北京8月30日电 北京第二外国语学院2019级新生开学典礼日前正式举行，校长计金标在发言中寄语2830名新同学：愿你们牢记“明德、勤学、求是、竞先”的校训，秉承“融中外、兼知行”的学风，不忘初心，读书报国，定义最美好的人生，遇见最美好的自己！

计金标题为《不忘初心，读书报国》演讲内容节选如下——

今天，我们在这里隆重举行开学典礼，美丽的二外总共迎来了2830位新同学。你们当中，最近的来自北京各区县，最远的来自地球另一端南美洲，你们从祖国大江南北，从全球各地来到二外，首先请允许我代表全校师生员工，向大家表示热烈地欢迎！同时也向精心培养你们的老师和家长致以衷心地感谢！你们的到来，为二外注入了新的发展动力，融入了青春的活力，二外的明天必将更加美好！

同学们经历了十余载寒窗苦读，从今天起你们将开启人生一个崭新的阶段，在你们一张张朝气蓬勃、青春洋溢的笑脸中，我看到了你们对大学生活的憧憬与向往。走进二外，是你们人生中极其重要的决定，也将是你们青春岁月里的无悔选择！

北京第二外国语学院是一所有“厚度”的大学。二外是全国唯一一所由敬爱的周总理亲手创办的大学，蕴含着光荣的红色基因，55年来，二外带着总理的重托，沿着历史的轨迹和时代的脉搏，励精图治，砥砺前行。一代代知名学者在此躬耕不辍，跬步不休，如曾长期在党和国家领导人身边担任翻译的李越然，亲历“东京审判”的周锡卿，翻译界元老董乐山、管震湖，还有新中国第一代日语播音员苏琦等等。一代代优秀学子从这里怀揣梦想，启帆远航。他们身上凝聚着二外人的精神品质，这种精神奠定了二外赖以立足和发展的根基，同学们必将继续坚持这种精神，不断追求卓越，在二外书写属于你们的传奇。

北京第二外国语学院是一所有“高度”的大学。在55年的发展历程中，二外始终坚持敢于担当、勇于创新、善于突破，奋进在时代的前列。建校伊始，二外以“传承东西文明，促进中外交流”为使命，肩负起为党和国家培养高级外语外事人才的重任。改革开放初期，二外主动对接经济社会发展需求，最早开创旅游系、外经系，培养国家亟需的外语强、专业精的复合型人才。进入新时代以来，二外积极响应“一带一路”倡议、服务首都“四个中心”建设，创新人才培养模式，推动学校综合改革，迈出高等教育改革的新步伐。同学们正是改革创新的最大受益者和见证者，只要你足够努力，你就可以在学校新型人才培养模式下实现语言与专业的有机复合；可以在法国夏斗湖校区接受国际化培养；可以在百余所海外合作高校中融汇更多元的文化；可以在首都各大高级别国际交流场合留下最美的志愿服务身影。

北京第二外国语学院是一所有“温度”的大学。二外历来注重对学生的人文关怀，从你们的辅导员老师到专业课教师再到书记校长，时刻关心着同学们的学习和生活，积极倾听你们的心声，及时回应大家的诉求。你们可能不知道，我和其他校领导经常和同学们一起在食堂吃饭，直接了解你们最真实的想法；在二外，还有许多老师每天早上带着同学们一起练习发音，朗读课文；我也会和同学们立下flag，相约奥森公园PK10公里长跑或是PK英语单词量；二外的老师将一如既往地在他们的岗位上辛勤耕耘，传递二外的温度。正是这样有温度的二外也培养出一大批有温度有爱心的学子，二外志愿者的微笑被称为“北京最美的名片”，我们的校友满意度全国名列前茅，我们的毕业生援疆赴藏、扎根基层，我们的学子总会在祖国最需要他们的地方出现，将二外的“温度”不断传递。确认过眼神，你们就是二外的新主人，我相信你们一定能将这种光荣而优秀的传统传承下去。

同学们，刚才我为你们2018级的学长学姐颁发了梧桐奖章，以此表彰他们达成了一年前的约定。今天，我们将把这份约定延续，我与你们相约“律己、博览、强身”，我相信你们一定能做到。同学们，你们的成长伴随着互联网技术的高速发展，你们有多种渠道提前了解大学生活，可能早已勾勒出自己的大学蓝图。但我作为你们的校长，想借此机会和你们交流一下“大学的正确打开方式”。

第一，希望同学们坚定不移，忠心爱国。“爱国，是人世间最深层、最持久的情感，是一个人立德之源、立功之本。”102年前，时年19岁的周恩来曾写下一句诗，“面壁十年图破壁，难酬蹈海亦英雄”，表达了周总理在那个年代矢志救国的迫切心情。二外作为周总理亲手创建的一所大学，也一直秉承着总理的爱国之心，与我们伟大祖国同呼吸共命运。一代又一代的二外学子更是带着强烈的报国情怀，书写对祖国的大爱、对民族的责任。同学们，“青年兴则国兴，青年强则国强”，二外学子的志向从来都是星辰与大海，希望你们把自己的梦想与国家民族的命运紧密联系在一起，涵养“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”的家国情怀，立志成为民族的脊梁。

第二，希望同学们奋斗不息，矢志报国。在你们过去的学习中，一定有不少《小欢喜》中林磊儿、乔英子那样的“学霸”，但当历尽千辛万苦来到大学以后，可能觉得终于可以歇一歇了，对抱有这种想法的同学，我只想说“我不要你觉得，我要我觉得”，我必须予以驳斥。大学是什么，大学是人类上下求索探寻未知的前沿阵地，是思想碰撞追求真理的学术殿堂，在这里，只有博览群书才有可能涵养深厚的学术积淀，只有刻苦钻研才有可能提出专业领域的独创见解，从而去推动我们民族复兴甚至是人类文明进步。我是学经济学的，喜欢用数字说话，我为大家算了一笔“账”，从今天算起距离你们毕业大概还有1400天，再除去同学们吃饭和休息的时间大概每天10小时，其实你们就仅剩下约2年的时间可用于学习。幸运的是，在二外，从来不乏奋斗者，他们坚持和弘扬了二外“融中外、兼知行”的优良学风，希望你们能够主动接过“接力棒”，在二外留下你们勇于拼搏的人生记忆。相信我，我争取不让你们闲着，在大学四年里，闲着就没有希望，一定要忙起来。70年前，无数革命先烈用生命换来了新中国，让我们得以成长在和平年代，希望同学们要牢记近代中国的苦难历史，不辜负先烈们的牺牲与热血，争做新时代的奋斗者，用青春书写报国之志。

第三，希望同学们砥砺身心，健康强国。“道路千万条，健康第一条，作息不到位，亲人两行泪。”身体是你们追求梦想，奋斗拼搏的最大资本，拥有强健的体魄，你们才能以充沛的精力完成大学学业，拥有健全的人格，才意味着你们在人生最重要的阶段完成了自我的蜕变。相比身体上的健康，心智的成熟同样重要。你们当中许多同学是第一次离开父母独立生活，这是一个锻炼意志，培养独立精神的绝佳时机，在这个过程中或许你们会遇到挫折，但最终你们会学会如何与他人相处，学会在集体中发挥个人能量，学会在父母的庇护之外独立解决困难，最终成长为一个心理强大担得起风浪的时代青年。在这里我也给你们一个小建议，家在北京的同学不要回家太频繁，要把更多的时间用于和同学相处，体验更加完整的大学生活。同学们，奋进的中国需要踌躇满志、意气风发的少年人，你们的风貌将汇聚成我们国家的气质，你们强大，祖国就强大。

同学们，适逢新中国成立70周年，我们国家取得了世界瞩目的伟大成就，以昂扬的姿态屹立于世界民族之林，也终于实现了当年周总理“愿相会于中华腾飞世界时”的美好愿望。正值青春年少的你们赶上了最美好的时代，从今天开始，你们将在二外绘就你们美丽的人生画卷，愿你们牢记“明德、勤学、求是、竞先”的校训，秉承“融中外、兼知行”的学风，不忘初心，读书报国，定义最美好的人生，遇见最美好的自己！我相信，不远的未来你们必将不负青春，执笔仗剑，护卫锦绣中华！

(责编：李依环、熊旭)
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