老人暑假带孩子？说多了都是泪！

由于父母都要忙于工作，没时间照看孩子，暑假把孩子送到爷爷奶奶或外公外婆家成了不少家庭的首选，这种方式被专家们称为“隔代寄养”。 要开学了，不少父母忙着赶回老家，把孩子接回南京，或从南京的父母家接回孩子。“说实话，婆婆带孩子一个暑假，我觉得孩子身上现在一身毛病，后面开学又要花一段时间来调整。”家住南京豆菜桥的市民冯女士说。不过，婆婆也非常委屈：“带孩子不就是要他玩吗？我们辛苦一暑假，他们反而说我们把孩子宠坏了”……

对此，教育和心理学专家提出，隔代寄养虽有优越性，却也凸显弊端，年轻父母们应“寄养”有度，尽可能多地承担教养重任，才可促进孩子塑造完整、健康的人格。

上班族吐槽

祖辈溺爱是“隔代寄养”最大问题

和3岁多的女儿贝贝分开一个暑假，终于要去安徽老家把孩子接回南京了，家住南京河西的王女士给女儿“视了个频”，非常开心地告诉孩子要去接她。没想到女儿竟一脸漠然地瞥了她一眼，就直喊外婆，然后把视频挂掉了。

家住豆菜桥的冯女士刚把4岁多的儿子从徐州接回来，便发现儿子十分“叛逆”：“现在，儿子做事情完全没有规划，想干什么就干什么，回老家前作息都很有规律，过了一个多月我之前的努力完全白费了！”

王女士和丈夫平时基本在国外照看生意，所以孩子从小就跟外婆一起生活，外婆平常在南京，寒暑假也会把孩子带到老家去。“我觉得孩子可能不需要我，”王女士说，“她从来不要我抱抱，外婆离开她一秒钟都不行。”不过让王女士担心的，是外婆对孩子十分宠爱：“比如孩子和别的小朋友抢玩具，外婆不仅不及时制止，还帮她把玩具搞到。外公也是对她有求必应，她把脚拿到桌子上吃饭也不管。”祖辈的“溺爱”导致孩子接回家后“不服管”，很多事情以自我为中心，不考虑别人感受。“每次把孩子从外婆家接回来，都要狠狠揍一顿才能老实。”王女士说。

“留守儿童”吐槽

爸妈都在国外，我也很想他们

记者调查时还发现，在南京，隔代寄养并非只是忙碌的“80后”、“90后”上班族所采取的教养方式。近年来，大量离婚家庭和父母在国外，导致的“留守儿童”的出现，使单亲孩子和“留守儿童”也成为隔代寄养方式下问题多发的“高危人群”。南京很多小区都有父母在国外的孩子，他们一般都在爷爷奶奶（外公外婆）家。等孩子长到6-10岁了，能照顾自己了，父母才将孩子接到身边。“其实有爸妈帮带孩子已经很不错了，”市民陈女士说，他们夫妻俩都在西班牙，平时只能把孩子直接托给保姆。在采访中，谈到“带孩子”的问题，不少“80后”、“90后”都挺无奈。

“我妈妈在美国，我上小学就过去找他们了。”5岁的佩佩说。她的父母常年在国外，每天下午保姆带她去小区里玩，她都要跟别人强调她的父母，“关键是，也没有人问她，她逢人就这么说，就怕别人以为她没有爸妈。”佩佩的保姆告诉记者。

老人也吐槽

带孩子，反正我们怎么做都不对

“我儿子是律师，媳妇在银行工作，大孙子5岁了，小孙子才1岁，他们忙得连喂奶都来不及，怎么带孩子、陪孩子？”家住南京河西元通附近的张先生告诉记者，他老伴以前从事的是教育工作，在盐城一家幼儿园当老师 ，所以对于孙子的教育，两人本来还挺自信的，“大孙子5岁了，我看小区其他孩子都会背乘法表、会念书、会说英文，我就去书店买了书，回来教。”但是教了两天，儿子就过来委婉地跟他说，他吐字不准确，而且有些内容教得太超前，超前教育不好。“我不教的时候说我天天就知道带孩子滑滑梯，教了又说教得不好。”气得张先生一天没理他儿子。

接受采访的一些老人跟记者抱怨：“带孩子，说我这个习惯没养好，那个又没教好，太溺爱。反正我们怎么做都不对。”

专家观点

相互理解很重要，要一起“与时俱进”

有心理学专家认为，研究案例表明，隔代寄养有两大特点。一是“重养轻教”。祖辈们教育观念陈旧，认为衣食住行就是养育孩子的全部，很少关注孩子早期智力开发、良好行为习惯养成等方面。二是“施教不当”。俗话说“隔代亲”，老人们更溺爱孩子，容易养成孩子任性、蛮横、自私等不良性格，使孩子成为家中“小霸王”的同时，可能也会使其形成孤僻、不合群、胆小怕事等人格特征。

不过，记者在采访中，也有教育专家认为，隔代寄养其实也无可厚非，关键是老人和子女要相互理解，双方要“与时俱进”，不要一味指责。爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆应该清楚地知道，角色定位的明确性很重要：父母是家庭教育中的主体责任人，祖辈是家庭教育的辅助责任人，“所以，保持以孩子为本，不损害孩子的身心健康，不破坏孩子的可持续发展的能力。把握这个原则，每个家庭都会其乐融融。”（记者 徐媛园）

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