北京将建设26所中小学 补教育资源“短板”

原标题：建设26所中小学 补教育资源“短板”

北京理工大学附属实验学校，小学部一层设有约500平米的开放式图书大厅。

北京理工大学附属实验学校，小学部音乐教室。

记者昨日从北京市发改委获悉，位于房山区良乡大学城的北京理工大学附属实验学校已全面落成，9月1日将迎来332名小学新生，缓解地区基础教育资源紧张局面。

据市发改委相关负责人介绍，针对教育资源薄弱地区，今年市政府固定资产投资已支持26所中小学建设，建成后将补充小学学位8340个，补充中学学位17050个。其中，清华大学附属中学昌平学校、一零一中学怀柔校区扩建项目、大兴区枣园小学等11个项目已开工。

500平米图书大厅万册书籍“随手看”

记者在北京理工大学附属实验学校看到，小学部、初中部、综合楼和师生宿舍四幢灰色建筑均已完工。走进小学部，内部空间色彩亮丽，一层公共活动空间设有一片约500平米的开放式图书大厅。“设计这个开放式大厅目的是让孩子们随时有坐的地方，随手有书看。现在这里引入了图书一万册，其中很多是北京理工大学出版社捐的。”北京理工大学附属实验学校校长张磊介绍。一层的其余空间可用于开展朗诵、非遗体验等班级活动。

二至四层为教室和办公空间，楼道里设有直饮水、观赏鱼缸等配套设施。二层的8个功能类教室尤为亮眼，包括音乐教室、科技教室、美术教室等，以及“少年创新工作坊”。张磊介绍，这个工作坊将基于大学的科技类社团，由大学生带小学生做科技项目，如动手制作机器人。

楼前的空地上施工人员正在翻土施工。张磊介绍，学校在进行绿化景观建设提升，建成后校园将新增广场喷泉浅池，地面还将布置星空造型的灯光。此外还将在互动区开展室外互动教学活动，包括认识植物、节水宣传等科普教育。

辐射周边小区，招收2019级小学生332人

据了解，自2004年起，北京理工大学、北京中医药大学等5所高校陆续入驻良乡高教园区，在园高校师生人数约4.26万人。此前，园区教职工及周边小区居民的子女上学，基本都在北京十二中朗悦学校等周边中小学，但近年来随着学生增多，这些学校教学资源趋于饱和，无法满足需求。为此，市发改委支持建设了北京理工大学附属实验学校，2018年北京理工大学和房山区政府签署合作共建协议，今年学校全面落成，为良乡大学城增加了一所优质基础教育学校。

今年，该校加入房山区中小学划片派位招生，在为园区提供配套公共服务的同时，进一步辐射周边的紫悦台小区、青春天著佳园、智慧雅苑等五个小区。目前学校开设小学2个年级，在校学生数近400人，其中2019级共招收9个班332名学生。

在师资方面，该校从教师选聘机制上打破常规。张磊介绍，学校的教职工构成分为三类，管理人员由北京理工大学选派，第二类是编制内引进和招聘，其余是面向全国选聘的新体制教师。目前该校有一线教师32名，硕士研究生以上学历教师22名、占比69%，高于房山区平均水平。

“今年以来，市发改委着力推进基本公共服务均等化，持续增加基础教育学位供给，进一步扩大优质教育资源，主要布局在学位缺口较严重区域和重点功能区。”市发改委相关负责人介绍，北京理工大学附属实验学校就是为补足良乡高教园区内基础教育短板引入的优质教育资源，有效缓解了园区内教职工和周边居民子女的入学问题。下一步，市发改委还将研究推进北京理工大学附属完全中学等优质学校项目，围绕建设世界一流高教园区的目标，加快补齐公共服务短板。（记者 周依）

(责编：李依环、熊旭)