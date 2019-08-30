中国矿业大学校长宋学锋：做新征程上的奋斗者和追梦人

中国矿业大学校长宋学锋（张驰/摄）

人民网北京8月30日电 今日上午，中国矿业大学正式举行2019级新生开学典礼。校长宋学锋在发言中寄语2019级全体新生：珍惜韶华，努力学习，不断奋斗，勇于追梦，实现德智体美劳全面发展，在实现中华民族伟大复兴、学校创建能源资源特色世界一流大学的新征程上书写出无悔于青春的绚丽篇章！

宋学锋在题为《做新征程上的奋斗者和追梦人》的演讲内容节选如下——

今天秋高气爽、惠风和畅。我们在这里隆重举行2019级新生开学典礼，共同见证3328名研究生、6191名本科生和222名留学生成为新的矿大人。在这里，我代表全校四万名师生员工，向你们表示热烈的欢迎，也借此机会向为你们付出辛勤汗水和心血的中学老师和家长们表示衷心的感谢。

同学们，看到朝气蓬勃、好学上进的你们，我由衷感到“得天下英才而育之”的幸福和喜悦。进入矿大的你们，都是入学成绩排在全国高考考生前15%左右的优秀学子。在你们当中，有热心公益，高考后将义卖筹集的5万余元资金全部资助贫困山区儿童的朱禹琦同学；有通过钢琴10级、电子琴7级、民族舞5级的“才艺达人” 何语嘉同学；有幼时就与矿大一见倾心，经过不懈努力圆梦矿大的营鹏同学；有年仅14岁的最小新生杨欣雨同学；有获昆山海峡两岸马拉松女子半程项目第四名的研究生李紫薇同学；此外，还有27位同学获得优秀本科生奖学金，让我们一起为他们点赞!

同学们，你们现在处于一个最好的时代，也面临着最好的机遇。党的十九大开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程，学校十四次党代会开启了中国矿业大学建设能源资源特色世界一流大学的新征程，你们今天也开启了人生成长发展的新征程！新征程要有新气象、新作为，希望各位同学做新征程上的奋斗者、追梦人！在此，我向你们提出三点希望：

一是希望你们志存高远，勇于担当。“士不可以不弘毅，任重而道远。”中国矿业大学建校110年，一代一代矿大学子信念坚定、求真务实，用奋斗和执着谱写了爱国之情、报国之志。在旧中国，学校把“教育英才，备物质建设之先锋；从事研究，求吾国学术之独立”作为历史责任。在新时代，学校把“开发矿业、开采光明、建设祖国、造福人类”作为神圣使命。一代人有一代人的机遇和担当，作为“00”后大学生，你们生逢其时、大有可为，因为你们处在承前启后、继往开来的新时代，处在信息化革命方兴未艾、新一轮科技革命蓄势待发的交汇期，将参与并亲眼目睹中国特色社会主义现代化强国的建成；你们是同龄人中的佼佼者，理应勇挑重担，自觉成长为担当民族复兴重任的时代新人。希望大家始终保持朝气蓬勃、奋发有为的“精气神”，能够站在国家、民族和人类未来的大视野中去思考问题，做一名理想远大、自信自强、格局宽广、担当有为、心怀天下的奋斗者，在千帆竞发、百舸争流的新征程上，努力成长为“中国的脊梁”。

二是希望你们好学力行，追求真理。大学与中学相比，有较齐全的学科专业，有众多的专家学者和浓郁的学术氛围，有助力实现青春梦想的各类学术平台。早在1934年，学校名誉校董蔡元培先生就为我校学子亲笔题词“好学力行”，勉励他们读书报国、实业报国。“好学近乎知，力行近乎仁。”“好学”要求我们要学会学习，不断追求真理，掌握丰富的科学文化知识。大学学习是研究性学习，不仅要知其然，还要知其所以然。追求真理是大学的精神核心，追求真理不能人云亦云，要善于思考、敢于怀疑。希望同学们把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，葆有“学习永远在路上”的恒心和定力。“力行”则要求我们身体力行，努力做到知行合一。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”大家要主动关注国情、了解社情、体会民情，不断积累人生经验和社会阅历，通过志愿服务、社会实践、见习实习等加强磨练、增长本领。同学们，任何成绩都是拼搏来的，奋斗是青春最亮丽的底色。大家一定要记住，学习研究平台再好，你不投入，永远都是过客；素质拓展的舞台再大，你不参与，永远都是观众；个人综合能力再强，你不行动，只能停在原点。天上不会掉馅饼，只有努力奋斗才能梦想成真！与其在毕业时后悔“没能全力以赴”，不如“即刻启程，潜心投入”。

三是希望你们勇于创新，全面发展。人才培养是高等学校的首要功能，是学校的根本任务，希望每一位矿大学子都能成为“德智体美劳全面发展，具有国家情怀、国际视野，富有创新精神、实践能力，能够引领科技创新、行业发展、社会进步的社会主义建设者和接班人”。随着新一轮以人工智能为特征的科技革命和产业变革的到来，学科交叉、知识融合、技术集成的社会特征迫切需要勇于创新、全面发展的复合型人才。这就要求同学们在扎实学好本专业知识的基础上，要广泛涉猎其他领域的知识，具备创新精神和多种能力。近期发生的华为被美国制裁的事件也提醒我们，不掌握核心技术，就会被卡脖子，只有创新才能实现不断发展和超越。同学们，德智体美劳五个方面是彼此关联、相互促进的，加强品德修养，增长知识才干，养成健康体魄，提高审美素养，崇尚尊重劳动，对大家全面发展都很重要。希望大家珍惜在矿大的青春时光，以德为先、以智为源、以体为基、以美为魂、以劳为荣，全面提高和锻炼个人素质与能力，下得苦功夫，实现真进步，为未来的人生发展打下坚实的基础。

同学们，大学生活即将开始！好的开端等于成功的一半。希望大家能够尽快完成从中学生到大学生的转变，思想认识从歇一歇到时不我待的转变，奋斗目标从考试升学到全面发展的转变，学习方式从被动监督学习到主动自觉学习的转变，生活方式上从依赖父母到独立自主的转变，尽快适应大学生活，为今后成长成才打下良好的基础。同学们，在未来的日子里，你们不仅是学校事业发展的见证者，也是学校“双一流”建设的参与者，更是学校开启新征程的奋斗者。“自信人生二百年，会当水击三千里。”希望你们珍惜韶华，努力学习，不断奋斗，勇于追梦，实现德智体美劳全面发展，在实现中华民族伟大复兴、学校创建能源资源特色世界一流大学的新征程上书写出无悔于青春的绚丽篇章！

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)