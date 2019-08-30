中国石油大学（北京）校长张来斌：承一滴油精神 铸石大人品格

中国石油大学（北京）校长张来斌 北京石油大学（北京）/供图

人民网北京8月30日电 今日上午，中国石油大学（北京）正式举行2019级新生开学典礼。校长张来斌在发言中寄语2019级全体新生：愿大家成为真正的石油之子，既有滚烫的热血，又有沉静的心境；既有井架下写诗的意境，又有走向远方的实力；愿你们在石大收获无悔的青春、开创美好的人生！

张来斌在题为《承一滴油精神，铸石大人品格》中的演讲内容节选如下——

在这亦古亦今的京华之地、亦夏亦秋的美好时节，学校迎来了朝气蓬勃的你们。你们的面孔神采奕奕，笑容自信从容，你们给学校注入了新的活力！我代表全校师生员工，热烈欢迎你们，石大的新主人！

同学们，你们所选择的石大，是新中国石油高等教育的开端，它自成立之日起就与祖国的能源事业发展同呼吸、共命运。初进校园的你们，一定能感受到石大的美。石大之美，不仅美在春之玉兰，秋之银杏；更美在石大人奋发务实、爱国担当的品质。这是石大的质感和厚度，是石大即将赋予你们的文化基因。学校以“石油”冠名，以“我为祖国献石油”为校歌，这并不仅是石油办学特色，更是它与生俱来所彰显的石油精神和文化。

石油，是被时光掩埋的河流，石油的生成有的达亿年之久，直到被战天斗地的石油人唤醒，在喷薄欲出的瞬间拥抱亿万年后的阳光。一滴石油，它经得起时间的洗礼、高温高压的淬炼，它朴实无华，最终奉献给人类。沉淀，是一滴石油的品格；奔流,是一滴石油的追求；奉献，是一滴石油的承诺。这也是一代又一代石大人砥砺前行、爱国奉献的生动写照。

在石大，从一滴石油开始，感悟厚积薄发的求学历程。

石油承载着亿万年的孤独、积蓄着能量、迸发出力量，它完美地诠释了厚积薄发。

青年当志存高远。青年时期是厚积本领的最佳阶段，志向是我们一生奋斗的灯塔。志向是伟大而坚定的，使人具有历经磨难而不悔、直面挫折而无惧的力量，激励着人们一往无前。同学们，志向有多高，舞台就有多大，希望大家立志于家国大业，做天地文章。

青年当专注于行。勇于开拓、敢于创新是青年的优势，但更为重要的是要敢干、实干、善干，把志向变成现实。中华文化专注于行和实践，石大的精神也重在开拓创新。同学们，没有比人更高的山，没有比脚更远的路，希望你们以脚步丈量梦想，以初心指引征程！

在石大，从一滴石油开始，淬炼精益求精的治学品格。

精益求精是孜孜不倦，是追求卓越的极致匠心，是在求知路上的披荆斩棘。

精益求精需宏大气魄。同学们，你们所处的新时代，正是当代中国从大国走向强国的关键时期。个人的发展坐标在时代无声的牵引中，在国家热切的期待里，在内心澎湃的热爱上。同学们，以宏大的气魄求卓越，以虚怀若谷的心态知不足，是石大一贯的风格，希望大家能秉持这种传统，涵养博大心胸。

精益求精离不开严谨作风。天下之事，必作于细，细节不是无足轻重的细枝末节，其实质是求真务实的科学精神。同学们，“认真做事把事情做对，用心做事把事情做好”，希望你们增长智慧、提升本领，严谨地打磨每一处细节，踏实地一步一个脚印，最后必将水到渠成。

在石大，从一滴石油开始，点燃爱国奉献的青春激情。

爱国，是石大的基调和底色。一代代石油学子们在时代的舞台上奉献着热血年华，在报效国家中实现个人价值。“国家荣誉称号”人选王启民校友就是其中的典型代表。

青年要以赤诚之心爱国。只有把个人的理想深深扎根于国家建设的需要，梦想之树才能根深叶茂。没有国家的强大，就没有个人的发展进步。为一己之利而读书，是常人所为；为造福他人、实现中华民族伟大复兴而读书，是大丈夫所作。

青年要以过硬本领报国。青年凝聚而起的力量会成为国家的力量，青年的操守决定了国家的风骨和气节。你们出生、成长在国家发展最快、最好的时代。每一滴石油都应有自己的奉献，是燃油就成为节能环保的能源，是沥青就铺出最光洁平整的路面，是机油就润滑轰鸣的机器。希望若干年后，当你们走出校园时可以自豪地说，我已经成为祖国需要的一滴石油。

亲爱的同学们，不远的未来，你们将成为国家建设第二个百年奋斗目标的中流砥柱和核心力量。愿大家成为真正的石油之子，既有滚烫的热血，又有沉静的心境；既有井架下写诗的意境，又有走向远方的实力；愿你们在石大收获无悔的青春、开创美好的人生！

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