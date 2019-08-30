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社会办的公寓也要让学生住得起

夏熊飞

2019年08月30日09:32  来源：中国教育报
 

近日，秦皇岛某高校的“天价住宿费”火了。据红星新闻报道，有学生爆料，其入住的鹏远公寓的双人间开出16640元/学期的“天价”，其中住宿费1200元，剩余14000多元都是“服务费”“设备使用费”等。据该生了解，去年这一宿舍的收费标准为5740元，一年内价格上涨近两倍。该生所住的宿舍为“鹏远公寓”，含公寓和食堂，均属于外包，由秦皇岛鹏远高校后勤服务有限公司提供。

河北省教育厅2008年发布的《河北省大中专学校学生公寓住宿收费管理暂行规定》显示，非财政资金新建的学生公寓，按照宿舍室内人均使用面积、内部设施条件等划分为三个等级，最高等级为每生每年1200元。相比而言，16640元/学期的收费的确堪称“天价”。如此高昂的收费，无形中也会大大增加学生家庭的负担，想必学生们的入住也并非心甘情愿，否则不会出现在网上发帖投诉、向媒体爆料的情况。

鹏远公寓收费的确高，但在市场经济条件下，如果提供的服务真物超所值，且能让学生自主选择是否入住，其实也并无不可。但从学生反映的情况来看，这两点似乎都未达到。关于高昂收费，公寓方的回应是包括了诸如入室打扫等多项服务费用，可学生反映“确实每天都有阿姨进来拖地，但总是进来用拖布转一圈就走了”，并质疑如此服务无法匹配1万多元的收费。

而学生能否自由选择的问题，公寓方的回应是学生可自愿选择，但学生却认为并非如此。“因校内宿舍床位有限，校内宿舍床位按照学生报到的顺序选择，导致一些学生无法住进校内宿舍，故选择了鹏远公寓”，也就是说报到时间靠后的学生，极有可能只有昂贵的鹏远公寓可选，这又算得上哪门子的“自愿选择”呢？

在校方实力有限的情况下，选择引入社会机构企业作为解决学生住宿问题的补充力量，无可厚非，甚至今后还可能是大势所趋。但校方的出发点应始终是维护学生的正当合法权益。

在引入社会力量后，更不可当甩手掌柜，而应把好监督关。不能因为有社会力量办的公寓，就将学生的住宿问题推给市场，因为校方不只有为学生提供教学设施的义务，更有责任为学生提供条件达标、价格合理的宿舍。

在校方有充足平价宿舍供选择之后，如果部分学生追求更加舒适的居住条件，那完全可以去住收费更高的公寓。而不是在没有满足这一先决条件的前提下，将学生推给市场，那学生就是不想住也不得不住了。

另外，关于天价收费，秦皇岛市场监督管理局称，“鹏远公寓属于社会力量办的公寓，收费标准是否合理，不由市场监督管理局负责”。社会力量办公寓，的确有充分的自主定价权，但这样的定价权并非无限与任性的，也应遵循价值规律。如果所提供的服务与收费完全无法匹配，那高收费就有“宰客”的嫌疑，市场监管部门又岂能置身事外呢？

鹏远公寓之所以敢像学生所反映的经常性趁机涨价，且这次新学期如此大幅度地调高住宿费，或许正是因为学校、市场监管部门的缺位与不作为，如果校方与当地市场监管部门能履行自身监督监管责任，那不得不入住的天价公寓又怎会成为学生不能承受之重呢？

好在秦皇岛市政府已经成立联合工作组进驻学校开展工作，对网上反映的有关问题进行调查，其中究竟是否存在猫腻，希望能尽快水落石出，保障好学生的正当住宿权益，而这也是他们开展正常学习的重要前提与基础。

（作者系媒体评论员）

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)
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