家庭教育应避免“揠苗助长”和“分数为王”

日前，青岛市教育局对外发布2018年度青岛市教育质量监测结果及分析建议，这是青岛市第5次发布相关数据。自2014年开始，青岛市教育局委托中国海洋大学青岛市教育评估与质量监测中心，组织开展青岛市中小学、幼儿园教育质量监测工作。该市根据监测报告，着力推动内部整改，并在全市范围内开展专项督导检查工作，督促学校整改，细化制度举措，持续综合整治。

2018年度监测以幼儿园中班幼儿，四年级、八年级、普通高中二年级、中职二年级学生为监测对象，共抽取52300余名中班幼儿、17382名四年级学生、11346名八年级学生、5094名高二年级学生和3575名中职二年级学生，幼儿园园所抽样覆盖率为65%，小学学校抽样覆盖率接近65%，初中、高中、中职学校抽样覆盖率为100%。

结论一：幼儿教育要拒绝“小学化”

对幼儿综合发育状况的监测数据显示，青岛全市中班幼儿发育均分51.71分（满分60分），其中社会领域中的个人—社会能力、问题解决能力得分较高，语言领域中的沟通能力、健康领域中的粗大动作发展和精细动作发展得分略低。

报告提醒，幼儿阶段是儿童身体发育和机能发展的重要时期，陪伴式游戏可以有效促进幼儿肢体动作的发展。但是，“不能让孩子输在起跑线上”的教育理念，使部分家长和教师过早引导幼儿掌握理论知识，对孩子实行“揠苗助长”式教育。科学研究表明，过分追求理论知识培养，会限制幼儿想象力、创造力、求知欲等方面的发展。

报告建议，在尊重孩子身心发展规律的前提下，家长和学校要以“游戏”为主要教学方式，充分利用各类亲子游戏、户外活动，适度加大运动量和运动复杂程度，不断促进幼儿动作准确度和力量发展。家长要树立正确的教育观念，主动拒绝“小学化”的教育方式，科学幼小衔接，促进幼儿全面发展。

结论二：压力与学习呈倒U形曲线关系

监测发现，与身心健康、品德发展、兴趣爱好相比，有24.0%、22.6%的四、八年级学生家长更看重孩子的学习成绩。家长过于重视孩子的学习成绩，对孩子的学习压力、心理健康等均有影响。

对数学成绩与学习时间的分析发现，每日完成数学家庭作业用时在30分钟以内的四、八年级学生的数学成绩最高，其次是完成作业用时在30至60分钟以内的四、八年级学生，而没有数学作业和完成作业用时超过90分钟的四、八年级学生的数学成绩相对较低。

研究证明，压力水平与学习效果呈倒U形曲线关系——适度的压力水平有助于提升学习效果；当压力水平过低时，个体缺乏学习积极性，而当压力水平过高时，个体因过度焦虑和紧张，干扰记忆能力和思维能力等心理过程的正常活动，进而降低学习效率。

报告建议，家长要转变“学习成绩代表一切”的理念，在关注孩子学业发展进步的同时，更加注重对孩子品德、身心健康、兴趣爱好、人文素养的培养。同时，家长应加强与学校和教师的沟通，及时了解学生心理健康和学习状况，避免给孩子布置过多的额外作业，引导学生在一定时间内高效完成作业。

结论三：高中生睡眠和运动时间有所改善

相较往年，2018年度高中、中职学段的监测结果有了较为明显的变化。其中，高二年级学生睡眠时间达标率相较2017年度有所提升，周一至周五的平均睡眠时间在8小时以上的比例为21.2%，相较2017年度提升3.7个百分点；高二年级学生运动时间达标率相较2017年度有所提升，37.2%的学生表示每日运动时间在1小时以上，运动时间达标率相较2017年度提升14.7个百分点。

高二年级学生的平均心理健康水平均处于健康状态，但8.5%的学生焦虑体验方面表现为亚健康状态，其中34.4%的学生对就业和升学感到非常焦虑；中职二年级学生心理健康水平处于健康状态的比例在90%以上，但在思维语言维度，有三成学生表现为亚健康状态。

报告建议，家长应关注孩子的身心健康状况，鼓励孩子锻炼身体的同时，给予孩子更多情感关爱，多从孩子的角度思考问题，建立良好亲子关系，为孩子的身心健康保驾护航。（记者 孙军）

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)