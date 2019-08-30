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构建职业教育成才“立交桥”

2019年08月30日08:57  来源：人民网－人民日报
 

　　重视技能、重视技工的理念还没有成为社会风尚，重学历、轻能力的传统教育观念仍影响制约着职业教育发展

　　职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责。近年来，职业教育快速发展，国务院出台了《关于加快发展现代职业教育的决定》《国家职业教育改革实施方案》等一系列重要的指导性文件，为深化产教融合、校企合作，推动职业教育高质量发展奠定了基础。

　　但是，由于经济发展不平衡及受体制机制、产业结构等影响，一些地方在推动产教融合等方面还存在一些亟待解决的问题，相关政策措施得不到较好落实，难以真正建立起现代职业教育体系，需要予以重视和关注。

　　当前，职业教育发展环境仍需改善，重视技能、重视技工的理念还没有成为社会风尚，重学历、轻能力的传统教育观念仍影响制约着职业教育发展。我对此进行了调研，发现一些普遍存在的共性问题。比如，公办职业院校不能顺畅地开展股份制、混合制等形式合作，在一定程度上制约了产教融合、校企合作的深度和效果；职业院校教学模式大多以理论教学为主，实习教学不仅时间少而且质量不高，不利于学生理论结合实践；教师队伍结构还不合理，专任教师中文化课教师多，专业课教师和双师型教师数量少，引进企业专业人才做兼职老师存在障碍等等。

　　职业教育的重要作用是让学生学习职业技能，能把各类型、各阶段教育有机衔接贯通起来，构建起职业教育成才“立交桥”。职业教育应向前渗透到基础教育中，让学生根据自身特点尽早规划自己的职业生涯。职业教育还应向后延伸，不能拘泥于高职高专以下层次，还应延伸到应用技术型本科和硕士层次，以及非学历教育、继续教育等各阶段、各领域，打造多层次、多样化的现代职业教育体系，培养更多高质量的应用技术型人才。因此，需要从顶层设计上打通从基础教育到中职、高职再到本科、研究生的上升通道，推动普职融合、职本融合，推动职业教育社会化发展。

　　此外，职业教育也应当放宽视野，面向国际发展。目前，一些地方的职业院校正在推进国际化，学习国内外先进的办学理念，积极开展国际合作交流，取得了很好的效果。建议出台具体政策举措，鼓励支持“扩大开放、加强交流”的职业教育发展思路，不断拓宽国际视野，培养出更多具有国际竞争力的技术人才。（作者系全国人大代表 杨伟坤）

　　《 人民日报 》（ 2019年08月29日 19 版）

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)
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