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依法治理“校闹”，守护校园安宁

张  璁

2019年08月30日08:55  来源：人民网－人民日报
 

通过依法治理还学校一片净土，是形成良好教育生态的应有之义

一段时间以来，因学校安全事故等引发的“校闹”事件时有发生，个别人把“闹”当做了与学校讨价还价、获取更大利益的手段。针对这一社会普遍关注的问题，教育部等五部门日前印发《关于完善安全事故处理机制维护学校教育教学秩序的意见》，强调构建从加强预防到依法惩治，再到多部门合作、形成共治格局的完整治理体系。

“校闹”现象的存在，侵害学校和教师的合法权益，挑战了法律底线。面对“校闹”，有的地方政府、教育行政部门或学校出于各种原因，没能严格依法办事、果断处置，而选择息事宁人甚至“花钱买平安”，进一步助长了这股歪风邪气的蔓延。长此以往，结果只能是让学校承担其不应承担的责任和压力，以至于一些学校不敢正常开展体育教学、课外活动等，甚至不敢正常批评教育学生。

杜绝“校闹”，要注重抓校园安全的源头预防。由于实践中“校闹”的主要诱因是学校安全事故纠纷，做好安全风险防控就显得非常重要，应努力做到不出事故或减少事故，从源头上消除“校闹”行为。这也是对学生最基本的关心爱护。为此，《意见》强调加强学校安全事故预防，要求各有关部门、各级学校树立预防为先的理念，健全学校安全风险防控的各项制度、机制。这不仅意味着要压实学校的安全责任，加强对学校校舍、场地、消防、食品安全和传染病防控等事项的监管，而且在加强学生的安全教育、健全学校安全隐患投诉机制等方面也须同步着力。

面对个别家长的过激行为，畅通纠纷解决渠道十分关键。现实中，一些学校处置应对不专业、不到位，受伤害方与学校易产生对立情绪，往往难以达成一致。同时，由于诉讼途径费时长、程序多、成本高，许多受伤害方不愿意通过诉讼方式解决纠纷，进而给“校闹”埋下了隐患。为此，《意见》强调第三方机构在纠纷化解中的作用，同时要求以保险机制为核心建立多元化的损害赔偿机制；学校则应积极通过协商、调解、诉讼等方式化解纠纷，确有责任的要依法、及时进行伤害赔偿，消除“校闹”的潜在诱因。

除了“疏”也要“堵”，治理“校闹”必须坚守法治底线。无原则的“花钱消灾”往往为“校闹”现象的滋生提供了土壤，此次《意见》明确禁止不顾法律原则的“花钱买平安”行为。例如，规定在相关责任明确前，学校不得赔钱息事；为避免个别人出于息事宁人的考虑片面加重学校责任，规定任何组织和个人不得非法干涉纠纷处理。同时，对于“校闹”中实施的违法违规行为，应坚决依法予以惩处，对其实现有力震慑。依法办事，才能为学校安心办学、静心育人筑起法治的防护墙。

通过依法治理还学校一片净土，是形成良好教育生态的应有之义。学校要客观理性认识安全风险，做好风险防控，相关各方也要为学校办学安全托底，维护老师和学校应有的尊严，消除学校后顾之忧。在校园营造安全的工作学习和生活环境，才能让孩子们快乐成长、全面发展。

《 人民日报 》（ 2019年08月30日 05 版）

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)
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