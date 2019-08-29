引航未来 湖北省开展高中生生涯规划指导教师培训

新高考政策下，考试方法、招录方式、评价体系等发生了一系列变化，尤其是考试科目的变化，由以前的传统文科和理科变为选考模式。这种改变为学生提供了更多选择权的同时也带来了新的问题，学生应如何选择？老师应如何给予学生科学正确的指导？

为了解决这些现实问题，自2018年起，湖北省启动了高中生生涯规划指导教师培训项目，旨在通过科学系统的培训，提升教师的综合育人能力。使其能够对学生学业生涯、职业生涯给予相应指导，促使教师由原来传统意义上的传道授业解惑转变为人生导师、生涯教练。今年是面向全省高中教师开展的第二次培训，共计266名教师参与了这次培训。

专家团队打造精品培训课程

此次培训特邀武汉理工大学心理健康与职业发展研究所所长、特聘教授雷五明，武汉工程大学副教授、国家级生涯规划师江渔，教育部教材《道德与法治》编写者王忠文，原武汉市教科院教科所所长、“国培计划”专家库首批成员靳岳滨等多位专家学者，以确保生涯规划专业知识的理论高度。

教师当立德树人，以德为先。靳岳滨老师的题为《做学生的良师益友》师德讲座深入人心。学员们纷纷表示，聆听靳老师的师德讲座，让他们对教师师德有了新的认识，明白了如何当一个有“爱”的好老师。

一线教师将理论与实践相结合

培训课程架构涉及了“认识生涯(生涯理论的学习与探究)”、“身份与角色的唤醒”“认识自我(多维度自我探索)”“认识外部世界”“生涯决策与目标管理”“班主任工作融合”“学科学习与生涯融合”“中学生涯课程设计”等八个方面内容。

浙江丽水中学基础教育生涯规划教育研究与指导中心主任梅进德讲授了《全息生涯规划教育模式下的高中学校生涯规划教育体系构建》，用学校现身说法指导如何在学校将生涯规划课程推进并指导学生做好高考选科。

浠水县第一中学的孙方老师在课后表示，从靳岳滨老师对教师师德的澄清，到王宏伟老师和董艳菊老师从生涯教育的整个路线与设计的引领，都比较宏观地展示了整个生涯规划的全貌。同时又有落地实操，陈敏丽老师的自我建构，到江渔老师、张文老师对职业兴趣和职业性格的探索，到凌霄老师对如何进行课堂和活动设计，再到吴学安的学校制度和许红明老师的班级管理，都是一线很好的借鉴样本。

国务院办公厅近期发布《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》文件（以下简称《指导意见》），提出了普通高中育人方式改革六方面的重点任务，“加强学生发展指导”是其中之一，并且明确了对学生理想、心理、学习、生活、生涯规划指导应注重指导实效、健全指导机制的要求。

湖北省所开展的高中生生涯规划指导教师培训，普及了高中教师生涯规划指导常识，培养了一批生涯规划教育骨干教师，帮助学校适应新高考改革，落实生涯规划教育，有助于实现生涯规划教育对学生和学校的促进作用。（王洋 ）

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