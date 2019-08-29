东南大学校长张广军：牢记初心使命 勇做领军人才

东南大学校长张广军（东南大学/供图）

人民网北京8月29日电 东南大学2019级本科生开学典礼近日正式举行，校长张广军在发言中寄语3982名本科新生：以至善涵养家国情怀，以共享拓展国际视野，以创新引领未来，以奋斗造福人类。

张广军题为《牢记初心使命 勇做领军人才》演讲内容节选如下——

风雨兼程，终见彩虹。你们经过十年寒窗、砥砺奋斗，并在高考中绽放青春、梦想花开。你们接到了会唱歌的录取通知书，也收到了一份迈上崭新征程的通行证。置身实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，恰逢新中国成立70周年的重要历史节点，你们既是新时代脱颖而出的佼佼者，也是东大首批实施大类招生大类培养的精英人才。感谢你们在人生最美好的时光选择东大作为你们新的梦想起点和奋斗舞台！从今天起，你们都将拥有一个共同的名字——“东大人”！

“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”一所大学的核心价值追求代表着这所大学的独特气质和鲜明品格。学术性、多样性和卓越性，是大学永恒的追求，而一所成功的大学，往往具有三个要素：一是要有崇高的办学理念和明确的办学目标，二是要有一大批高质量、负责任的学术群体，三是要有可持续优化的组织制度和文化生态。你们选择的东南大学，正是一方历史悠久、底蕴深厚、追求卓越的学府圣地。在我们的四牌楼校区，有一棵历经1500多年的六朝松，她涵养绵延了东南文脉，既见证了东吴太学、六朝宫苑、明朝国子监的沧桑，也见证了中国近现代高等教育的变迁。东大既是中国自然科学的发祥地、学衡派的诞生地、现代艺术教育的发源地，也是新中国成立和发展的重要奉献者和开拓者，117年来共走出了200多位两院院士，培养了34万精英人才。茅以升、严济慈、竺可桢、李四光、杨廷宝、吴有训等先生曾在此执教，开创了一大批重大科技创新和理论创新的先河；李叔同、陶行知、马寅初、吴宓、徐志摩、闻一多、徐悲鸿、张大千等先生也曾任教于此，竭力弘扬文化、昌明国粹。复更名东南大学以来，从以齐康院士、韦钰院士为代表的老一辈东大人，再到以缪昌文院士、王建国院士、尤肖虎教授、樊和平教授等为代表的新一代东大人，都在国家行业领域中发挥了重要引领作用。一代代东大人坚守“止于至善”的大学之道，铸就了“以科学名世 以人才报国”的初心使命和奋斗担当。

新时代，新气象。如今的东大正肩负着教育强国、科技强国的新使命，谱写着逐梦一流、止于至善的新篇章，并确立了“1-10-100”的东大梦愿景，即到2030年前后，东南大学将建成世界一流大学、位居国内前十位左右、跻身世界前百位。为此，学校正按照“瞄准前沿、服务战略、师生为本、人才为先”的办学思路，加快推进“双一流”建设和高质量内涵式发展，并全面实施2020一流本科教育行动计划，努力形成思想引领、能力培养、知识传授的领军人才培养新格局。其中，大类招生大类培养是学校实施领军人才培养改革的重要内容，你们是首批改革的先行者，期待着你们的努力和践行，并与全校师生员工同步伐、齐奋进。

卓尔不凡的人，往往植根并依赖于他们所处的时代。曾任教东大的梁启超先生在《少年中国说》一文中写道：“今日之责任，不在他人，而全在我少年。”当代青年所面临的新时代，既是近代以来中华民族发展的最好时代，也是实现中华民族伟大复兴的关键时代。在这个新时代，党和国家对高等教育的需要比以往任何时候都更加迫切，对科学知识和卓越人才的渴求比以往任何时候都更加强烈，同时对培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人提出了更高要求。面对更为神圣和艰巨的时代使命，你们同样要思考：你们想成为什么样的人？你们的价值追求是什么？你们应该如何以青春之我拥抱新时代、奋斗新时代？在我看来，每个人都充满无限潜能，树立远大目标并为之而奋斗，每个人的梦想都会成真。对于学校而言，我们致力培养也最终希望你们成为具有家国情怀和国际视野，担当引领未来和造福人类的领军人才！为了让同学们更好地把握奋斗目标，我想与大家共同分享关于领军人才的四个内涵。

一是要以至善涵养家国情怀。“家是最小的国，国是千万家”，家国一体是中华文明的特质与内核。无数中华儿女以民族大义为念，以家国天下为重，矢志追求“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”的崇高境界并为之奋斗。在上世纪初期，东大的无数前辈先贤勇担民族大义和强国使命，开启了东大人探求真理、化育英才、追逐至善的历史序幕，并较早成为南京地区马克思主义的传播中心和宣传共产主义信仰的革命摇篮。1923年8月，中国社会主义青年团第二次全国代表大会就在四牌楼校区梅庵召开，毛泽东同志代表中共中央出席并致辞，瞿秋白、恽代英、邓中夏等革命先驱参加会议，成为南京和我校宝贵的革命文化遗产。在新时代，希望同学们秉承中华文化基因，树立远大理想抱负，以“止于至善”的精神境界涵养家国情怀，把实现个人梦、家庭梦融入到国家梦、民族梦之中，扎根人民，奉献国家，始终与国家共命运，与时代共融合。

二是要以共享拓展国际视野。“不拒众流，方为江海。”当前，人类社会正处在大发展大变革大调整时代，人类交往的世界性比过去任何时候都更深入、更广泛，使命担当的边界也更为宽广。在三江师范学堂时期，东大深受日本师范教育模式影响，任教日本教习多达29人；郭秉文老校长毕业于美国哥伦比亚大学，是中国第一位教育学博士，1921年他正是借鉴美国现代化大学的模式创建了国立东南大学。当前，我们继续坚定不移地走国际化强校之路，大力实施“国际化联合”战略，深化与世界一流大学的学生互换和联合培养。希望同学们坚定自信、胸怀天下，树立开放共享的理念和思维，发扬中华文化崇尚的四海一家、天下为公精神，努力以更高的站位和更远的视野不断提升全球胜任力，为走进世界舞台中央积累能量。

三是要以创新引领未来。创新是引领发展，也是引领未来的第一动力，历史上每一次科技和产业革命都深刻改变了世界的发展态势和基本格局。当前，伴随着第四次工业革命日趋深入，5G、人工智能和物联网时代如期而至，已深刻改变人类生产生活方式和思维模式。实践证明，科技创新和强国崛起与发展无一不依赖其教育质量与发展能力。一代代东大人敢为人先，勇于创新，赢得了“以科学名世”的广泛赞誉，比如首任工科主任茅以升是我国第一个独立造桥的中国人，创办我国首个地学系的竺可桢是近代地理学和气象学的奠基者；在杰出校友中，吴健雄被誉为“东方居里夫人”，任新民、黄纬禄等被授予“两弹一星功勋奖章”，王澍获得“建筑界诺贝尔奖”普利兹克奖。近年来，东南大学在多个战略性新兴产业领域自主创新，为国家重大战略领域和工程中做出了积极贡献。希望同学们传承东大“以科学名世”的勇气和智慧，苦练自主创新本领，真正以创新进，以创新强，以创新胜，以创新引领未来。

四是要以奋斗造福人类。“如果我们选择了最能为人类福利而劳动的职业，那么，重担就不能把我们压倒，因为这是为人类而献身。”马克思17岁时的初心选择了为人类造福。当前，面对人类文明发展面临的新机遇新挑战，中国担当负责任大国的使命，提出共建“一带一路”、构建人类命运共同体等主张，为解决人类面临的重大问题指明了方向，并将通过建设一个和平发展、蓬勃发展的中国，造福中国人民，造福世界人民，造福子孙后代。东大近年来在参与载人航天工程、第5代移动通信技术、AMS空间科学实验、500米口径球面射电望远镜和南极科考等方面的探索，也正是我们为造福人类做出的行动和贡献。希望同学们以不懈奋斗和自觉行动，努力为世界贡献更多中国智慧、中国方案、中国力量，在建功时代、造福人类中创造价值、成就大我。

以至善涵养家国情怀，以共享拓展国际视野，以创新引领未来，以奋斗造福人类，这是我们对勇做领军人才的一种理解和追求。我相信大家会对领军人才的这四个内涵有更多的思考与行动。

“青年兴则国家兴，青年强则国家强，青年一代有理想、有本领、有担当,国家就有前途,民族就有希望。”希望你们能够自觉树立和践行社会主义核心价值观，在新时代改革开放的广阔天地中绽放青春。我也诚挚期盼与你们携手一道，在东大这片学府圣地和青春舞台，写好东大故事、筑就中国梦想、谱写时代华章！

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)