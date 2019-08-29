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2020年《故宫日历》(青少版)发布 把历史变成趣味百科

2019年08月29日14:26  来源：中国网
 

由故宫出版社主办的2020年《故宫日历》发布会26日在故宫博物院建福宫举行。2020年《故宫日历》以表现紫禁城建筑为主，除第一个月选取与生肖鼠有关的文物，此后各月以紫禁城建筑布局为线索，展现出一幅有全景有细节、有历史有文物、有人物有故事的紫禁城六百年历史画卷。

新东方教育科技集团与故宫出版社联合推出的2020年《故宫日历》（青少版）也在此次发布会上正式亮相。青少版每日增加百科知识内容，以600年历史的紫禁城为“活”教材，为中小学学生量身订制，希望为广大孩子和家长呈现一部兼顾历史、知识和趣味的百科知识日历书。

2020年《故宫日历》（青少版

紫禁城成为“活”教材

《故宫日历》（青少版）把600年历史的紫禁城变成了“活”教材，将文化传承的接力棒直接交到孩子手中。

“《故宫日历》就是让文物活起来的一个重要实践。”故宫博物院院长王旭东指出，自1933年第一次发行，到2009年重新复刻出版，直至今天的日历家族，《故宫日历》不仅是故宫博物院唤醒藏品资源、传承优秀传统文化的典型，也是故宫创新精神的凝聚和体现。故宫将以坦诚、开放的胸怀与各位合作伙伴一起，共同挖掘故宫的文化精神和人文情怀，让故宫文化与公众的日常生活更加紧密地联系起来。

故宫日历家族

新东方教育科技集团董事长俞敏洪表示，中国历史悠久、文化资源丰富，在素质教育细分领域，博物馆教育刚刚开始进入大众的视野。这次合作，不仅能够打破传统和现代的藩篱，实现古今文化的串联、传承和发展，而且借助新的载体和传播方式，也将推动博物馆教育走出“红墙”，让这一文化知识宝藏为更多中国孩子所共享。

博物+学科 用趣味知识见证每天成长

博物教育与学科的组合，是此次合作出版的一大亮点。有关专家认为，“通过巧妙的设计，2020年《故宫日历》（青少版）将博物教育与学科学习相融合，既达到了传承中华传统文化的目的，也增强了不同学科知识间的逻辑性和学习的趣味性，实现了教育功能的最大化。同时，也为K12教育行业减负提质，培养学生的人文素养、学科素养提供了有益的思路。”

未来，新东方与故宫出版社将进一步拓展合作领域，丰富合作内容，通过多样化的呈现方式和科技手段，让古老的文化绽放蓬勃生机，让更多青少年领略文化的魅力和价值，进而推动优秀传统文化在全社会的弘扬和传递。

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)
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