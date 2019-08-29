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陈宝生：高校领导干部要努力成为社会主义政治家、教育家

2019年08月29日19:31  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京8月29日电 据教育部网站消息，教育部直属高校新任职领导人员培训班27日至29日在京举行。教育部部长陈宝生在与260名参训的直属高校新任职领导人员集体谈话时强调，高校领导人员要胸怀教育报国初心使命，落实立德树人根本任务，在干事创业中增长履职尽责的政治本领，在担当作为中锤炼忠诚干净担当的政治品格，在服务师生中坚守人民立场的价值取向，努力成为社会主义政治家、教育家。

陈宝生对直属高校新任职领导人员提出六点要求。一要讲政治，做理想信念的坚守者。胸中要有“一座山”，始终坚定政治信仰；肩上要有“一面旗”，始终坚持正确的办学政治方向；案头要有“一把尺”，始终贯彻党委领导下的校长负责制；手中要有“一把剑”，始终锤炼过硬的政治本领，把讲政治的要求落实落细到全部工作中去。二要重学习，做理论武装的引领者。要把学习作为第一使命、第一要务，强读强记、学深学透、多思多想、真学真用，注重学习的强化、理解的深化、内容的消化、实践的转化，在学懂弄通的基础上，把学习成果转化为教育报国的内生动力，转化为推动学校发展的实招硬招。三要敢担当，做奋进文化的塑造者。全身心投入管理是奋进的前提，全方位维护团结是奋进的基础，全过程攻坚克难是奋进的核心，全天候确保稳定是奋进的保障，高校领导人员要一马当先、勇立潮头，把奋进文化贯穿于办学治校、育人育才的全过程、各环节。四要沉下去，做一线规则的践行者。要始终做到“人在一线”“思在一线”“心在一线”“干在一线”，在一线找真问题、想真办法、讲真感情、炼真本领，把实现好、维护好、发展好师生的根本利益作为一切工作的出发点和落脚点。五要求实效，做狠抓落实的行动者。落实，是检验一个共产党人党性修养的重要体现，是衡量新时代高素质干部队伍标准的重要尺度，是促进治理水平和治理能力现代化提升的重要内容。要有“落”的能力、“实”的本领、“狠”的状态、“抓”的举措，创造性地把重大决策部署和基本要求转化为推动改革、促进发展、维护稳定的成效。六要守清廉，做纪律规矩的捍卫者。要把规矩立起来，把作风严起来，把监督硬起来，把家风管起来，让守规守矩之弦时时绷紧，遵纪守法之劲刻刻卯足，真正用规矩意识撑起我们的脊梁。

陈宝生强调，直属高校领导人员要不忘初心、牢记使命，以永远在路上的执着和韧劲，以永远在奋进的姿态和冲劲，为加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育作出新的更大贡献。

(责编：孙竞、熊旭)
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