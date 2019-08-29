专家共话国际教育中的“汉语热”

一位来自国外的小朋友用汉语朗诵《木兰诗》

人民网北京8月29日电 “唧唧复唧唧，木兰当户织，不闻机杼声，惟闻女叹息……”在近日举行的“汉语国际教育和出版”圆桌论坛现场，一名外国小朋友用汉语朗诵了国学经典《木兰诗》。据悉，此次论坛以“科技助力教育·快乐学习汉语”，来自汉语教育、出版行业的专家就汉语热下的汉语国际出版等话题进行了分享交流。

“全美已有50个州1144个学校开设了汉语课程。”牛津大学出版社全球业务发展总监郝思嵘指出，目前，汉语学习热度在全球的攀升，带来了一系列机遇和挑战，内容和科技的结合将有助于汉语教育传播到更广泛的地区。

针对海外学习者低龄化趋势，华语教学出版社总编辑韩晖认为，汉语国际教育虽然取得了不小成就，但在青少年教育在这方面起点相对较低，仍处于发展早期，教育资源体系建设依然任重道远。

论坛现场

“国外许多孔子学院的汉语老师经常因为签证等原因，只能教学一至两年就离开学校，这样国外学生就没有办法进行连续性的汉语学习。”世界汉语教学学会副会长刘骏分享了自己在领域内的实践。他谈到，专业汉语老师的缺乏，是汉语国际教育中亟需解决的问题之一，而线上学习方式则弥补了这一短板。随着科技在教师素质培养和教学方法革新中的应用，汉语教育将会进入新阶段。（李依环、实习生黄钰霖）

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