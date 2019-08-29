原标题：好未来获批国家新一代人工智能开放创新平台建设企业

8月29日，世界人工智能大会在上海正式开幕。开幕式上，科技部宣布依托好未来建设智慧教育开放创新平台。

在前期建设5家开放创新平台的基础上，科技部在相关重点方向持续推动平台建设工作，这次新批准第二批华为、好未来、平安保险、京东等10家单位开展国家新一代人工智能开放创新平台建设。

科技部副部长李萌在讲话中指出，希望这10家开放创新平台，以人工智能重大需求为牵引，促进行业开放共享，助力中小微企业成长，成为我国人工智能技术创新和产业生态发展的引领力量。

好未来集团总裁白云峰表示，作为承建国家智慧教育开放创新平台的教育行业代表，好未来深感使命光荣、责任重大。好未来将从技术、解决方案和产业化服务三个方面，为教育教学机构、教育科技企业、教育从业者、人工智能研发人员等提供全场景、全过程、全周期的服务支持，促进教育产业智能化升级，构建“共生”、“互生”、“创生”的智慧教育多元化新生态。此外，白云峰在本次大会“人工智能助力教育现代化”主题论坛上还将分享好未来对人工智能时代教育的深入思考。

好未来集团CTO兼开放平台事业部总裁黄琰表示，下一步，好未来秉承“开放、共享”的理念，加大教育场景下软件和数据集的开源开放力度，助力中、小行业伙伴成长，推动智慧教育新生态建设。

大会当天，科技部新一代人工智能发展研究中心还发布了《智能教育创新应用发展报告》(以下简称《报告》)。《报告》对以好未来为代表的教育企业智能教育实践案例进行了深入研究，系统梳理了智能教育的发展态势、应用场景，并基于产业现状及未来发展趋势展望提出发展建议。

(责编：李依环、熊旭)