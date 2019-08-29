人民网>>教育>>滚动新闻

好未来获批国家新一代人工智能开放创新平台建设企业

2019年08月29日13:26  来源：环球网
 
原标题：好未来获批国家新一代人工智能开放创新平台建设企业

　　8月29日，世界人工智能大会在上海正式开幕。开幕式上，科技部宣布依托好未来建设智慧教育开放创新平台。

　　在前期建设5家开放创新平台的基础上，科技部在相关重点方向持续推动平台建设工作，这次新批准第二批华为、好未来、平安保险、京东等10家单位开展国家新一代人工智能开放创新平台建设。

　　科技部副部长李萌在讲话中指出，希望这10家开放创新平台，以人工智能重大需求为牵引，促进行业开放共享，助力中小微企业成长，成为我国人工智能技术创新和产业生态发展的引领力量。

　　好未来集团总裁白云峰表示，作为承建国家智慧教育开放创新平台的教育行业代表，好未来深感使命光荣、责任重大。好未来将从技术、解决方案和产业化服务三个方面，为教育教学机构、教育科技企业、教育从业者、人工智能研发人员等提供全场景、全过程、全周期的服务支持，促进教育产业智能化升级，构建“共生”、“互生”、“创生”的智慧教育多元化新生态。此外，白云峰在本次大会“人工智能助力教育现代化”主题论坛上还将分享好未来对人工智能时代教育的深入思考。

　　好未来集团CTO兼开放平台事业部总裁黄琰表示，下一步，好未来秉承“开放、共享”的理念，加大教育场景下软件和数据集的开源开放力度，助力中、小行业伙伴成长，推动智慧教育新生态建设。

　　大会当天，科技部新一代人工智能发展研究中心还发布了《智能教育创新应用发展报告》(以下简称《报告》)。《报告》对以好未来为代表的教育企业智能教育实践案例进行了深入研究，系统梳理了智能教育的发展态势、应用场景，并基于产业现状及未来发展趋势展望提出发展建议。

(责编：李依环、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved