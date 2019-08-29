“互联网+留学服务”平台上线 每年将惠及超过40万留学生

人民网北京8月29日电（李依环）由教育部留学服务中心推出的“互联网+留学服务”平台已于近期上线试运行。在教育部今日召开的新闻发布会上，教育部留学服务中心党委书记、主任程家财介绍，国家公派留学派出、国（境）外学历学位认证、留学存档和留学回国人员就业落户等公共服务事项可在平台全程在线办理，彻底告别传统窗口服务模式。每年预计将有40万以上留学人员因此受益。

据悉，在传统服务模式下，留学人员回国办理就业落户服务需要先进行国（境）外学历学位认证和调档等服务，存在申请人重复注册，材料重复提交，需要多次、反复到现场，留学人员办事周期长、满意度低等问题。通过整合留学服务平台和内外部信息资源，该平台实现了“一网通办”，实现了面向全体留学人员的“一次注册，一口受理，在线核验、后台分办”的统一服务模式。

程家财谈到，实现“互联网+”以后，对留学生办事来说，一是实现了“不跑路”，大大节约了时间和成本投入；二是简化了很多材料，留学人员“坐在家里就可以把事情给办了”；三是全天候、全流程、全地域。平台面向在世界各地的中国留学生开放，不仅国内可以办理，在国外也可以，打破了时间、地域、空间的限制。

程家财指出，在总结工作经验的基础上，教育部还将不断优化升级服务系统。例如在认证服务上实现机器人替代部分人工的职能化深度开发应用等；此外，还将在出国留学人员咨询服务、平安留学和留学回国人员择业“双向选择”“创新创业”等更加宽广的留学服务领域进行“互联网+留学服务”转型，让更多留学人员在更加开放包容的环境中享受更加便捷的线上服务。

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