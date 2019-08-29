人民网>>教育>>滚动新闻

AI进校园，究竟干啥好？

 刘海明

2019年08月29日09:08  来源：中国教育报
 

漫画/石向阳

随着AI（人工智能）的发展，“AI+教育”也成为教育领域热议的话题。就连有条件的小学校，也在探索AI技术的实际应用了。据媒体报道，上海某小学正构建智能课堂行为分析系统，运用姿态评估、表情识别、语言识别、关键词匹配等技术，对课堂教学过程进行定量分析。

小学引进AI系统，表明这所学校意识到了人工智能技术在未来教育中的特殊作用。他们在技术应用方面的探索，值得赞许。有趣的是，纵观网络舆论对这则消息的评价，肯定性的评论很少，基本全是负面性的评论，主要集中在报道中提到的“通过采集学生坐姿、举手、站立、打哈欠等课堂行为，就可以进行学习状态、课堂有效性、学习兴趣等相关性研究”这一点上。“打哈欠是正常生理现象，捕捉这个没啥必要吧？”“太可怕了，这就像是每天有人监视你一样。”“感觉并不是一件好事，人工智能的发展也不能突破道德伦理和隐私层面。”

浏览这些跟帖评论，让人陷入了深思：究竟是网友不了解AI，还是这家小学的AI应用走偏了路呢？要回答这个问题，首先要知道AI的本质究竟是什么。未来的AI不是越来越像人，而是应该成为人的助手。

小学探索AI应用，捕捉孩子打哈欠和坐姿行为，固然可以满足教学管理的需求，但将AI当作“定量分析”的“天眼”，不仅成本高了，还给人留下监控学生的口实。任何技术都是双刃剑，在造福人类的同时也可能造成某些伤害。运用AI技术分析学生的打哈欠和坐姿以及其他行为，这样的“定量分析”既不是提高教学质量的有效途径，还涉及侵犯学生的个人隐私，相关数据可能为第三方所利用，这是舆论反感这类“智能课堂”的原因所在。

AI+教育，AI应该成为教师课堂教学的助手。这个“助手”应该是辅助课堂教学，通过AI技术让知识“动起来”“炫起来”，激发学生上课的积极性。换句话说，AI应该成为课堂教学的助手，成为学生学习知识的助手，而不是琢磨学生肢体语言和行为习惯的工具。AI没有发挥其服务教师课堂教学、服务学生学习的功能，反映出的问题是：一些学校在尚未真正了解“AI+教育”时，实践却先行一步，认识的不足导致应用的偏颇。

AI技术是个宝，各行各业离不了，这样的新顺口溜正在成为新的社会共识。不过，再好的“宝贝”，也要“玩家”识货才能让“宝”实至名归，这就需要玩家善于因地制宜。每个准备或正在引进AI技术的行业，都要“因业制宜”，而前提则是必须真正认识AI，真正找到本行业和AI的结合点。找到了这个结合点，AI在服务行业发展时，就不会因为滥用技术或者用偏技术，甚至招致网络舆论的批评。做到这一点，AI才是真正的“宝贝”，而不是某个群体的宝贝，另外一个群体的“毒药”。

可见，每个行业在尝试AI之前，需要做足功课，包括通过技术伦理的评估。如果准备工作做得不够扎实，或者本身不熟悉AI，被AI技术公司当作营销的对象，这样的AI应用就是在博取公众的眼球，除此之外并无太多实质意义。缺乏实质意义的尝试，舆论反响和预期目标背道而驰，该反思的不是舆论的批评，而是尝试者到底缺少了什么。

AI走进校园、服务教育，需要学校明白对AI的需求何在。解决了这个问题，AI技术才有可能成为全体师生的良师益友，进而助推我国教育事业的健康发展。

（作者系重庆大学新闻学院教授）

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved