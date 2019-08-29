AI进校园，究竟干啥好？

漫画/石向阳

随着AI（人工智能）的发展，“AI+教育”也成为教育领域热议的话题。就连有条件的小学校，也在探索AI技术的实际应用了。据媒体报道，上海某小学正构建智能课堂行为分析系统，运用姿态评估、表情识别、语言识别、关键词匹配等技术，对课堂教学过程进行定量分析。

小学引进AI系统，表明这所学校意识到了人工智能技术在未来教育中的特殊作用。他们在技术应用方面的探索，值得赞许。有趣的是，纵观网络舆论对这则消息的评价，肯定性的评论很少，基本全是负面性的评论，主要集中在报道中提到的“通过采集学生坐姿、举手、站立、打哈欠等课堂行为，就可以进行学习状态、课堂有效性、学习兴趣等相关性研究”这一点上。“打哈欠是正常生理现象，捕捉这个没啥必要吧？”“太可怕了，这就像是每天有人监视你一样。”“感觉并不是一件好事，人工智能的发展也不能突破道德伦理和隐私层面。”

浏览这些跟帖评论，让人陷入了深思：究竟是网友不了解AI，还是这家小学的AI应用走偏了路呢？要回答这个问题，首先要知道AI的本质究竟是什么。未来的AI不是越来越像人，而是应该成为人的助手。

小学探索AI应用，捕捉孩子打哈欠和坐姿行为，固然可以满足教学管理的需求，但将AI当作“定量分析”的“天眼”，不仅成本高了，还给人留下监控学生的口实。任何技术都是双刃剑，在造福人类的同时也可能造成某些伤害。运用AI技术分析学生的打哈欠和坐姿以及其他行为，这样的“定量分析”既不是提高教学质量的有效途径，还涉及侵犯学生的个人隐私，相关数据可能为第三方所利用，这是舆论反感这类“智能课堂”的原因所在。

AI+教育，AI应该成为教师课堂教学的助手。这个“助手”应该是辅助课堂教学，通过AI技术让知识“动起来”“炫起来”，激发学生上课的积极性。换句话说，AI应该成为课堂教学的助手，成为学生学习知识的助手，而不是琢磨学生肢体语言和行为习惯的工具。AI没有发挥其服务教师课堂教学、服务学生学习的功能，反映出的问题是：一些学校在尚未真正了解“AI+教育”时，实践却先行一步，认识的不足导致应用的偏颇。

AI技术是个宝，各行各业离不了，这样的新顺口溜正在成为新的社会共识。不过，再好的“宝贝”，也要“玩家”识货才能让“宝”实至名归，这就需要玩家善于因地制宜。每个准备或正在引进AI技术的行业，都要“因业制宜”，而前提则是必须真正认识AI，真正找到本行业和AI的结合点。找到了这个结合点，AI在服务行业发展时，就不会因为滥用技术或者用偏技术，甚至招致网络舆论的批评。做到这一点，AI才是真正的“宝贝”，而不是某个群体的宝贝，另外一个群体的“毒药”。

可见，每个行业在尝试AI之前，需要做足功课，包括通过技术伦理的评估。如果准备工作做得不够扎实，或者本身不熟悉AI，被AI技术公司当作营销的对象，这样的AI应用就是在博取公众的眼球，除此之外并无太多实质意义。缺乏实质意义的尝试，舆论反响和预期目标背道而驰，该反思的不是舆论的批评，而是尝试者到底缺少了什么。

AI走进校园、服务教育，需要学校明白对AI的需求何在。解决了这个问题，AI技术才有可能成为全体师生的良师益友，进而助推我国教育事业的健康发展。

（作者系重庆大学新闻学院教授）

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)