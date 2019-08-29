原标题：高科技服务日常教学 “刷脸入学”2秒钟轻松搞定

中国药科大学学生体验人脸识别进出校园王晓波摄

无需人工查找和校验信息，新生只要站在人脸采集设备前，系统便会迅速且精准识别新生的身份，报到注册只需2秒钟便可轻松搞定。8月26日，中国药科大学的近4000名大一新生都体验了一把“刷脸报到”，学校在新学期还首次配备了基于人脸识别的无感考勤系统。他们进出公寓、图书馆、教室也将刷脸验证。

新学期，中国药科大学各个校门、学生公寓大门、图书馆的出入口架设了70多台“人脸识别面板机”。

据相关工作人员介绍，该人脸识别系统采用国际领先的算法科技，对出入校门的人精准定位，在人脸识别率、识别速度以及误识率上具有相当大的优势。即使遮挡相当部分人脸，系统也可顺利识别。

中国药科大学图书与信息中心主任许建真告诉科技日报记者，应用于该校学生公寓的人脸识别门禁系统，采用了分布式部署方式，能实现各个楼栋局域网内本地人脸识别通行系统打通，后接入校园网，实现设备、人员信息的统一管理与数据同步、分发。既可以不受外网波动影响，也可实现统一的人脸识别通行授权管理。其具备的陌生人预警、黑名单比对报警和人脸检索等功能，也将进一步提高校园安全保障能力。

“除此之外，通过前端的面板机、闸机和后台的智慧宿舍管理系统进行人脸识别技术实时甄别，在学生进出公寓的同时便能实时统计分析学生在寝时间、离寝时间、晚归次数等各项数据，从而帮助辅导员老师获取全面、详细的学生在就寝信息，提高宿舍管理的效率和安全性。”许建真说。

在教学场景，中国药科大学也于新学期首次配备了基于人脸识别的无感考勤系统，前端相机自动巡航抓拍，准确识别学生脸部信息，能够以人脸识别的方式对上课学生进行无感知、无配合式考勤。

“明年起，药大将会全面实现‘刷脸吃饭’‘刷脸借书’等，让智能高科技更好地服务于药大师生的日常教学和生活。”许建真说。（金凤 通讯员姜晨）

(责编：郝孟佳、熊旭)