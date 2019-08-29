人民网>>教育>>滚动新闻

高科技服务日常教学 “刷脸入学”2秒钟轻松搞定

2019年08月29日08:40  来源：科技日报
 
原标题：高科技服务日常教学 “刷脸入学”2秒钟轻松搞定

　　中国药科大学学生体验人脸识别进出校园王晓波摄

　　无需人工查找和校验信息，新生只要站在人脸采集设备前，系统便会迅速且精准识别新生的身份，报到注册只需2秒钟便可轻松搞定。8月26日，中国药科大学的近4000名大一新生都体验了一把“刷脸报到”，学校在新学期还首次配备了基于人脸识别的无感考勤系统。他们进出公寓、图书馆、教室也将刷脸验证。

　　新学期，中国药科大学各个校门、学生公寓大门、图书馆的出入口架设了70多台“人脸识别面板机”。

　　据相关工作人员介绍，该人脸识别系统采用国际领先的算法科技，对出入校门的人精准定位，在人脸识别率、识别速度以及误识率上具有相当大的优势。即使遮挡相当部分人脸，系统也可顺利识别。

　　中国药科大学图书与信息中心主任许建真告诉科技日报记者，应用于该校学生公寓的人脸识别门禁系统，采用了分布式部署方式，能实现各个楼栋局域网内本地人脸识别通行系统打通，后接入校园网，实现设备、人员信息的统一管理与数据同步、分发。既可以不受外网波动影响，也可实现统一的人脸识别通行授权管理。其具备的陌生人预警、黑名单比对报警和人脸检索等功能，也将进一步提高校园安全保障能力。

　　“除此之外，通过前端的面板机、闸机和后台的智慧宿舍管理系统进行人脸识别技术实时甄别，在学生进出公寓的同时便能实时统计分析学生在寝时间、离寝时间、晚归次数等各项数据，从而帮助辅导员老师获取全面、详细的学生在就寝信息，提高宿舍管理的效率和安全性。”许建真说。

　　在教学场景，中国药科大学也于新学期首次配备了基于人脸识别的无感考勤系统，前端相机自动巡航抓拍，准确识别学生脸部信息，能够以人脸识别的方式对上课学生进行无感知、无配合式考勤。

　　“明年起，药大将会全面实现‘刷脸吃饭’‘刷脸借书’等，让智能高科技更好地服务于药大师生的日常教学和生活。”许建真说。（金凤 通讯员姜晨）

(责编：郝孟佳、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved