留学海外 如何解好心理健康这道题

据媒体报道，当地时间7月19日，日本东京某住宅区，一名中国留学生持刀刺伤男性室友。该新闻见诸媒体后，心理健康这个老话题再度引发舆论关注。

学子说：

跨文化压力是挑战

薇薇安（化名）于2017年入读英国帝国理工大学，专业是电子电气工程。在国内，薇薇安是师生眼中的“高材生”。到了国外之后，由于国内外教育方式不同以及教学用语是英语，薇薇安甚至跟不上老师的教学进度。“我们学校是名校，同学们都非常厉害。平时，我会比其他同学花更多的时间在学习上，但考试的结果却并不理想。渐渐地，我感到压力很大，也变得不自信了。”薇薇安说。

为了更快地融入当地环境，薇薇安选择住在学校宿舍。可没想到，住宿舍却加深了她在国外生活的压力。“宿舍里住的都是外国学生，她们喜欢晚上在厨房聚会。当地食物多是三明治、汉堡等，我吃不习惯，多数情况是自己做饭，但舍友常占着厨房，我就没法做饭，很是困扰。”

除此之外，薇薇安的舍友们都睡得很晚，习惯早睡又不喜欢参与聚会的薇薇安显得和舍友们格格不入。“由于文化差异，在我上大学后都没有遇到一个能交心的朋友，感觉很孤独。”薇薇安说。

和薇薇安的情况类似，王安娜（化名）是一个性格开朗且乐于交朋友的女孩，但她在英国谢菲尔德大学读书的1年半时间里，朋友圈里从未出现过一个外国朋友。“文化差异太大了，大家的价值观也不一样，所以留学期间交的朋友多是中国人。”王安娜说。

专家说：

学业压力居首位

就造成海外学子心里健康问题的原因，曾帮助不少海外学子解决心理健康问题、一鸣心理创始人、知名心理咨询博主潘鸣说：“除了学习压力和陌生的环境会给海外学子带来心理健康问题外，学子无法适应当地的饮食，也会对他们的生理和心理造成一定的影响。”

广西大学教育学院老师呂催芳在《教育学术月刊》撰文指出，学业生活、语言适应、社会文化生活和经济方面这些压力源很少单独作用，多与其他压力源共同作用于中国留学生，如经济压力经常会与学业压力共同作用。其中语言适应是最为核心的压力源，语言障碍不仅直接影响中国留学生学业表现，同时会与其他压力源如社会交往、生活适应等交织形成叠加效应。在众多压力源中，学业生活压力位居首位。

就学业生活压力而言，主要来自专业和课程选择、自我管理、课堂参与和学业成绩等方面。

而在众多压力源中，语言能力已被公认为衡量跨文化适应压力的重要指标之一，语言障碍不仅影响学生的学术生活表现，也妨碍了他们的社会交往，导致社会-文化生活压力的出现。

如何解：

可以多方寻求帮助

当一些身处海外的学子不堪重压，尝试与学校的心理老师进行交流时，碍于语言不同以及文化差异，往往迈不出第一步。

接受笔者采访的海外学子表示，国外心理医生多说当地语言或者英语，这样一来，学子就不能确切地表达出自己的困扰。其实，可以通过网络查一些方法来进行自我调节。

对于如何解决留学生心理健康问题，潘鸣认为海外学子和其家长都需要提前做好心理建设。“家长需要和孩子进行深入沟通，建立良性的、顺畅的沟通机制。孩子在国外一旦遇到问题可以与家长沟通，家长可以根据自己的经验给孩子一些疏导。”潘鸣说。

潘鸣还建议家长要鼓励孩子多参与社交活动，加入一些学校社团，展现自身能力，与不同种族、不同文化背景的同学有更多交流，保持一个积极、开放、接纳的心态。一旦感受到较强的压力或者明显的焦虑情绪和抑郁情绪，学子要学会自我调节。如果不能自行化解这些情绪的话，则要寻求专业的力量加以解决。“如果依靠国外的心理老师无法解决问题的话，可以通过电话向国内的心理专家咨询。”潘鸣补充说。

（吴思颖 郭煜）

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